Женский гороскоп на неделю 24-30 апреля: Стрельцам – страх, Львам - возможности

Гороскоп для женщин на неделю расскажет о планах звезд на новые 7 дней.

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Женский гороскоп на неделю 24-30 апреля / ua.depositphotos.com

Астрологический прогноз для женщин на неделю покажет, кому стоит расслабиться на работе, кому уделить время здоровью, а кому усердно работать и не бояться.

Женский гороскоп на неделю – Овен

Женщинам, которые родились под знаком Овна на грядущей неделе стоит отложить запуски всех новых начинаний и проектов. Гораздо лучше уделить время деловым разговорам и поиску единомышленников. Главное – сохранять спокойствие, что бы не происходило.

Женский гороскоп на неделю – Телец

Женщинам-Тельцам необходимо вовремя вспомнить, что время – самый драгоценный ресурс в жизни и не стоит тратить его впустую на то, что разрушает жизнь. Самое лучшее решение всегда – это созидание. Осуществляйте задуманное и не отвлекайтесь на пустяки.

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Женский гороскоп на неделю – Близнецы

Новая неделя для женщин этого знака будет спокойной и гармоничной. Необходимо быть более мягкой в отношениях с близкими, это усилит женскую энергию. Также необходимо учиться подстраиваться под жизнь и не расстраиваться из-за изменения планов.

Женский гороскоп на неделю – Рак

У Раков период открытий. Сейчас придется потрудиться как никогда ранее. Несмотря на апатию, стоит постараться справиться с ней и идти дальше. Совсем скоро перед этими женщинами откроются новые возможности и желания.

Женский гороскоп на неделю – Лев

Именно сейчас Львам нужно пытаться ухватиться за любую возможность, а именно – пробовать любое новое начинание. Сейчас самое время для того, чтобы заложить фундамент своего будущего. Очень важно также отложить пока серьезные поступки.

Женский гороскоп на неделю – Дева

Девам не стоит забывать о том, что они сами в силах изменит свою жизнь и всегда стоит стремиться к будущему, а не тянуть за собой прошлое. Несмотря на встречи с людьми из прошлой жизни, ненужно пытаться восстанавливать с ними отношения.

Женский гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе путеводной звездой для Весов станет их интуиция. Именно она поможет разобраться в желаниях и правильно расставить приоритеты. Это будет неплохая неделя для того, чтобы реализовать себя и свои желания.

Женский гороскоп на неделю – Скорпион

Женщинам-Скорпионам удача улыбнется только в одном случае – если они будут надеяться и полагаться только на себя. Новые люди в жизни, скорее всего, сильно повлияют на мировоззрение и жизнь в целом. Главное – не бояться изменений.

Женский гороскоп на неделю – Стрелец

Женщины, которые родились под знаком Скорпиона, наконец смогут определиться с приоритетами и выстроит план действий и дел. Несмотря на то, что страхи будут одолевать – их нужно перебороть и смотреть прямо в глаза.

Женский гороскоп на неделю – Козерог

У Козерогов неделя не будет легко, скорее всего нагрянет плохое самочувствие, потому так сильно необходимо следить за своим здоровьем. Старайтесь противостоять стрессам до последнего и будьте осторожны.

Женский гороскоп на неделю- Водолей

Водолеям звезды советуют уделить больше внимания своей личной жизни и любимому человеку. Однако не пытайтесь ему ничего навязать. Сейчас можно расслабиться в работе и вспомнить о том, что вы состоите в отношениях.

Женский гороскоп на неделю – Рыбы

В том случае, если Рыбы расслабятся и примут в свою жизнь новые отношения – им удастся обрести новый поток счастья и радости. Не стоит забывать о контроле эмоций, но и контроль эмоций путать со страхами тоже не стоит.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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