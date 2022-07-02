Женский гороскоп на неделю 4-10 июля: Близнецам – семейные проблемы, Весам – знаки судьбы, Стрельцам – везение

Гороскоп на неделю для женщин / depositphotos.com/

Гороскоп на неделю для представительниц прекрасного пола расскажет, кому из знаков посчастливиться встретить свою вторую половинку, кому нужно быть осторожными при работе с документами, а кто обернет себе на пользу неблагоприятные обстоятельства.

Для кого из знаков средина лета станет счастливым временем, читайте в материале: Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть.

Гороскоп на неделю – Овен

В этот период Овнам можно рассчитывать на изменения в профессиональной деятельности. Это будет продуктивное время, и вы сможете достичь высоких результатов. Однако не стоит полагаться на помощь окружающих, нужно звять все в свои руки. Будет сложно, однако вскоре вы сможете насладиться плодами своих трудов. У вас получится воплотить в жизнь задуманное.

Гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе Тельцам стоит больше проявлять себя. Нестандартный подход к решению проблем или оригинальные идеи помогут вам продвинуться по карьерной лестнице. Не исключено, что ваши близкие люди обратятся к вам за помощью. Будьте готовы выкроить время, чтобы им помочь. Свободным представителям знака звезды сулят встречу с интересным человеком, который займет все ваши мысли.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Начало движения Меркурия в созвездии Рака может принести Близнецам непростую неделю. Вы почувствуете упадок сил, ваша жизненная энергия будет на низком уровне. Это помешает сконцентрироваться на работе. Ваша невнимательность может привести к ошибкам, которые потребуют времени на исправление. Возможно, вы переживете события, которые помогут расставить все по местам. От профессиональных обязанностей будут отвлекать и семейные проблемы, которые внезапно свалятся на вас снежным комом. Постарайтесь не испортить отношения с близкими.

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Гороскоп на неделю – Рак

Достичь успехов в профессиональной и личной сферах Ракам поможет объективная оценка своих возможностей. Нужно найти правильный баланс и распределить обязанности, не взваливая слишком многого на свои плечи. Не стоит проявлять активности в делах, в которых у вас может недоставать опыта. В отношениях со второй половинкой пришло время поговорить по душам. Это поможет понять в каком направлении двигаться, чтобы укрепить ваш союз.

Гороскоп на неделю – Лев

Эта неделя будет наполнена разнообразными событиями, но простой ее назвать нельзя. Все неблагоприятные обстоятельства вы сможете обернуть себе на пользу, поэтому не стоит сетовать на судьбу. Запаситесь терпением и наблюдайте, как будет меняться ситуация. Ваше спокойствие и рассудительность принесут удачу. А негативные мысли и меланхолия могут, наоборот, стать источником дополнительных проблем.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Девам нужно почаще вспоминать о балансе работа-отдых. Вы можете быть сосредоточены на своих карьерных достижениях, и работать не покладая рук. Однако эмоциональное выгорание еще никому не пошло на пользу. Ретроградный Нептун может ослабить внимательность, поэтому стоит быть предельно аккуратными при работе с документами. Чтобы сохранить здоровье и избежать стресса, звезды советуют наладить режим сна.

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Гороскоп на неделю – Весы

Весов не обойдет стороной негативное влияние Нептуна и переход Меркурия. Отношения с окружающими будут напряженными, найти общий язык даже с самыми близкими будет трудно. В коллективе может обостриться конкуренция и это может привести к серьезным разногласиям с коллегами. В то же время ваша интуиция работает как часы, чаще прислушивайтесь к ее подсказкам. Звезды будут посылать вам знаки судьбы, важно быть внимательными к деталям, чтобы не упустить важного. Если в этот непростой период вы будете сохранять доброту в душе, это вернется вам сторицей.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионов на этой неделе с ветерком прокатнутся на эмоциональных качелях. Периоды активности будут сменяться временем, когда захочется опустить руки и послать все к чертям. Однако не стоит поддаваться приступам апатии, звезды сулят удачу тем, кто не пасует перед трудностями. Держитесь подальше от конфликтных ситуаций и не позволяйте втягивать себя в интриги. В конце недели у вас появиться желание сделать что-то хорошее. Благотворительность станет плюсиком в карму.

Гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе удачное положение планет будет готовить почву для денежного успеха представительниц знака стихии огня. Счастливая случайность поможет решить давнюю проблему. В этот период удача в мелочах будет следовать за вами по пятам. Однако это не касается личной жизни. Свободным Стрельцам можно не рассчитывать на приятные встречи, а к новым знакомым нужно тщательно присматриваться.

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Гороскоп на неделю – Козерог

Козерогам на этой неделе не стоит распространяться о своих планах. Держите их в секрете даже от самых близких людей. Вас ждет удачная неделя. Представительниц творческих профессий посетит вдохновение, остальные могут обнаружить скрытые таланты. Настроение будет на высоте, а звезды сулят вам большую удачу. Пришло время воплощать самые смелые мечты.

Гороскоп на неделю – Водолей

Помешать достичь успеха Водолеям в этом периоде может чрезмерное упрямство. Вы упорно стоите на своем и не собираетесь менять свою точку зрения. Более того, вы пытаетесь достичь своего напористостью. Однако, это совершенно провальная тактика, окружающие склонны критиковать вас и давать жесткий отпор. Однако не все так печально, Водолеев ждут позитивные изменения в жизни. Вы сможете начать движение к желаемым целям. Звезды советуют руководствоваться логикой, в ближайшее время интуиция – не лучший советчик.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбы склонны действовать решительно и быстро принимать решения. Вы сможете просчитать ситуацию на несколько ходов вперед и это снизить вероятность ошибок. Благоприятны занятия, которые требуют творческого подхода. Проявив креативность, можно достичь лучших результатов. Вас ждет счастье в любви. Рыбы в отношениях смогут достичь взаимопонимания с любимым человеком. Свободные – встретить того самого, кто заставит сердце биться чаще.

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