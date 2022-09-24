Женский гороскоп на неделю 26 сентября – 2 октября 2022: Тельцам – интриги, Львам – опасные знакомства, Рыбам – важная встреча

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Гороскоп на неделю для женщин расскажет, кому из знаков благоприятно заниматься благоустройством дома, кому стоит побаловать себя покупками, а кто должен держаться подальше от малознакомых людей.

О том, кто из представителей зодиакального круга станет счастливчиком в средине осени, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп на неделю – Овен

Овнов ждет не самая простая неделя, однако, не лишенная приятных событий и случайностей. Проявляя инициативу в любой сфере, вы сможете достичь желаемого результата. Не откладывайте важные дела на потом, вам нужно довести их до конца. В конце недели отправляйтесь на шопинг, новые покупки вас порадуют. Уделите больше внимания любимым людям и детям.

Гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе Тельцам лучше отправляться в отпуск. Это будет время, наполненное яркими впечатлениями и незабываемыми моментами. Если такой возможности нет, вам нужно чаще баловать себя. Отправляйтесь за покупками или в салон красоты, это поможет зарядиться энергией и жизненной силой. На работе могут возникать конфликты, не позволяйте втягивать себя в интриги и не поддавайтесь на провокации.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам на этой неделе стоит придерживаться политики честности и открытости. Искренность, даже в тех ситуациях, в которых вы думали это невозможно, поможет добиться лучших результатов и получить желаемое. Недоброжелатели могут плести интриги за вашей спиной, и это может выбить вас из колеи. Выбраться из этого хаоса будет непросто, однако сохраняя спокойствие, вы сможете выбрать верный путь.

Гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе Ракам стоит поработать над своей самооценкой. Отказывайте окружающим, когда просьбы приносят дискомфорт и попирают ваши собственные интересы. Разберитесь лучше в собственных эмоциях и чувствах и не позволяйте никому вас обижать. Новая информация может стать для вас источником тревог и переживаний. Отвлечься от негативных мыслей поможет шопинг.

Гороскоп на неделю – Лев

Львицам на этой неделе не стоит растрачивать свою энергию на общение с негативными людьми. Будьте осторожны с малознакомыми людьми, новые знакомства в этом периоде могут быть опасными. Это время стоит проводить в кругу родных и близких людей. Навестите родителей и уделите больше внимания детям.

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Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе оптимизм и бодрость духа становятся вашими ключами к успеху. Сохранять и поддерживать позитивный настрой помогут занятия спортом и физическая активность, самое время начать здоровый образ жизни. На этой неделе новости могут быть не из приятных, особенно в понедельник и вторник. Дайте себе время для отдыха и восстановления сил.

Гороскоп на неделю – Весы

Эта неделя может стать кирпичиком к будущим успехам или провалам. Многое будет зависеть от ваших поступков в этом периоде. Добре дела несомненно вернутся сторицей, необходимо помнить о принципе бумеранга. Не исключено, что в конце неделе вам предстоит принять важное решение. Во второй половине недели можно отправляться в дорогу, поездка будет успешной.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионам следует сосредоточиться на выполнении текущих дел. Вы сможете добиться успехов, проявив решительность и терпение. Благоприятный период для крупных покупок и приобретений. Финансовое положение стабильное, вы можете выделить деньги на большую покупку, которая будет радовать. Уделите больше внимание одежде, удачно подобранный наряд поможет произвести приятное впечатление на собеседников.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцам на этой неделе позитивное мышление поможет привлечь удачу. Всеми силами отгоняйте от себя негативные мысли, которые могут запрограммировать на провал. Умение найти компромисс с окружающими и проявлять терпимость помогут вам добиться успеха на этой неделе. Вы сможете даже самую затруднительную ситуацию обернуть себе на пользу и извлечь из нее ценный опыт.

Гороскоп на неделю – Козерог

Это отличное время для получения новых знаний. Вы быстрее усваиваете информацию и запоминаете важное. Профессиональная и финансовая сферы подкинут повод для волнения, однако до конца недели все важные вопросы получится уладить. Не стоит жаловаться на жизнь и впадать в негатив, ваш оптимизм привлечет в жизнь приятные изменения.

Гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе ничто не сможет поколебать уверенность Водолеев в собственных силах. Такой взгляд на жизнь откроет перед представительницами воздушного знака все двери. Следите за своей спиной, недоброжелатели могут строить козни. Выходные стоит провести в кругу близких людей и родственников.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбам на этой неделе стоит почаще прислушиваться к своему внутреннему голосу и поменьше, к советам окружающих. В жизни представительниц знака стихии воды может произойти важная встреча, которая может кардинально изменить жизнь. Звезды рекомендую в начале недели отправиться в отпуск, однако если этого не предвидится восстанавливать жизненные силы можно приятными покупками и благоустройством дома.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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