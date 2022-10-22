Женский гороскоп на неделю 24-30 октября: Овнам – зависть, Девам – деньги, Стрельцам – опасность

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Гороскоп на неделю для женщин расскажет, для кого эта неделя может стать испытанием нервной системы на прочность, кому стоит отправляться в салон красоты, а кто должен быть предельно осторожными в конце недели.

О том, для кого из представителей зодиакального круга последний месяц осени приготовил приятные повороты событий, читайте в материале: Гороскоп на ноябрь 2022: Львам – успехи, Скорпионам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам стоит быть внимательными к своему окружении. Не стоит делиться своими планами и идеями даже с близкими,этим вы можете привлечь зависть и сплетни, которые помещают осуществлению задуманного. Благоприятное время для того, чтобы завершать начатые задачи и наводить порядок в делах. Приберегите свои амбиции на потом, эта неделя не самая лучшая, чтобы проявлять активность ни в профессиональной, ни в личной жизни.

Гороскоп на неделю – Телец

Понедельник станет для представительниц земного знака самым удачным днем недели. Смело воплощайте давние мечты и цели, перед вами открываются невероятные возможности. Со вторника запасы энергии могут истощаться, поэтому вам важно не пренебрегать полноценным отдыхом. Оптимистичный настрой и дружелюбие помогут Тельцам избежать проблем во всех сферах.

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Гороскоп на неделю – Близнецы

Эмоциональный фон Близнецов на этой неделе будет сложно контролировать, однако вам нужно держать себя в руках и не позволять чувствам брать над собой верх. В пятницу, субботу и воскресенье стоит держаться подальше от споров и выяснений отношений. В общении с любимыми старайтесь обходить острые углы и не начинать обсуждение проблем. Долгие прогулки или физическая активность помогут выплеснуть негатив и зарядиться энергией.

Гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе Ракам стоит правильно расставить приоритеты и распланировать каждую минуту своего времени. Придерживаясь четкого плана, вы сможете обрести уверенность в собственных силах и добиться ощутимых результатов. Будьте внимательны к своему внутреннему миру, прислушивайтесь к подсказкам интуиции. Во вторник не зацикливайтесь на негативных мыслях и не поддавайтесь напрасным страху и тревоге. Любимое занятие или встреча с близкими людьми поможет отвлечься от угнетающих мыслей.

Гороскоп на неделю – Лев

Несмотря на бури в душе Львицам на следующей неделе стоит сохранять внешнее спокойствие. Не стоит браться за несколько дел сразу, пытаясь успеть все и показать результаты, вы рискуете взвалить на плечи непосильную ношу обязанностей. Рационально распределяйте нагрузку и избегайте ненужного риска. Нестандартный подход к решению проблем станет вашим ключом к успеху.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Девы смогут укрепить свое финансовое положение и найти дополнительные источники дохода. Однако забота о материальном может потребовать значительных энергетических ресурсов, поэтому не забывайте балансировать работу с отдыхом. Во вторник и пятницу обман, манипуляции и агрессия могут обернуться против вас и негативно отразиться на будущем. Выходные стоит провести в спокойной обстановке, побаловав себя приятными мелочами.

Гороскоп на неделю – Весы

Расположение звезд и планет может создать напряженную обстановку на этой неделе. Однако Весы, сохраняя рассудительность и аккуратность, смогут преодолеть многие трудности. Возможно, вам понадобится помощь, обращайтесь за ней к людям, которых вы поддерживали в трудную минуту. Помните о законе взаимного обмена, добро порождает добро.

Гороскоп на неделю – Скорпион

У женщин-Скорпионов под влиянием затмения и неблагоприятного положения Марса могут возникать серьезные ссоры с близкими людьми. Важно следить за словами и поступками, чтобы не обидеть окружающих и не накликать проблем. В жизни представительниц знака могут произойти перемены, которые не всегда будут радовать. В любом случае стоит придерживаться четкого плана и не сходить с намеченного пути.

Гороскоп на неделю – Стрелец

В этом периоде Стрельцам необходимо смотреть в будущее ни в коем случае не зацикливаясь на прошлом и не перебирая в голове былые ошибки. В конце недели представительницам знака стоит быть особо осторожными, опасность и неприятности могут подстерегать на каждом углу. В профессиональной деятельности вы сумеете решить давнюю проблему, которая тормозила ваше движение вперед. Не самая лучшая неделя для серьезных разговоров с любимыми людьми.

Гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе Луна входит в новый цикл и это время становится для Козерогов благоприятным периодом для изменения во внешности и стиле. Пришло время также разобраться в собственных чувствах и желаниях и правильно расставить приоритеты. Обратите внимание на здоровье, о себе могут напомнить хронические недуги. На рабочем месте стоит сбавить обороты и занять позицию наблюдателя, не проявляя особой активности. Инициатива на этой неделе может быть наказуемой.

Гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе в профессиональной или личной жизни Водолеев могут начаться не самые радостные изменения. Однако зацикливаясь на негативе и собственных обидах можно еще больше себе навредить и запрограммировать себя на неудачи. Чтобы этого избежать стоит разобраться со своими истинными желаниями и чувствами. Этот период не обещает быть спокойным, но важные подсказки можно найти внутри себя, прислушавшись к внутреннему голосу.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбы могут почувствовать упадок сил и энергии. Стоит свести общение к минимуму и восстанавливать силы любимыми занятиями. Побалуйте себя шопингом или массажем, они помогут зарядить вашу внутреннюю батарейку. Однако будьте осторожны с деньгами, излишняя импульсивность в тратах может оставить вас на мели.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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