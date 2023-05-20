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Женский гороскоп на неделю 22-28 мая: Тельцам – сигнал от звезд, Ракам – важный сон

Елизавета Бельмас
20 мая 2023, 16:41 обновлено 20 мая, 17:01
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Гороскоп для женщин на неделю расскажет о планах звезд на новую неделю.
Женский гороскоп
Женский гороскоп на неделю 22-28 мая 2023 / ua.depositphotos.com

Астрологический прогноз для женщин на неделю покажет, кому необходимо ставить и продумывать новые цели.

Женский гороскоп на неделю – Овен

Ваш обычный напор и выносливость, а также импульсивность находятся на рекордно высоком уровне. Направляйте свою силу природы сознательно и прямо к своей цели. Отправляйтесь в новые места, которые начинают набирать популярность, и собирайте о них информацию.

Женский гороскоп на неделю – Телец

Планеты заставляют вас двигаться в нужном темпе, поэтому вы попадаете туда, куда вам нужно — в дождь, град или солнце. Обратите внимание на то, что происходит вокруг, и решите, нужно ли вам принимать это как сигнал. Если это шокирует вас, это может быть хорошим способом вытолкнуть вас из зоны комфорта.

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Женский гороскоп на неделю – Близнецы

Это ваш солнечный сезон, так что пользуйтесь крыльями и много общайтесь. Стимулируйте свой ум искрящимися разговорами и искрометными идеями. Наполняйтесь и бурлите, преследуя и окружая себя всем, что вас освещает. Ваше направление — ваш выбор, садитесь за руль! Установите цели в свой день рождения на следующий солнечный цикл.

Женский гороскоп на неделю – Рак

Ваши сны обязательно будут полны знаков в течение следующего месяца, так что погружайтесь в них и пытайтесь летать, видеть осознанные сны или записывать сны каждое утро при пробуждении. Медитация сейчас стоит затраченных усилий, так как эта зона облегчает понимание происходящего.

Женский гороскоп на неделю – Лев

Пришло время надеть танцевальные туфли. Подхватывайте возвышенные идеи и низкопробные сплетни: все имеет свое место. Делитесь своими мыслями и собирайте мысли других. Все соберется в одну картину через несколько недель. Сохраняйте беспристрастный и непредвзятый подход. Это ваше время, чтобы сиять.

Женский гороскоп на неделю – Дева

Этот месяц представляет собой кульминацию карьеры и люди заметят, что вы делаете. Отшлифуйте свои социальные сети, биографию и то, как вы профессионально продвигаете свои вещи. Есть только одна загвоздка - вам придется говорить.

Женский гороскоп на неделю – Весы

Пришло время позволить вашим великим идеям сиять. Дайте себе интеллектуальное пространство и не придерживайтесь одной концепции или философии. Посмотрите на этот месяц как на лист, развивающийся на ветрах перемен, ловящий актуальные течения.

Женский гороскоп на неделю – Скорпион

Пришло время следовать подсказкам и разгадывать тайны. Особенно, если эти загадки связаны с неким высоким, темным и великолепным. Все, что сокрыто, секретно и, как правило, не разглашается, доступно для вашего любознательного ума, так что следуйте за своим любопытством, когда оно задето.

Женский гороскоп на неделю – Стрелец

Вы находитесь на полпути к своему личному солнечному году. Это стимулирующее и социальное время, так что подбирайте новые идеи, болтайте с тем симпатичным товарищем, с которым вы встретились взглядами, и смотрите, какие новости придут к вам.

Женский гороскоп на неделю – Козерог

Это рабочая неделя для вас. Приведите в порядок и организуйте все, что связано с общением, от электронной почты до списков контактов. Рассмотрим связи для вашей работы или бизнеса. Вы в курсе последних технологий, гаджетов и стилей? Вероятно, вы что-то упускаете.

Женский гороскоп на неделю - Водолей

Основные моменты этой недели находятся в вашей зоне веселья, солнца и отдыха, поэтому убедитесь, что вы получаете все три. Даже если вы заняты, важно запланировать время, чтобы опробовать новые впечатления, места и даже людей. Если вы полны решимости, приправьте свою любовную жизнь новизной.

Женский гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбы, семейное счастье или, по крайней мере, сосредоточенность на нем, находятся всего в одном-двух разговорах. В этом месяце особое внимание уделяется общению дома. Меньше говорите намеками, больше точности. Сосредоточьтесь на словах, а не только на чувствах.

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