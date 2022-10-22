УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Женский гороскоп на неделю 24-30 октября: Овнам – зависть, Девам – деньги, Стрельцам – опасность

22 октября 2022, 01:04

Кому стоит быть предельно внимательными, а кому умерить траты, чтобы не остаться на мели.

Гороскоп на следующую неделю
Гороскоп на неделю для женщин / ua.depositphotos.com/

Гороскоп на неделю для женщин расскажет, для кого эта неделя может стать испытанием нервной системы на прочность, кому стоит отправляться в салон красоты, а кто должен быть предельно осторожными в конце недели.

О том, для кого из представителей зодиакального круга последний месяц осени приготовил приятные повороты событий, читайте в материале: Гороскоп на ноябрь 2022: Львам – успехи, Скорпионам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам стоит быть внимательными к своему окружении. Не стоит делиться своими планами и идеями даже с близкими,этим вы можете привлечь зависть и сплетни, которые помещают осуществлению задуманного. Благоприятное время для того, чтобы завершать начатые задачи и наводить порядок в делах. Приберегите свои амбиции на потом, эта неделя не самая лучшая, чтобы проявлять активность ни в профессиональной, ни в личной жизни.

Гороскоп на неделю – Телец

Понедельник станет для представительниц земного знака самым удачным днем недели. Смело воплощайте давние мечты и цели, перед вами открываются невероятные возможности. Со вторника запасы энергии могут истощаться, поэтому вам важно не пренебрегать полноценным отдыхом. Оптимистичный настрой и дружелюбие помогут Тельцам избежать проблем во всех сферах.

Читайте такжеСказка со счастливым концом: 4 знака зодиака в 2023 году встретят свою любовь

Гороскоп на неделю – Близнецы

Эмоциональный фон Близнецов на этой неделе будет сложно контролировать, однако вам нужно держать себя в руках и не позволять чувствам брать над собой верх. В пятницу, субботу и воскресенье стоит держаться подальше от споров и выяснений отношений. В общении с любимыми старайтесь обходить острые углы и не начинать обсуждение проблем. Долгие прогулки или физическая активность помогут выплеснуть негатив и зарядиться энергией.

Гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе Ракам стоит правильно расставить приоритеты и распланировать каждую минуту своего времени. Придерживаясь четкого плана, вы сможете обрести уверенность в собственных силах и добиться ощутимых результатов. Будьте внимательны к своему внутреннему миру, прислушивайтесь к подсказкам интуиции. Во вторник не зацикливайтесь на негативных мыслях и не поддавайтесь напрасным страху и тревоге. Любимое занятие или встреча с близкими людьми поможет отвлечься от угнетающих мыслей.

Гороскоп на неделю – Лев

Несмотря на бури в душе Львицам на следующей неделе стоит сохранять внешнее спокойствие. Не стоит браться за несколько дел сразу, пытаясь успеть все и показать результаты, вы рискуете взвалить на плечи непосильную ношу обязанностей. Рационально распределяйте нагрузку и избегайте ненужного риска. Нестандартный подход к решению проблем станет вашим ключом к успеху.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Девы смогут укрепить свое финансовое положение и найти дополнительные источники дохода. Однако забота о материальном может потребовать значительных энергетических ресурсов, поэтому не забывайте балансировать работу с отдыхом. Во вторник и пятницу обман, манипуляции и агрессия могут обернуться против вас и негативно отразиться на будущем. Выходные стоит провести в спокойной обстановке, побаловав себя приятными мелочами.

Гороскоп на неделю – Весы

Расположение звезд и планет может создать напряженную обстановку на этой неделе. Однако Весы, сохраняя рассудительность и аккуратность, смогут преодолеть многие трудности. Возможно, вам понадобится помощь, обращайтесь за ней к людям, которых вы поддерживали в трудную минуту. Помните о законе взаимного обмена, добро порождает добро.

Гороскоп на неделю – Скорпион

У женщин-Скорпионов под влиянием затмения и неблагоприятного положения Марса могут возникать серьезные ссоры с близкими людьми. Важно следить за словами и поступками, чтобы не обидеть окружающих и не накликать проблем. В жизни представительниц знака могут произойти перемены, которые не всегда будут радовать. В любом случае стоит придерживаться четкого плана и не сходить с намеченного пути.

Гороскоп на неделю – Стрелец

В этом периоде Стрельцам необходимо смотреть в будущее ни в коем случае не зацикливаясь на прошлом и не перебирая в голове былые ошибки. В конце недели представительницам знака стоит быть особо осторожными, опасность и неприятности могут подстерегать на каждом углу. В профессиональной деятельности вы сумеете решить давнюю проблему, которая тормозила ваше движение вперед. Не самая лучшая неделя для серьезных разговоров с любимыми людьми.

Гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе Луна входит в новый цикл и это время становится для Козерогов благоприятным периодом для изменения во внешности и стиле. Пришло время также разобраться в собственных чувствах и желаниях и правильно расставить приоритеты. Обратите внимание на здоровье, о себе могут напомнить хронические недуги. На рабочем месте стоит сбавить обороты и занять позицию наблюдателя, не проявляя особой активности. Инициатива на этой неделе может быть наказуемой.

Гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе в профессиональной или личной жизни Водолеев могут начаться не самые радостные изменения. Однако зацикливаясь на негативе и собственных обидах можно еще больше себе навредить и запрограммировать себя на неудачи. Чтобы этого избежать стоит разобраться со своими истинными желаниями и чувствами. Этот период не обещает быть спокойным, но важные подсказки можно найти внутри себя, прислушавшись к внутреннему голосу.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбы могут почувствовать упадок сил и энергии. Стоит свести общение к минимуму и восстанавливать силы любимыми занятиями. Побалуйте себя шопингом или массажем, они помогут зарядить вашу внутреннюю батарейку. Однако будьте осторожны с деньгами, излишняя импульсивность в тратах может оставить вас на мели.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:30

Украшения из мамочки: мать Кардашьян распорядилась о собственном теле после смерти

01:10

Дикие морозы -30: синоптики рассказали, какой будет зима в УкраинеВидео

01:04

Женский гороскоп на неделю 24-30 октября: Овнам – зависть, Девам – деньги, Стрельцам – опасностьВидео

21 октября, пятница
23:59

Директор Моисеева обругал его брата в ответ на обвинения в смерти певца

23:31

Военный эксперт рассказал о том, как оккупанты бегут из ХерсонаВидео

Реклама
23:10

Аким Галимов. Как Путин повторяет карибский конфликтВидеоблоги

23:05

Познакомились на работе: Позитив рассказал о своей новой девушкеВидео

23:05

"Вынуждены применять ограничения": Укрэнерго предупредило о новых отключениях светаВидео

23:00

Ничему не научился: ВСУ уничтожили оккупанта, который после плена в Украине снова вернулся воевать

22:51

Многие знакомые похоронены в братской могиле: украинская актриса рассказала о друзьях из МариуполяВидео

22:36

Эксперт пояснил, сможет ли Россия воспользоваться кризисом с отставкой Лиз Трасс

22:30

Логистика россиян будет разрушена: Селезнев заявил, что Путин не решится взорвать Каховскую ГЭСВидео

21:57

В Украине ликвидировали 10 иранских инструкторов: учили оккупантов запускать "шахидов"Видео

21:35

НБУ поменял правила торговли долларами: что нужно знать украинцамВидео

21:31

В Украине третья волна мобилизации, в случае нового призыва в ВСУ проблем не будет – ДаниловВидео

21:05

Ядерная угроза и большие потери: астролог сделала угрожающий прогноз для Украины

21:00

"До Гааги не протянет": Пономарев рассказал, как умрет российский диктатор ПутинВидео

20:51

Остались четверо детей и беременная жена: ВСУ ликвидировали российского врача-"добровольца"Видео

20:25

Зеленский провел срочное заседание Ставки: все подробностиВидео

20:13

ВСУ сбивают более 60% ракет России, через пару месяцев ПВО станет еще сильнее – РезниковВидео

Реклама
20:10

Приметы на 23 октября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не окуталиВидео

20:09

Зачем Путин ввел режим среднего реагирования в нескольких областях РФ: Фейгин раскрыл планВидео

20:00

Россия рано радуется: Тарас Загородний – об отставке Лиз Трасс

19:36

Ехал на украденной у журналистов машине: в Херсоне "денацифікувався" российский пропагандистВидео

19:28

Сказка со счастливым концом: 4 знака зодиака в 2023 году встретят свою любовь

19:27

Правительство просит украинцев готовиться: "российский террор продолжится"

19:25

В Украине потеплеет: синоптики рассказали о резкой смене погодыВидео

19:15

Крах недоимперии случится не завтра, но он неизбеженмнение

19:04

Петля на войсках РФ вокруг Херсона затягивается, им грозит крупное поражение – экспертВидео

19:00

Гороскоп на завтра 22 октября 2022: Ракам – счастливый случай, Козерогам – неприятный разговор

18:48

Что нельзя носить женщине после 50 лет: 12 вещей, которые нужно выбросить из шкафа и стать свободной

18:38

"Все закачаются": к зиме состоится презентация мощного отечественного вооружения - АрестовичВидео

18:15

Бесплатный ваууматор, освежитель воздуха и еще 3 необычных способа использовать пылесос

18:05

Армия Украины освободила почти всю Харьковщину: РФ удерживает 25 населенных пунктовВидео

17:55

График отключения электроэнергии в Украине: как узнать, когда у вас отключат свет

17:35

"Когда вместо мозгов - какашки": Гордон показал силиконовую патриотку РФ без образования

17:28

Самая вкусная закуска на все случаи жизни: маринованные яйца за 1 сутки - рецептВидео

17:27

Предают раз за разом: имена мужчин, которым нельзя прощать грехиВидео

17:16

6 ошибок при пользовании сковородкой, после которых можно выбрасывать ее в мусорку

16:58

Приметы на 22 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год в доме была удачаВидео

Реклама
16:38

ВСУ освобождают Херсонскую область: оккупантов РФ выбили из 88 населенных пунктовВидео

16:00

Войска РФ украли стиралку в Украине: видео двух оккупантов с машинкой в руках попало в СетьВидео

15:57

Лукашенко резко "переобулся" и заявил, что он якобы не хочет войныВидео

15:48

Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, ударит ли Путин по Украине тактическим ядерным оружиемВидео

15:47

"Страшнее ядерного удара": ученый о катастрофических последствиях подрыва Каховской ГЭСВидео

15:29

"Много бестолковых браков, разводов, романов": Лолита высказалась о своей "несчастной" жизни

15:23

У каждого человека есть дар: как узнать свой талант по дате рождения

15:04

Пропагандисты РФ везли ворованное: детали удара по Антоновскому мостуВидео

14:55

"Должен исчезнуть как элемент пропаганды врага": Данилов призвал убрать русский язык из УкраиныВидео

14:46

Ни слова о войне: украинская пловчиха Клочкова пропала и закрыла свои соцсети

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять