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Женский гороскоп на неделю 25 -31 июля: Скорпионам – ревность, Стрельцам – удача, Козерогам – опасные соблазны

23 июля 2022, 02:37

Кому из знаков стоит поговорить по душам со своей второй половинкой, а кому помнить о силе слов и поступков.

Гороскоп на следующую неделю
Гороскоп на неделю / ua.depositphotos.com/

Гороскоп на неделю для женщин расскажет, кому из знаков стоит избегать общения с незнакомцами, кому избегать перегрузок, а кто сможет испытать счастье в любви.

Для кого из знаков конец лета приготовил щедрые подарки, читайте в нашем материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе женщинам-Овнам следует сосредоточить силы на выполнении домашних обязанностей. Можно устроить генеральную уборку или переьрать вещи, избавляясь от ненужного. Это станет своего рода терапией и поможет привести чувства в норму. Расположение планет может усилить вашу импульсивность, вам необходимо быть более терпимыми к недостаткам других и не провоцировать ссоры. Ваше желание иметь все и сразу может сыграть против вас. Терпение и осторожность станут ключами вашего успеха.

Гороскоп на неделю – Телец

Тельцам на этой неделе стоит больше прислушиваться к своим внутренним ощущениям. Свои эмоции старайтесь направлять в правильное русло, это поможет добиться наилучших результатов. Во всем стоит полагаться на собственные силы. Уверенность в себе поможет не ждать одобрения окружающих. Хвалите себя даже за самые, казалось бы, незначительные достижения. В общении проявляйте сдержанность.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Ваша неуемная энергия и бунтарский дух может спровоцировать проблемы в отношениях с окружающими. В общении с близкими людьми стоит проявлять тактичность, избегая тем, которые могут вызвать разногласия. Достичь компромисса вряд ли получится, а вот рассориться вполне возможно. Активность Меркурия может оказать положительное влияние на вашу личную жизнь. Вы сможете привлечь внимание объекта своей симпатии. Достаточно просто вести себя естественно.

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Гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе прекрасным Ракам не стоит взваливать на свои плечи непосильный груз обязанностей. Применяя ваш дар убеждения, вы сможете делегировать часть обязанностей другим. Даже если вы привыкли полагаться только на себя, коллективная работа принесет максимальные результаты общему делу. При переходе Юпитера в ретроградную фазу вы можете почувствовать упадок сил. В это время лучше правильно расставить приоритеты и сконцентрироваться на задачах первой важности.

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Гороскоп на неделю – Лев

Огненным Львицам в этом периоде важно помнить о чувстве меры. Не стоит брать на себя слишком многого, как в профессиональной жизни, так и в сфере личных отношений. Избегайте переутомления и придерживайтесь баланса работа-отдых, оставляя время на себя и свои маленькие удовольствия. Не забывайте баловать себя приятными покупками и мелочами, которые поднимут настроение. Отгоняйте от себя негативные мысли и больше общайтесь с людьми, которые заряжают позитивной энергией. С четверга Юпитер вступает в ретроградную фазу и вам предстоит оказаться перед сложным выбором. В данном случае любые усилия будут вознаграждены, поэтому нужно действовать активно.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе расположение Юпитера благоприятствует любым начинаниям Дев. Появляется шанс достичь успеха и реализовать свои планы. Вы сможете научиться чему-то новому и обнаружить в себе скрытые таланты. Не стоит делиться своими планами и идеями с окружающими, так вы можете спугнуть удачу. Принимать важные решения нужно руководствуясь собственным опытом и интуицией, не сильно прислушиваясь к советам окружающих. Свободным Девам звезды сулят судьбоносную встречу.

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Гороскоп на неделю – Весы

Весам на этой неделе нужно обратить внимание на сферу личных отношений. Вы сможете наладить отношения с родственниками и укрепить свой семейный союз. В жизни одиноких представителей знака может появиться человек, который сыграет важную роль. Настроившись на волну оптимизма, вы сможете привлечь в жизнь позитивные изменения.

Гороскоп на неделю – Скорпион

В период с 25 по 31 июля Скорпионам нужно не позволять событиям идти на самотек. Контролируя происходящее вокруг, вам будет легче составить четкий план достижения желаемого и достичь блестящих результатов. Не стоит давать воли эмоциям, спокойствие – ваш лучший друг на этой неделе. Если вы сможете достичь душевной гармонии, есть шанс преуспеть в важной для вас жизненной сфере. Ревность может омрачить ваши отношения с партнером. Однако не стоит рубить с плеча, разберитесь в ситуации. Пришло время поговорить по душам с любимыми.

Гороскоп на неделю – Стрелец

В этот период Стрельцам будет сложно найти общий язык с окружающими. Повышается вероятность разногласий и конфликтов даже с самыми близкими по духу людьми. Однако если вы проявите сдержанность и не будете затрагивать острые темы, размолвок удастся избежать. В остальном Стрельцов ждет удачная неделя, которая принесет большой успех. Главное, нужно просто озвучить свои планы на будущее, так они быстрее материализуются.

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Гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе Козерогам следует помнить о том, какую силу могут иметь каждое слово и поступок. Принимая решения, касаемо финансовых вопросов, необходимо тщательно обдумать каждый свой шаг и предугадать последствия. 26 и 31 июля – дни особого везения. Положение планет позволяет достичь задуманного и воплотить в жизнь самые смелые мечты. Вас ждет как профессиональный успех, так и счастье в личной жизни. В этом периоде важно противостоять опасным соблазнам, которые могут иметь негативные последствия в будущем.

Гороскоп на неделю – Водолей

В эти семь дней главным помощником Водолеев становится интуиция. Она работает как часы и помогает принимать верные решения. Почаще прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, принимая важные решения. Повышается вероятность попасть под чужое влияние. Начиная отношения, не стоит спешить, присмотритесь к партнеру получше и постарайтесь понять его намерения, чтобы не попасть в ловушку зависимого союза. Будьте бдительны и избегайте общения с незнакомцами с заманчивыми предложениями.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе удача придет в руки решительным и активным представительницам водного знака. Если четко определиться со своими желаниями, есть все шансы воплотить их в жизнь. Первые дни недели нужно посвятить время приятным занятиям, остальное – решению важных вопросов. Рыбам в отношениях стоит ослабить хватку и дать больше свободы своему партнеру.

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