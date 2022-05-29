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Женский гороскоп на неделю 30 мая-5 июня: Львам – знаки судьбы, Стрельцам – враги, Козерогам – большие перемены

29 мая 2022, 17:11

Кому из знаков стоит избевиться н=от ненужных вещей, а кому излишняя доброта может навредить.

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Главная планета этой недели – Венера – призывает больше внимания обращать на свои чувства и эмоции. Однако Марс, в противовес женственной планете повышает агрессию, но в то же время и заряжает энергией для новых свершений.

О том, какими сюрпризами побалует первый месяц лета представителей зодиакального круга, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам следует больше внимания уделять своей физической форме и духовному состоянию. Вы будете максимально продуктивными и сможете достичь успехов в профессиональной деятельности. Звезды сулят интересные встречи и яркие свидания. Отношения, которые начнутся на этой неделе, будут страстными и запоминающимися, но недолгими. Марс в вашем знаке поможет достичь всех поставленных целей.

Гороскоп на неделю – Телец

Представительницам земного знака зодиака стоит более реалистично смотреть на вещи и правильно оценивать свои возможности. Необходимо контролировать эмоции и сохранять спокойствие. Это поможет достичь успехов, как и в профессиональной сфере, так и укрепить личные отношения. Помечтать можно в более благоприятный для этого период, а сейчас нужно укреплять базу на грядущий месяц.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Женщины-Близнецы на этой неделе могут столкнуться с некоторыми трудностями. Они могут оказаться испытаниями судьбы и помогут списать некоторые кармические долги. Стоит особо остерегаться обмана, не стоит доверять людям на слово, тщательно проверяйте информацию. Интуиция поможет найти ответы на важные вопросы.

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Гороскоп на неделю – Рак

Не самая легкая неделя. Ракам будет казаться, что они плывут против течения. Звезды сулят успехи только активным и энергичным представителям знака. Лень и бездействие будут иметь негативные результаты. В первой половине недели желательно расправиться с самыми важными делами, а в конце неделе побалуйте себя отдыхом, полностью отключив голову от работы.

Гороскоп на неделю – Лев

Львицам будет полезно взять паузу и передохнуть. Сбавив обороты, вы сможете заметить важные знаки судьбы, которые помогут разобраться в истинных желаниях, которые принесут позитивные изменения и счастье в жизнь. Венера – главная планета для вас на этой неделе. Она подсказывает, что пришло время поработать над своей доброжелательностью. Чем более добрее вы станете к миру, тем значительнее изменится ваша жизнь.

Гороскоп на неделю – Дева

Начало июня принесет Девам удачу, если они не станут зацикливаться на негативных мыслях, и откроют душу позитиву и приятным эмоциям. Марс может подбросить вам испытаний, однако вы не боитесь трудностей и справляетесь з задачами. Это неделя принесет вам ценный опыт, который вскоре принесет вам пользу.

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Гороскоп на неделю – Весы

Эмоциональный фон этой недели у Весов будет нестабильным. Настроение может меняться по нескольку раз на дню. Звезды советуют больше времени проводить в уединении и медитации. Больше опирайтесь на свои чувства и эмоции. Доверяйте своей интуиции.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Марс снизит вашу эмпатию, однако усилит смекалку и логику. Скорпионам поменьше необходимо доверять подсказкам внутреннего голоса и побольше прислушиваться к доводам разума и личному опыту. В воскресенье Сатурн начнет ретроградное движение и возможны трудности в профессиональной сфере и задержки в делах. Этот день лучше посвятить полноценному отдыху.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Эта неделя будет не самой легкой для Стрельцов. Не исключено, что неблагоприятное стечение обстоятельств заставит вас поменять свои планы. Если идти выбрать неправильный путь, можно нажить себе немало проблем и врагов. Поэтому важно четко составить план и продумать каждый шаг и его последствия.

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Гороскоп на неделю – Козерог

Эта неделя может стать для Козерогов судьбоносной. Под влиянием Венеры вы сможете взглянуть на привычные вещи под другим углом. Это поможет разобраться с собственными желаниями и устремлениями и правильно расставить приоритеты. Возможно, вы сможете встретить человека, с которым захотите связать свою жизнь. Ваши шарм и очарование, словно магнитом притягивают представителей противоположного пола.

Гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе Водолеи смогут обрести уверенность в собственных силах и повысить самооценку. Альтруизм женщин-Водолеев может сыграть с ними плохую шутку. В стремлении помочь тем, кто переживает трудные времена вы можете жертвовать своим комфортом. Вы потратите огромное количество энергии и можете почувствовать себя опустошенными.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам стоит быть очень внимательными к своим поступкам. Мысли и действия в этом периоде будут иметь большое влияние на ваше будущее. Вы будете активны и энергичны. Еще больше сил вам придаст генеральная уборка в доме и освобождение от ненужных вещей. Это расчистить пространство для позитивной энергии изменений. Не стоит торопиться с решениями. В работе и личной жизни назревают приятные перемены.

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