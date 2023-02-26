Женский гороскоп на неделю 27 февраля - 5 марта: Рыбам – испытания, Козерогам – знаки подсознания

Гороскоп для женщин на неделю расскажет о планах звезд на новую неделю.

Женский гороскоп на неделю 27 февраля - 5 марта / pixabay.com

Астрологический прогноз для женщин на неделю покажет, кому стоит отдавать в мир как можно больше энергии, а кому затаить дыхание и просто ждать улучшений.

Женский гороскоп на неделю – Овен

На представительниц этого знака в новой неделе будет влиять Меркурий и влияние это будет негативным. Больше всего оно заденет личную жизнь женщин-Овнов. Всему причиной то, что слабый Меркурий заберет умение разговаривать и решать проблемы. Также астрологи не советуют много думать о прошлом.

Женский гороскоп на неделю – Телец

Для женщин-Тельцов главным советом на грядущую неделю является наставление не доверять своей интуиции и не идти по зову сердца, чтобы не допустить ошибок. Баланс поможет быть в меру напористыми, трудолюбивыми и целеустремленными. Не забывайте о дисциплине.

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Женский гороскоп на неделю – Близнецы

Женщинам-Близнецам будет казаться, что у них нет сил, однако сейчас ретроградные планеты отсутствуют, а значит стоит не оставлять дела и продолжать работать. Главное – пересмотреть привычки и избавиться от тех, которые забирают энергию.

Женский гороскоп на неделю – Рак

У Раков всё зависит от них самих. Сейчас очень важно отдавать в мир много радости, силы и энергии. Только в таком случае к представительницам этого знака начнет притягиваться удача и успех, а жизнь обретет новые вдохновляющие краски.

Женский гороскоп на неделю – Лев

Для Львов неделя не будет приятной, возможны стычки с недоброжелателями, а справиться с этим помогут близкие люди рядом. Сейчас стоит быть внимательными, не доверять личного малознакомым людям и стараться не работать в компаниях, пока лучше самостоятельно.

Женский гороскоп на неделю – Дева

Сейчас в жизни Дев не ожидаются перемены к лучшему. Всё потому, что Меркурий будет очень слабым. Сейчас как никогда важно культивировать в себе покой и умиротворенность. Это нужно для того, чтобы в потоке эмоций случайно не свернуть не туда.

Женский гороскоп на неделю – Весы

Весам также не стоит ожидать чуда. Вся неделя будет требовать уделять больше времени отдыху, чем работе, ведь сил осталось совершенно мало. Постарайтесь обнулиться и просто переждать этот период опустошения, совсем скоро все наладится.

Женский гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионам наоборот необходимо искать в себе энергию и настраивать себя на позитивный лад. Всё потому, что неделя будет достаточно тяжелой и ее необходимо просто пережить. Также стоит быть готовыми к тому, что грядущая неделя будет обострять все чувства.

Женский гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцам также грозит влияние слабого Меркурия, а значит – пришло время уделить внимание домашним заботам и стараться не совершать лишних трат. Необходимо преобразить место в котором вы живете, чтобы оно стало давать вам силы и энергию.

Женский гороскоп на неделю – Козерог

Новая неделя принесет Козерогам кошмарные сны. Это будет сигнал от подсознания о том, что сейчас не стоит ввязываться в авантюры и совершать рискованные поступки. На эту неделю для Козерогов главным другом должна стать осторожность.

Женский гороскоп на неделю- Водолей

Несмотря на упадок сил, не стоит прекращать или останавливать путь к успеху. Также необходимо продолжать мечтать и учиться ждать, астрологи сообщают, что совсем скоро жизнь вернется в привычное русло и начнет радовать Водолеев.

Женский гороскоп на неделю – Рыбы

Для Рыб грядущая неделя станет испытанием. Придется уделять очень много времени попыткам противостоять негативу. Если кто-то из близких по отношению к Рыбам поведет себя плохо – не стоит сразу их оправдывать. Немного подождите – и звезды проявят вам всю правду.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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