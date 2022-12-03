glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Женский гороскоп на неделю 5-11 декабря: Меркурий и Венера насыпят трудностей, а Нептун - поможет

3 декабря 2022, 01:30

Прогноз расскажет, как спланировать следующую неделю, когда лучше углубиться в работу, а когда уделить время родным.

Женский гороскоп на неделю 5-11 декабря 2022
Женский гороскоп на неделю 5-11 декабря 2022 / ua.depositphotos.com

Астрологический прогноз не является точной инструкцией к действию. Это лишь общие наметки, как лучше поступить в той или иной ситуации. Гороскоп на неделю 5-11 декабря 2022 для женщин раскроет тайны и направит на правильный путь представительниц прекрасного пола.

Неделя обещает быть трудной из-за входа Меркурия и Венеры в созвездие Козерога. Особенно сложными будут 6 и 10 декабря.

Женский гороскоп на неделю – Овен

Период чреват сложностями в общении с руководством, недопониманиями, нервотрепкой и другими неприятностями. Также на горизонте маячат проблемы в личной жизни и в семье. Поэтому женский гороскоп на неделю 5-11 декабря для Овнов рекомендует сбавить активность, оставить на потом важные решения. В эти дни также стоит ожидать упадка сил и уверенности в себе. Однако отчаиваться не стоит, так как к концу недели все пройдет.

Женский гороскоп на неделю 5-11 декабря – Телец

Прекрасные представительницы этого знака привнесут в свою жизнь что-то новое в этот период, но только если они будут полагаться на себя. Меркурий ослабит интуицию, а Венера – физические силы. В течение недели возможны трудности. Самыми сложными днями будут 10-11 декабря. В эти дни гороскоп на неделю для женщин-Тельцов рекомендует поддержать себя любимых.

Женский гороскоп на неделю – Близнецы

Прекрасные представительницы этого знака также почувствуют влияние Меркурия на себе. Планета заставит женщин полагаться только на собственные силы. Гороскоп на неделю для женщин-Близнецов рекомендует воспользоваться своей самостоятельностью и умением перезагружаться после завершения трудовых будней. Несмотря на трудности эта неделя будет насыщенной. Нептун выйдет из ретроградности и нейтрализует влияние Венеры и Меркурия, что облегчит ситуацию.

Женский гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе женщины-Раки вспомнят о старых проблемах и забытых делах. Все это будет серьезной помехой для достижения целей. Гороскоп на неделю для женщин-Раков советует не отвлекаться, чтобы не влететь в эмоциональный дискомфорт. Однако о старых делах и забытых проблемах не стоит вновь забывать, их нужно постепенно решить. Вам придется поработать над собой и отпустить старое.

Женский гороскоп на неделю 5-11 декабря 2022 – Лев

Представительницы этого знака почувствуют усталость. Это заставит их остановить все события и уйти в тень. Однако жизнь продолжится и сейчас важно пройти период из мелких неприятностей и ссор, которые спровоцирует Меркурий. В конце концов Нептун победит, и Львы будут в хорошем расположении духа. Гороскоп на неделю для женщин-Львов советует не терять самообладание и не опускать руки.

Женский гороскоп на неделю – Дева

Представительницам этого знака придется держать себя в руках, чтобы не потерять контроль над делами. Гороскоп на неделю для женщин-Дев рекомендует усмирить желание погрузиться в воспоминания и грезы. Из-за этого можно попасть в неприятности. Женщинам-Девам нужно пересмотреть жизненные принципы, избавиться от призраков прошлого и сосредоточиться на себе настоящей.

Женский гороскоп на неделю – Весы

У представительниц этого знака будет очень хорошая неделя. Им можно заняться покупкой подарков к Новому году и Рождеству. Особенно удадутся небольшие покупки – комнатные растения, милые интерьерные безделушки. Также можно завести домашнее животное. Гороскоп на неделю для женщин-Весов советует дождаться выходных, чтобы снизилось влияние Меркурия и Венеры. Суббота и воскресенье пройдут хорошо.

Женский гороскоп на неделю – Скорпион

Прекрасным Скорпионам звезды обещают новую цель в жизни и новые перспективы. В начале недели нужно сесть за составление планов, так как в последующие дни Меркурий заберет все силы и не будет желания что-либо вообще делать. Гороскоп на неделю для женщин-Скорпионов советует принимать решение обдуманно, а не под воздействием эмоций или интуиции. Не стоит планировать на новую неделю путешествия, поездки и командировки.

Женский гороскоп на неделю – Стрелец

Наступающая неделя будет нестабильной, пострадают финансы. У Стрельцов появятся новые возможности для пополнения своего семейного бюджета, но затем ситуацию изменят траты. Они также появятся буквально из ниоткуда. Гороскоп на неделю для женщин-Стрельцов советует не опускать руки и продолжать работать над возвращением финансовой удачи. Также одиноким Стрельцам на этой неделе посчастливится встретить хорошего человека.

Женский гороскоп на неделю – Козерог

Прогноз для прекрасных Козерогов не блещет радостью, но ситуация не так уж плоха. Меркурий и Венера окажут влияние на дела, но скрасит все Нептун. Он выйдет из негативного положения и расставит все на свои места. В том числе, поможет избавиться от "вирусов сознания", которые докучали Козерогам. Гороскоп на неделю 5-11 декабря 2022 для женщин-Козерогов обещает изменения в семье в ближайшие дни. Ситуация потребует повышенного внимания со стороны представительниц знака Зодиака. Стоит уделить больше внимания близким и любимому мужчине.

Женский гороскоп на неделю – Водолей

Прекрасным Водолеям рекомендуется экономить физические силы и наградить себя отдыхом. Кроме того, не стоит отдаваться на 100% работе, есть еще личная жизнь. Гороскоп на неделю для женщин-Водолеев рекомендует организовать спонтанность в отношениях, чтобы освежить их. Вам достаточно принять все случайности и пустить их в ход. Энергию представительницы этого знака будут тратить на привлечь и удержать удачу, но им все удастся.

Женский гороскоп на неделю – Рыбы

Прекрасным Рыбам может не хватать мотивации, чтобы вернуть утраченное нужно практиковать духовные практики и даже заняться медитацией. Поможет в этом и общение со спокойными и уравновешенными людьми. Гороскоп на неделю для женщин-Рыб советует закрыть все дыры, через которые утекает драгоценная энергия. Это необходимо сделать к концу недели, когда Венера соберется переходить в знак Козерога – ближе к выходным.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам будет интересно:

гороскоп на неделю гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:20

Гороскоп Таро для Тельцов на 2023 год: назван самый опасный и самый триумфальный месяцы

01:35

Серьезный удар по печени: с какими продуктами нельзя сочетать грибы

01:30

Женский гороскоп на неделю 5-11 декабря: Меркурий и Венера насыпят трудностей, а Нептун - поможет

00:51

Приметы на 3 декабря: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы всю зиму деньги лились рекойВидео

02 декабря, пятница
23:57

"Россияне изменили тактику": Подоляк рассказал, когда Украине грозит новый ударВидео

Реклама
23:57

Гороскоп на декабрь-2022 для всех: кто окажется среди лузеров и счастливчиков месяцаВидео

23:49

Оккупанты окажутся в "котле": ВСУ скоро пойдут в мощное наступление на 3 направлениях - СвитанВидео

23:30

"ВСУ продвигаются вперед": Гайдай анонсировал хорошие новости из ЛуганщиныВидео

23:28

Внук Ротару впервые высказался о позорном бегстве из Украины

23:18

Неприятные запахи исчезнут навсегда: 3 лайфхака, чтобы в туалете приятно пахло

23:12

Сложности, убытки и даже увольнения: астролог предупредил о сложном для работы декабреВидео

22:59

Киево-Печерскую Лавру не передавали ПЦУ: что происходит на самом делеВидео

22:52

3 копеечные средства, которые убирают ржавчину и желтизну на ваннойВидео

22:31

Лазарев опозорился на празднике дочки КиркороваВидео

22:13

"Будет еще 3-4 мощных обстрела": Данилов заверил, что украинская ПВО готова к вражеской атакеВидео

22:00

Навалили прямо на дверь: украинскому послу в Ватикане подкинули вонючий "сюрприз"Видео

21:59

Тот обиделся: в России "похоронили" юмориста ПетросянаВидео

21:58

Сергей Стерненко. Конец УПЦ ФСБ наконец-то наступилВидеоблоги

21:58

"Да пошла эта Польша!": в России закатили истерику из-за выхода поляков в плей-офф чемпионата мираВидео

21:50

Гороскоп на завтра 3 декабря 2022: Овнам – дела и суета, Козерогам – принудительный отдых

Реклама
21:39

Хитро придумала: Пугачева перечисляет Украине кругленькие суммы от россиянВидео

21:33

Со складочками и в сетке: Кортни Кардашьян запилила откровенный боди-позитивный лук

21:30

Кремль – россиянам: "Пилите, Шура, пилите!"мнение

21:13

Получил инфаркт: обломок российской ракеты попал в голову 12-летнего мальчика

21:02

Кофе станет еще вкуснее: секретный ингредиент, который отлично заменит сахарВидео

20:58

В Турции сделали скандальное заявление о завершении войны в УкраинеВидео

20:46

"Надо было без трусов": Тодоренко выставила свои прелести на показВидео

20:16

"Уже весной в РФ начнется катастрофа": эксперт рассказал, чем обернется для Путина победа УкраиныВидео

20:10

Приметы на 4 декабря: названы 5 важных вещей, которые запрещено делать в большой праздникВидео

19:49

Чтобы спать, как младенец: как часто стоит менять наволочку взрослым и детям, и при чем здесь длина волос

19:45

Процесс пошел: Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь ПЦУ, "Паша Мерседес" под санкциями

19:36

В ЕС согласовали ограничение цены на российскую нефть - ReutersВидео

19:34

Лорак собирается зажигать на новогодней дискотеке в Москве

19:17

Вражеские удары не страшны: Украина получила от Испании первые системы ПВО HawkВидео

19:04

Хотят полный транзит газа и нефти через Украину: РФ готова вывести войска с Запорожской АЭС - СМИВидео

18:46

"Главное, чтобы человек нес любовь": певица Tayanna оправдала звезд, выступающих в РоссииВидео

18:35

"Поражение – это не самое худшее": Арестович рассказал, за что воюют россияне в УкраинеВидео

18:13

Российский генерал Суровикин отдал оккупантам трусливый приказВидео

17:52

"Вагнеровцев зачистили в ноль": в ВСУ появилась башкирская рота - АрестовичВидео

17:51

Чем восстановить потускневшую посуду и сантехнику из нержавейки

Реклама
17:45

"Твари!": Басков взорвался после рассказа о потенции

17:35

Эксперт объяснил, почему россияне устроили большой перерыв между ракетными атаками на УкраинуВидео

17:07

Никогда больше не вернется: Успенская озвучила тайну Пугачевой и поплатиласьВидео

17:02

Как дольше сохранить питьевую воду: 2 нюанса, о которых многие забывают

16:46

Если порошок не "тянет", а в химчистке дорого: 3 дешевые способа вывести пятна

16:43

"Вынужденная реакция": Путин жалко оправдывает ракетный террор по энергообъектам Украины

16:30

Илон Маск прокомментировал собственные обрюзглые фото на Миконосе

16:21

Врежет мороз: Украину атакует настоящая холодинаВидео

16:20

РФ проигрывает войну, пропагандисты в панике скулят о провале и переговорах – ПионтковскийВидео

16:00

Как мыть ламинат, чтобы на нем не оставались разводы: все ахнут от такой неописуемой чистоты

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять