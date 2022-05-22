УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Женский гороскоп на неделю 23-29 мая: Овнам – исполнение желаний, Львам – враги, Козерогам – зависть

22 мая 2022, 03:01

Кому из представительниц женского гороскопа улыбнется удача в любви, а кому следует проявить осторожность.

гороскоп на следующую неделю
Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака / depositphotos.com/

Влияние ретроградного Мекрурия может сказаться на настроении представительниц прекрасной половины. Однако энергия Марса поможет не опустить руки и с достоинством принять любой вызов судьбы на этой неделе.

Каким будет первый месяц лета для знаков, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Гороскоп на неделю – Овен

Этот период будет весьма благоприятный для Овнов. Вы почувствуете желание позитивных изменений. Вас ждет активная и динамичная неделя. Марс поможет достичь профессиональных успехов и подзарядит энергией. Однако не стоит стремиться получить все и сразу. Не в деньгах счастье – девиз этой недели. Ваше заветное желание может стать реальностью.

Гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе представительницам земного зодиака стоит обратить внимание на расширение кругозора. Вы сможете получить ценный жизненный опыт и что-то изменить в своей жизни. Влияние Венеры подарит вам удачу в важных для вас сферах, вы сможете достичь поставленных целей. Прислушивайтесь к интуиции, ее подсказки помогут выбрать правильный путь.

Гороскоп на неделю – Близнецы

В понедельник и воскресенье женщинам-Близнецам следует быть особо осторожными и бдительными. Это самые опасные дни недели, не исключены неприятные события и трудности. Следуя четкому плану и придерживаясь режима дня можно минимизировать риски. Ближе к концу недели вам удастся найти ответ на важный вопрос.

Читайте такжеГороскоп на лето 2022: чего ожидать огненным знакам зодиака – увеличение дохода или ошибки прошлого

Гороскоп на неделю – Рак

Эмоциональный и чувствительные Раки во многом готовы идти на уступки, чтобы не нарушить мир. Однако влияние Марса – решительного и бескомпромиссного – намекает на то, что иногда стоит ставить свои интересы во главу угла. Однако, отстаивая свои интересы, нужно действовать деликатно, чтобы не перейти никому дорогу. На этой неделе можно ожидать позитивных изменений в любой сфере. Благоприятный период для домашних дел, генеральная уборка поможет подготовиться к лету.

Гороскоп на неделю – Лев

Решительные Львицы не упустят подходящего момента и возможности одержать победу. Однако стоит помнить, что ваши победы могут понравиться далеко не всем. Рискуете нажить новых врагов и недоброжелателей. Энергия Марса не позволит попасть под чужое влияние, однако осторожность не помешает. В воскресение, 29 мая пройдет опасное соединение Марса и Юпитера, поэтому все важные дела следует отложить на другой день.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе, несмотря на проделки ретроградного Меркурия, Девам удастся оставить негативные мысли в прошлом и сконцентрироваться на позитивных моментах. И если предыдущий образ мышления мог программировать вас на неудачи, то теперь можно ожидать положительных изменений. Ваши планы постепенно начнут воплощаться в жизнь, и это придаст уверенности в собственных силах. Важно не упускать ни одной мелочи, в них могут скрываться подсказки судьбы, которые принесут удачу.

Читайте такжеГороскоп на неделю 23-29 мая: Тельцам – возвращение домой, Львам – признание

Гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе активные Весы с энтузиазмом берутся за решение даже самых сложных задач. Вы достигаете успеха в делах, которые считали безнадежными. Однако стоит поберечь силы и на выходные. Они обещают принести немало приятных моментов и ярких впечатлений. Вам удается найти общий язык с окружающими, вы вникаете в их проблемы и стараетесь оказать посильную помощь тем, кто оказался в трудной ситуации. Вам предстоит принять важное решение. Не торопитесь и обдумайте каждый шаг.

Гороскоп на неделю – Скорпион

В понедельник и воскресенье Скорпионов могут одолевать беспричинные тревога и волнение. В эти дни не стоит предпринимать ничего важного и снизить активность до минимума. Остальные дни недели благоприятны для новых знакомств, начала отношений и поездок. В финансовых вопросах, принимая решение, необходимо все тщательно обдумать. Энергия Марса поможет вам не опускать руки и преодолеть трудности.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Капризы ретроградного Меркурия могут побудить Стрельцов больше времени проводить в уединении. Однако самокопание и анализ допущенных в прошлом ошибок может негативно отразиться на вашем душевном состоянии. Не стоит замыкаться в себе, поделитесь наболевшим с близкими людьми. Их советы могут оказаться полезными. Подведение итогов и планирование лучше отложить на следующую неделю.

Гороскоп на неделю – Козерог

Несмотря на то, что женщинам-Козерогам может захотеться повышенного внимания, не стоит привлекать его к себе. Рискуете напороться на людей с не самыми искренними помыслами. В борьбе за внимание мужчины на арнеу могут выйти завистники и соперницы. Проявите сдержанность и не поддавайтесь на провокации. Проявив осторожность, можно добиться успеха во многих делах. Вы сможете решить сложные вопросы и обернуть зависть окружающих против них самих.

Читайте такжеНоволуние в мае 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду и привлечь в дом удачу

Гороскоп на неделю – Водолей

Расположение планет на этой неделе может принести Водолеям трудности в профессиональной и семейной жизни. Влияние Марса прибавит энергии и позволит не опустить руки, преодолевая препятствия на пути к желаемому. Особое внимание нужно уделить здоровью, больше отдыхайте и позаботьтесь о режиме сна.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе перед Рыбами открываются новые горизонты личностного и профессионального развития. Вы сможете расставить приоритеты и определиться с желаниями. Не стоит потакать своему эго и мимолетным желанием. Духовный рост и верность своим идеалам поможет вам выйти победительницами даже в самых неблагоприятных обстоятельствах.

Читайте также:

Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп 2022
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:10

На Украину налетит ураган и ударит "мороз": синоптики предупредили о мощном шторме

03:56

Свадьба во время войны: судья Мастер-шеф вышла замуж

03:35

Когда в Украине "разрулят" топливный кризис: эксперт назвал сроки и способы

03:31

Как быстро и качественно отмыть духовку от жира и нагара

03:19

Алла Пугачева прокомментировала развод с Максимом Галкиным

Реклама
03:01

Женский гороскоп на неделю 23-29 мая: Овнам – исполнение желаний, Львам – враги, Козерогам – зависть

02:14

Самоубийство или "хлопок" в бункере на Урале: аналитик спрогнозировал судьбу Путина

01:35

Военный эксперт объяснил, почему Кремль бросает в бои на Донбассе "вагнеровцев"

01:28

"Путин отравлен": Даша Астафьева в одном одеяле сделала пикантное предсказаниеВидео

00:51

Приметы на 22 мая: что нельзя делать в день святого Николая Чудотворца и как не попасть в бедуВидео

00:31

"Нацисты сами все разбомбили": Макаревич прокомментировал расстрел эко-парка в Харькове рашистами

00:26

Сложная ситуация: войска РФ пытаются наступать на Славянск и Северодонецк -ЗеленскийВидео

00:01

В Рубежном буряты по-варварски выловили из озера декоративных карпов и съели

21 мая, суббота
23:31

Полякова и другие получили жесткий ответ: Федишин набросилась на коллег за критикуВидео

23:27

ВСУ остановили российское наступление в районе Гуляйполя, идут бои - Арестович

23:12

Россия 85 дней воюет не с НАТО, а с Украиной: диалога не будет, пока Москва не прозреет – ПодолякВидео

23:03

Маша Ефросинина показала прощальный подарок от мужа

22:59

Искала в поле среди трупов: мама украинского бойца вывезла сама тело сына в багажнике из-под ХерсонаВидео

22:51

В Мариуполе рашисты создают "добровольные" дружиныВидео

22:25

Войска РФ форсировали Северский Донец: ВСУ нанесли удар по врагу и разнесли понтонную переправуВидео

Реклама
22:22

Оккупанты убили известного украинского футболистаВидео

22:09

Нет воли: Германия отказывается поставлять Украине даже старые БМП - Bild

21:39

Певица Камалия рассказала, зачем во время войны обращался к ней Владимир ЗеленскийВидео

21:26

Американские гаубицы М777 отправляются из США на помощь ВСУ для борьбы с войсками РФВидео

21:23

Уже скоро: оккультист назвал точную дату смерти ПутинаВидео

21:12

Сын Виктора Павлика попал в больницу с сильными болями

21:11

ВСУ ликвидировали племянника замминистра обороны России

21:03

Украинские военные точным ударом уничтожили пушку Пион оккупантов: зрелищное видеоВидео

20:40

Блокада Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО: Эрдоган назвал условие АнкарыВидео

20:27

Приметы на 23 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:25

Только Украина будет определять, когда и как закончится война - Кулеба

20:23

Обмен Медведчука: в России удивили вариантомВидео

19:55

Войска РФ обстреливают населенные пункты на Харьковщине, чтобы не пустить ВСУ на границу – ГенштабВидео

19:48

Начнется мощное наступление: известный оккультист назвал решающие даты войны - гороскоп для УкраиныВидео

19:18

В женских лосинах и в галошах: жители Харьковщины удивлены внешним видом рашистов

19:13

Российские оккупанты продолжают скрытую мобилизацию и готовят мощное наступление - ГенштабВидео

18:59

На Луганщине русские не успели убежать от выстрела из украинского гранатомета: яркое видеоВидео

18:50

Армия Украины сможет пойти в контрнаступление на Донбассе уже через полтора месяца – CITВидео

18:42

Регионы уйдут в свободное плавание: что произойдет, когда Россия развалитсямнение

18:37

"У нас нет средств держать нашу жизнь на паузе": дочь скандальной Снежаны Егоровой покинула Украину

Реклама
18:34

"Нелюди и убийцы": главный тренер сборной Украины по футболу набросился на россиянВидео

18:31

Брюссель обсуждает нефтяное эмбарго против РФ без согласия Венгрии - вице-президент Европарламента

18:04

Выехать из города невозможно: Мариуполь взяли под контроль кадыровцыВидео

17:56

Крепость "Мариуполь": боец "Азова" снял фильм об "Азовстали"Видео

17:50

Украина может с боем устроить деблокаду морских портов – ЗеленскийВидео

17:43

"Путинистка" Королева может лишиться имущества в Москве

17:33

Гороскоп на лето 2022: чего ожидать огненным знакам зодиака – увеличение дохода или ошибки прошлого

17:16

Насиловали и убивали в Буче: журналисты установили личность российского оккупантаВидео

17:09

Помощь Украине для истребителей: Польша передала Киеву запчасти и боекомплект для МиГ-29 – СМИВидео

17:02

"Торгуют совестью": российский музыкант высказался насчет "Z-артистов"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять