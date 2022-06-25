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Женский гороскоп на неделю 27 июня-3 июля: Тельцам – важные сны, Львам – заговор, Козерогам – деньги

25 июня 2022, 02:04

Кому из знаков стоит опасаться обмана и манипуляций, а кого ждет незабываемое свидание.

Гороскоп на следующую неделю
Гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп на неделю для женщин расскажет, кому из представительниц прекрасного пола нужно распрощаться с грузом прошлого, кого ждет непростые испытания, а кто столкнется с непониманием окружающих.

О том, кто станет счастливчиком второго месяца лета, читайте в материале: Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам необходимо сохранять оптимизм даже в самых непростых ситуациях. Это будет очень сложно и плохое настроение будет чаще одолевать представительниц знака. Однако самым стойким, которые не пасуют перед трудностями и поддерживают бодрость духа, улыбнется удача. Будьте внимательны в общении с малознакомыми людьми, повышается риск обмана и манипуляций

Гороскоп на неделю – Телец

Тельцам на этой неделе больше внимания нужно обращать на мелочи и детали, странные предчувствия и случайности. Запоминайте сны, они могут нести в себе важную информацию. В начале недели вас могут одолевать сомнения в правильности выбранного пути. Придерживайтесь четкого плана и уверенно идите к своим целям. Свободным представительницам знака звезды сулят незабываемое свидание.

Гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе Близнецам необходимо проанализировать свои поступки и ошибки, правильно расставить приоритеты, чтобы понять, в каком направлении двигаться. Хорошая неделя для того, чтобы создавать новое и избавляться от лишнего. Это могут быть как и ненужные вещи, так и негативные мысли и общение, которое перестало приносить удовольствие. Несмотря на Нептун в ретрограде, ваша планета-покровитель Меркурий поможет в достижении желаемого, главное не опускать руки и идти к своей мечте.

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Гороскоп на неделю – Рак

Влияние Нептуна может привлечь в жизнь Раков неприятные события. В общении с окружающими пресекайте попытки манипуляций, некоторые могут захотеть решить свои проблемы за ваш счет. Держитесь подальше от сплетен и интриг, они могут негативно повлиять на вашу мотивацию и стать препятствием в достижении намеченных целей. Избегайте переутомления и стресса, которые могут негативно сказаться на состоянии здоровья.

Гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе Львам будет сложно найти общий язык с окружающими. Даже с людьми, с которые понимали вас с полуслова, чаще возникают разногласия. Вам может показаться, что вы с остальными говорите на разных языках. Достучаться до людей и донести им свою точку зрения будет непросто. Возможно, вы слишком требовательны к окружающим, сбавьте обороты и не докучайте окружающим своей подозрительностью. Сложности в общении не означают, что против вас готовиться заговор.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Дев могут ожидать самые разнообразные перемены. Ваша реакция на них будет решающей. Если получиться сохранить спокойствие и рассудительность, вы сможете повернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу. Этот период будет полон неожиданностей, нужно приготовиться ко всему.

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Гороскоп на неделю – Весы

Весов на этой неделе могут ждать большие и приятные перемены в профессиональной сфере. Вы сможете добиться признания и повысить свой авторитет. Не исключены солидные денежные поступления и неожиданные подарки. В личной жизни также все начнет налаживаться. Вы сможете помириться с дорогими людьми и забыть старые обиды.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионам следует обратить больше внимания на незавершенные дела. Пришло время доставать задачи из долгого ящика, куда так заботливо их складывали. Нужно собраться с силами и довести эту рутинную работу до конца. На выходных вас ждут хорошие новости, вы отлично проведете время с друзьями и родными.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцам эта неделя подкинет забот. Вы столкнетесь с необходимостью важного выбора, поэтому действуйте рассудительно и принимайте решение, обдумав все за и против. Не торопитесь принимать заманчивое предложение. Картинка может быть радужной, но на деле вас могут поджидать большие трудности.

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Гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе для Козерогов пришло время действовать. Вы долго раздумывали над тем, как воплотить желаемое в реальность, теперь нужно двигаться в выбранном направлении. Делайте первый шаг, удача новых начинаниях на вашей стороне. Вы сможете решить свои финансовые вопросы или получить солидное денежное вознаграждение за свою работу.

Гороскоп на неделю – Водолей

Эта неделя будет сложной для Водолеев. На вашу долю выпадут испытания, однако пройдя их вы получите ценный опыт. Если вы с достоинством перенесете все экзамены судьбы, вам улыбнется большая удача уже в скором времени. Это станет концом "черной полосы".

Гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбам на этой неделе стоит задуматься о том, что может мешать им двигаться дальше и достигать задуманного. Возможно, пришло время расстаться с грузом прошлого на ваших плечах, чтобы открыть дорогу к светлому будущему и высвободить энергию, которая поможет достичь большего.

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