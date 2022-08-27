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Женский гороскоп на неделю 29 августа - 4 сентября 2022: Стрельцам – деньги, Козерогам – мечта, Рыбам - перемены

27 августа 2022, 01:07

Кому из знаков стоит избегать конфликтов, а кому поговорить по душам с близкими людьми.

Гороскоп на следующую неделю
Гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

Гороскоп на неделю для женщин расскажет, кому стоит держаться подальше от риска и авантюр, кому признаться в чувствах дорогому человеку, а кто магнитом притянет в жизнь позитивные изменения.

О том, каким будет первый месяц осени для представителей зодиакального круга, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам лучше всего отправиться в отпуск. Благоприятными будут и поездки, смена обстановки пойдет на пользу. Для профессиональной деятельности это будет напряженная неделя, повышается вероятность ошибок и просчетов. Будьте внимательны и серьезно подходите к выполнению своих обязанностей. Также вам стоит контролировать эмоции и избегать конфликтных ситуаций.

Гороскоп на неделю – Телец

Тельцам на этой неделе не стоит спешить с решениями. Легкомысленность и невнимательность могут сыграть с вами плохую шутку. Важно не переоценивать свои силы и возможности и браться за обязанности, которые вы сможете выполнить. Не стоит взваливать на свои плечи тяжелый груз обязательств. Держитесь подальше от риска и сомнительных авантюр.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецы будут полны энергии и энтузиазма. На этой неделе вам нужно правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на выполнении основных задач. Благоприятно на этой неделе и обучение, вы легко усваиваете информацию, которую сможете успешно применить уже в ближайшее время. Будут удачными покупки предметов интерьера и декора. Можно сделать перестановку, чтобы привлечь положительную энергию в дом.

Гороскоп на неделю – Рак

В этом периоде Ракам стоит больше внимания обращать на сферу любовных отношений. Ваша постоянная занятность может стать причиной проблем в семье и подкосить здоровье. Проводите время с близкими людьми, окружа их заботой и вниманием. Однако, не стоит отказываться и от запланированного, если что-то наметили, стоит идти до конца, звезды обещают удачу, даже если планы изменятся. Перед вами откроются новые возможности.

Гороскоп на неделю – Лев

Львицам, чтобы достичь успеха на этой неделе, нужно распрощаться с грузом прошлого и проявлять больше гибкости, подстраиваясь под быстро изменяющиеся обстоятельства. В профессиональной деятельности выпадет возможность заняться интересным делом, которое принесет солидный доход. Ваша инициатива в делах любовных поможет привлечь внимание объекта вашей симпатии.

Гороскоп на неделю – Дева

В этом периоде Девам не нужно замыкаться в себе. Больше общайтесь с близкими и родными людьми о событиях, которые могут вас волновать. Совет родственников и друзей может спасти ситуацию. И просто поддержка будет необходима. В профессиональной деятельности вам придется приложить все усилия, чтобы достичь успеха. Рассчитывайте только на собственные силы.

Гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе Весам предстоит бороться с мелкими неприятностями. Они отнимут много времени и сил, и лучшее, что можно сделать в этой ситуации, сбавить обороты и восстановить жизненную энергию. Уделяйте внимание полноценному отдыху. В личной жизни вы стоите на пороге волнующих перемен.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионам важно научиться открыто выражать свои мысли и чувства. Определившись со своими истинными желаниями, вы сможете четко распланировать каждый шаг и приблизиться к желаемым целям. Уделяйте больше времени своим увлечениям и отношениям. Признайтесь в чувствах партнеру, это поможет укрепить отношения.

Гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе любые новые начинания Стрельцов увенчаются успехом. Можно менять работу и сферу деятельности. Не исключены неожиданные денежные поступления. Чтобы укрепить финансовое положение придется приложить все усилия, тогда деньги придут к вам в руки. Не бойтесь откровенничать с любимым человеком, признайтесь ему в своих чувствах.

Гороскоп на неделю – Козерог

Козероги смогут отыскать путь к исполнению мечты. Благоприятный период для долгосрочного планирования. Вы сможете составить план действий, не упустив ни одну деталь. В профессиональной деятельности стоит умерить активность. Инициативность может обернуться не бонусами, а неприятностями. С новыми начинаниями также лучше повременить.

Гороскоп на неделю – Водолей

Ваши аккуратность и внимательность на этой неделе становятся ключами к успеху, а дотошность в работе поможет привести к приятным открытиям. Несмотря ни на что вам удается сохранять бодрость духа и оптимизм. Это поможет, словно магнитом притянуть в жизнь позитивные изменения. Дайте своей второй половинке больше свободы, и она удивит вас.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Эти женщины могут стать слабее, поэтому им понадобится помощь со стороны. Хорошо, если есть верные друзья, подруги и крепкое мужское плечо второй половинки. Одиноким Рыбам стоит найти себе опору и не провоцировать на скандалы окружающих. Астрологи советуют попробовать раскрыть себя в каком-то деле. По словам астрологов, даже самые мелкие победы будут благотворно сказываться на уверенности прекрасных Рыб.

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