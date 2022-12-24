Женский гороскоп на неделю 26 декабря-1 января: напряжение, завершение дел и легкость

Недельный прогноз для женщин поможет всем знакам Зодиака правильно завершить все дела и спокойно встретить новый 2023 год.

Гороскоп на неделю 26 декабря-1 января / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Прогноз астрологов – не руководство к действию, однако он может направить на путь правильных решений в моменты, когда особенно трудно. Женский гороскоп на неделю 26 декабря-1января 2022 поможет девушкам и женщинам успешно провести прошедший год и встретить новый.

Гороскоп на неделю - Овен

Последняя неделя нелегкого года будет такой же как и прошедший год – напряженной. К сожалению, вполне возможны ссоры и конфликты с окружающими людьми. Несмотря на желание всё решить как можно скорее – лучше не торопиться с решениями ни в одной из сфер жизни. Лучшим решением на этой неделе будет спокойное завершение всех поточных дел.

Гороскоп на неделю - Телец

Юпитер в стойкой позиции подарит женщинам-Тельцам стабильное эмоциональное состояние. Для Тельцов наилучшее времяпрепровождение – неделя с родными и близкими. Сейчас самое время вместе ходить на шопинг и готовиться к праздникам. Время проведенное вместе поможет избежать конфликтов и ссор в конце года.

Гороскоп не неделю - Близнецы

Самая большая проблема женщин-Близнецов – неумение балансировать свое время. Крайние рабочие дни года стоит сформировать так, чтобы отдыха и работы было равное количество, иначе стрессов не избежать и можно испортить праздник. Также наступающая неделя обещает творческое вдохновение и желание создавать.

Гороскоп не неделю - Рак

Для того чтобы не испортить окончание года – Ракам нужно стремиться к поиску компромиссов, иначе конфликтные ситуации с подругами испортят атмосферу праздничных дней и протянут проблемы в новый год.

Гороскоп на неделю - Лев

Для Львов на этой неделе главное ничего не откладывать на потом, если всё делать вовремя – в новом году не будет старых незавершенных задач. Хорошее влияние Юпитера и Нептуна наполнит представительниц этого знака сильной женской энергией, которая позволит им чувствовать себя восхитительно.

Гороскоп на неделю - Дева

Ретроградный Меркурий усилит эмоциональную чувствительность Дев и повлияет на стабильность настроения. К сожалению, сплетни и слухи могут испортить настроение на этой неделе. Для Дев главное – стараться ко всему подходить с холодным рассудком и прагматичным умом.

Гороскоп на неделю - Весы

У Весов всё будет просто и понятно. У них все получится, если их поддержат близкие. Весь ход событий будет зависеть от настроения и настроя Весов. Главное, в последнюю неделю года не попасться в руки манипуляторов и обманщиков. Для этого нужно быть внимательным к окружению.

Гороскоп на неделю - Скорпион

Для женщин-Скорпионов самая главная проблема – неуверенность. Справившись с этим чувством, Скорпионы смогут подвести к концу все начатые в минувшем году дела и задачи. Меркурий будет влиять на наличие мотивации и трудоспособность, придется себя преодолеть, чтобы доделать всю работу вовремя.

Гороскоп на неделю - Стрелец

В последнюю неделю 2022 года в жизни Стрельцов одну из главных ролей будут играть слова. Очень важно в эти дни следить за всем сказанным, чтобы не испортить вокруг себя энергию и не поссориться с окружающими людьми. Лучше всего в это время заниматься женскими делами – подготовкой дома и себя к праздникам.

Гороскоп на неделю - Козерог

Терпение всё сохранит. С 26 декабря по 1 января в жизни Тельцов будет повышенный риск конфликтов, обойти которые получится только смирением и терпением. Также вполне возможно появление большого количества неотложных задач, выполнить которые будет обязательно до конца года. Запасайтесь силами и терпением – скоро всё утихнет.

Гороскоп не неделю - Водолей

По закону подлости Водолеев настигнут трудности во всех сферах жизни именно к концу года, однако не стоит отчаиваться. В такой непростой период необходимо стоять на своем и забыть о грусти. Умение принимать все как есть поможет легко и просто пройти все глобальные жизненные изменения.

Гороскоп не неделю - Рыбы

Женщины-Рыбы несмотря на свою закрытость могут обрести начало нового романа ещё в этом году. Для этого необходимо всего лишь изменить своё привычное поведение и дать женской энергии сделать вас более открытым к новым поворотам судьбы. Все аспекты жизни рыб на этой неделе будут успешными, беспокоиться не о чем.

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