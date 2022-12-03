Женский гороскоп на неделю 5-11 декабря: Меркурий и Венера насыпят трудностей, а Нептун - поможет

Женский гороскоп на неделю 5-11 декабря 2022 / ua.depositphotos.com

Астрологический прогноз не является точной инструкцией к действию. Это лишь общие наметки, как лучше поступить в той или иной ситуации. Гороскоп на неделю 5-11 декабря 2022 для женщин раскроет тайны и направит на правильный путь представительниц прекрасного пола.

Неделя обещает быть трудной из-за входа Меркурия и Венеры в созвездие Козерога. Особенно сложными будут 6 и 10 декабря.

Женский гороскоп на неделю – Овен

Период чреват сложностями в общении с руководством, недопониманиями, нервотрепкой и другими неприятностями. Также на горизонте маячат проблемы в личной жизни и в семье. Поэтому женский гороскоп на неделю 5-11 декабря для Овнов рекомендует сбавить активность, оставить на потом важные решения. В эти дни также стоит ожидать упадка сил и уверенности в себе. Однако отчаиваться не стоит, так как к концу недели все пройдет.

Женский гороскоп на неделю 5-11 декабря – Телец

Прекрасные представительницы этого знака привнесут в свою жизнь что-то новое в этот период, но только если они будут полагаться на себя. Меркурий ослабит интуицию, а Венера – физические силы. В течение недели возможны трудности. Самыми сложными днями будут 10-11 декабря. В эти дни гороскоп на неделю для женщин-Тельцов рекомендует поддержать себя любимых.

Женский гороскоп на неделю – Близнецы

Прекрасные представительницы этого знака также почувствуют влияние Меркурия на себе. Планета заставит женщин полагаться только на собственные силы. Гороскоп на неделю для женщин-Близнецов рекомендует воспользоваться своей самостоятельностью и умением перезагружаться после завершения трудовых будней. Несмотря на трудности эта неделя будет насыщенной. Нептун выйдет из ретроградности и нейтрализует влияние Венеры и Меркурия, что облегчит ситуацию.

Женский гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе женщины-Раки вспомнят о старых проблемах и забытых делах. Все это будет серьезной помехой для достижения целей. Гороскоп на неделю для женщин-Раков советует не отвлекаться, чтобы не влететь в эмоциональный дискомфорт. Однако о старых делах и забытых проблемах не стоит вновь забывать, их нужно постепенно решить. Вам придется поработать над собой и отпустить старое.

Женский гороскоп на неделю 5-11 декабря 2022 – Лев

Представительницы этого знака почувствуют усталость. Это заставит их остановить все события и уйти в тень. Однако жизнь продолжится и сейчас важно пройти период из мелких неприятностей и ссор, которые спровоцирует Меркурий. В конце концов Нептун победит, и Львы будут в хорошем расположении духа. Гороскоп на неделю для женщин-Львов советует не терять самообладание и не опускать руки.

Женский гороскоп на неделю – Дева

Представительницам этого знака придется держать себя в руках, чтобы не потерять контроль над делами. Гороскоп на неделю для женщин-Дев рекомендует усмирить желание погрузиться в воспоминания и грезы. Из-за этого можно попасть в неприятности. Женщинам-Девам нужно пересмотреть жизненные принципы, избавиться от призраков прошлого и сосредоточиться на себе настоящей.

Женский гороскоп на неделю – Весы

У представительниц этого знака будет очень хорошая неделя. Им можно заняться покупкой подарков к Новому году и Рождеству. Особенно удадутся небольшие покупки – комнатные растения, милые интерьерные безделушки. Также можно завести домашнее животное. Гороскоп на неделю для женщин-Весов советует дождаться выходных, чтобы снизилось влияние Меркурия и Венеры. Суббота и воскресенье пройдут хорошо.

Женский гороскоп на неделю – Скорпион

Прекрасным Скорпионам звезды обещают новую цель в жизни и новые перспективы. В начале недели нужно сесть за составление планов, так как в последующие дни Меркурий заберет все силы и не будет желания что-либо вообще делать. Гороскоп на неделю для женщин-Скорпионов советует принимать решение обдуманно, а не под воздействием эмоций или интуиции. Не стоит планировать на новую неделю путешествия, поездки и командировки.

Женский гороскоп на неделю – Стрелец

Наступающая неделя будет нестабильной, пострадают финансы. У Стрельцов появятся новые возможности для пополнения своего семейного бюджета, но затем ситуацию изменят траты. Они также появятся буквально из ниоткуда. Гороскоп на неделю для женщин-Стрельцов советует не опускать руки и продолжать работать над возвращением финансовой удачи. Также одиноким Стрельцам на этой неделе посчастливится встретить хорошего человека.

Женский гороскоп на неделю – Козерог

Прогноз для прекрасных Козерогов не блещет радостью, но ситуация не так уж плоха. Меркурий и Венера окажут влияние на дела, но скрасит все Нептун. Он выйдет из негативного положения и расставит все на свои места. В том числе, поможет избавиться от "вирусов сознания", которые докучали Козерогам. Гороскоп на неделю 5-11 декабря 2022 для женщин-Козерогов обещает изменения в семье в ближайшие дни. Ситуация потребует повышенного внимания со стороны представительниц знака Зодиака. Стоит уделить больше внимания близким и любимому мужчине.

Женский гороскоп на неделю – Водолей

Прекрасным Водолеям рекомендуется экономить физические силы и наградить себя отдыхом. Кроме того, не стоит отдаваться на 100% работе, есть еще личная жизнь. Гороскоп на неделю для женщин-Водолеев рекомендует организовать спонтанность в отношениях, чтобы освежить их. Вам достаточно принять все случайности и пустить их в ход. Энергию представительницы этого знака будут тратить на привлечь и удержать удачу, но им все удастся.

Женский гороскоп на неделю – Рыбы

Прекрасным Рыбам может не хватать мотивации, чтобы вернуть утраченное нужно практиковать духовные практики и даже заняться медитацией. Поможет в этом и общение со спокойными и уравновешенными людьми. Гороскоп на неделю для женщин-Рыб советует закрыть все дыры, через которые утекает драгоценная энергия. Это необходимо сделать к концу недели, когда Венера соберется переходить в знак Козерога – ближе к выходным.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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