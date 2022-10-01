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Женский гороскоп на неделю 3-9 октября: Девам – завистники, Весам – деньги, Скорпионам – успех

1 октября 2022, 01:03

Кому придется отстаивать свои принципы, а кому нужно быть в курсе всех событий, чтобы не упустить важной информации.

Гороскоп на следующую неделю
Гороскоп на неделю для женщин / ua.depositphotos.com/

Гороскоп на неделю для женщин расскажет, кому из знаков стоит быть внимательными к любой мелочи, кому ожидать весточки от бывшего, а кто сможет воплотить в жизнь свои смелые идеи.

Для кого из представителей зодиакального круга средина осени будет наполнена счастливыми поворотами судьбы, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе удача будет сопутствовать тем женщинам огненного знака, которые не боятся перемен и открытий. Стоит несколько раз подумать, прежде чем впускать прошлое к себе на порог. Не исключено, что бывший напомнит о себе, однако вспомните, чем закончились ваши отношения, прежде чем давать им второй шанс. Не стоит зацикливаться на старых ошибках, этим вы можете заблокировать путь к успеху.

Гороскоп на неделю – Телец

Под покровительством Венеры, самой "женской" планеты, у Тельцов появляется шансы достичь успехов, как в личной, так и в профессиональной сферах. Вы сможете преодолеть трудности и препятствия на пути к задуманному и реализовать все свои цели. На случай неожиданных проблем всегда держите под рукой запасной план. В конце недели вы сможете праздновать свою победу и гордиться достижениями.

Читайте такжеГороскоп Таро на неделю 3-9 октября: Львам – испытания, Стрельцам – опасные соблазны, Рыбам - признание

Гороскоп на неделю – Близнецы

Изменения к лучшему придут в жизнь Близнецов уже в самом начале недели. Нужно быть внимательными к любой мелочи, чтобы не упустить блестящие возможности и перспективы. Вам нужно быть в курсе всех событий в случае чего быстро сориентироваться в ситуации и принять решение. Не стоит поддаваться страху и тревоге – они ваши главные враги, которые могут отдалять успех.

Гороскоп на неделю – Рак

Влияние Венеры усилит чувствительность и проницательность Раков. Вы сможете без труда определить внутренние мотивы окружающих вас людей, считывая их настроение и поведение. С другой стороны такое положение вещей можкт сказаться на результативности работы, вам будет сложно сосредоточиться даже на привычных делах. Чтобы восстановить жизненную энергию стоит чаще баловать себя приятными мелочами. Отправляйтесь на шопинг или в салон красоты.

Гороскоп на неделю – Лев

Высокая энергетическая активность может спровоцировать у Львов эмоциональные качели. Ваше настроение будет нестабильным и будет сложно держать чувства под контролем. Однако ваши харизма и обаяние на пике. Используйте это время для укрепления деловых связей и новых знакомств как профессиональных, так и личных. В отношениях с близкими у Львиц получится вернуть утраченное доверие.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Девам лучше держать при себе все свои идеи и планы. Не стоит делиться ими с окружающими, рискуете нажить завистников, которые будут вставлять палки в колеса. Вам стоит рассчитывать только на собственные силы, так можно достичь лучших результатов. Проявив инициативу в делах любовных, вы сможете добиться желаемого.

Гороскоп на неделю – Весы

Череда неприятностей последних недель подходит к концу. Весы вступают в полосу везения и обстоятельства складываются в вашу пользу. Вам улыбнется денежная удача, не исключены солидные поступления, которые помогут укрепить бюджет. Отношения с родственниками улучшатся, вы сможете обсудить наболевшие вопросы. На этой неделе можно выбирать между больше отдыхать или больше работать.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Удачная неделя для Скорпионов. Звезды сулят успех в любых новых начинаниях. Вы сможете реализовать самые смелые идеи, которые откладывали в долгий ящик. Вам предстоит сделать сложный выбор, однако прислушиваясь к подсказкам интуиции, вы все сделаете правильно. Избегайте конфликтов и не поддавайтесь на провокации недругов.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Конец ретроградности Меркурия принесет позитивные изменения в жизнь Стрельцов. Интеллектуальный труд на этой неделе принесет наилучшие результаты. Не стоит прислушиваться к советам окружающих, принимая решения, руководствуйтесь собственной логикой. Учитывайте собственные интересы и отстаивайте точку зрения. Не соглашайтесь на то, что вам не нравится или противоречит жизненным принципам.

Гороскоп на неделю – Козерог

Фокус внимания прекрасных Козерожек на этой неделе будет сосредоточен на вопросах личного характера. Свободным стоит почаще ходить на свидания и не упускать возможности познакомиться с новыми людьми. Тем, кто в паре нужно больше времени проводить вместе. Окружите свою вторую половинку заботой и вниманием. Для вас эта неделя – время романтики и страсти.

Гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе Водолеям не стоит углубляться в самоанализ и корить себя за ошибки прошлого. Тревога и волнение могут спровоцировать нервное перенапряжение, которое скажется на всех сферах жизни. Вашим залогом успеха станет спокойствие. Расположение планет поможет вам обойти серьезные проблемы .

Гороскоп на неделю – Рыбы

Ваша жизненная энергия на максимуме, активность и инициатива помогают добиваться желаемого и воплощать в жизнь задуманное. Вашей работоспособности можно позавидовать, однако не стоит взваливать на плечи слишком многое. Поберегите силы для выходных. Вас ждут хорошие новости, приятные сюрпризы и счастливые события.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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