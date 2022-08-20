Женский гороскоп на неделю 22-28 августа 2022: Ракам – счастье в любви, Девам – ссоры, Стрельцам – тревога

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Гороскоп на неделю для женщин расскажет, кому стоит чаще прислушиваться к логике, чем интуиции, кому отложить романтику до лучших времен, а кто будет испытывать трудности в общении с окружающими.

О том, кто из знаков станет счастливчиком первого месяца осени, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овны должны меньше говорить и больше делать. Держите все свои планы при себе и не рассказывайте о них даже самым близким людям. Отложите решение серьезных вопросов на более благоприятное время, Венера в созвездии Льва может подкинуть трудных задачек. Придерживайтесь четкого плана и действуйте проверенными временем методами.

Гороскоп на неделю – Телец

Практически всю неделю Тельцы будут бороться с чувством лени. Желание увильнуть от обязанностей и текущих дел велико, однако не стоит поддаваться этому чувству. Решительные и целеустремленные представительницы земного знака смогут добиться успеха и завоевать расположение начальства и коллег. Спокойный отдых поможет вам максимально восстановить энергию.

Гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе Близнецам не стоит менять планы в последнюю минуту. Лучше придерживаться намеченного пути и никуда не сворачивать. Больше внимания стоит уделить личной жизни и отношениям с родными людьми. Навестите родственников и больше времени проводите со своими возлюбленными и детьми.

Гороскоп на неделю – Рак

На первый план для Раков выходит личная жизнь. Свободные представительницы знака могут встретить человека, который заставит сердце биться чаще. Благоприятная неделя для знакомств и налаживания связей. Вы можете рассчитывать на помощь и поддержку близких людей.

Гороскоп на неделю – Лев

В последнюю неделю лета Львам необходимо держать все под контролем и не упускать ни одной мелочи. Наступил период от размышлений переходить к активным действиям. Вам не стоит терять ни минуты и запастись терпением. Перемены начнут происходить уже в начале осени, до этого не нужно торопить события. Искренность со своей второй половинкой поможет укрепить ваши отношения.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Девам будет сложно найти общий язык с окружающими. Обстановка в коллективе и семье довольно напряженная, вам нужно избегать конфликтов. Чтобы привлечь в жизнь позитивную энергию перемен, наведите порядок в доме в начале недели и избавьтесь от ненужных вещей.

Гороскоп на неделю – Весы

Весам предстоит пережить непростую неделю. Мелкие неприятности то и дело будут вам досаждать, отвлекая от работы и мешая сосредоточиться. На пути к достижению желаемого не стоит делать резких движений, медленно, но верно вы приближаетесь к задуманному. Действовать нужно предельно осторожно.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе у вас появится возможность укрепить свои профессиональные позиции. Ваши идеи заинтересуют людей, чье мнение для вас важно. Усилия, которые вы приложите сейчас, помогут получить желаемое уже в ближайшем будущем. В делах любовных Скорпионов также ждет успех. Объект вашей симпатии начнет проявлять знаки внимание. Новое знакомство может перерасти в крепкие отношения.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцам в этот период стоит сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Особо взрывоопасным днем станет 24 августа, Уран начинает ретроградное движение и это может вызывать у Стрельцов беспричинные тревоги и волнение. На выходных ситуация улучшиться, однако до этого момента важно не поддаваться негативным мыслям. Раздражение и нервозность могут тормозить ваше движение вперед.

Гороскоп на неделю – Козерог

В период с 22 по 28 августа на удачу Козерогам полагаться не стоит. Приятных случайностей будет маловато, поэтому ситуацию нужно брать в свои руки. Не исключено, что вам придется принимать важное решение и расставаться с чем-то дорогим сердцу. Только покинув зону комфорта можно продержаться на плаву на этой неделе.

Гороскоп на неделю – Водолей

Ретроградный Уран откроет для Водолеев новые перспективы и возможности. И прежде всего они касаются самопознания. Это время подарит новые эмоции, уоторые запомнятся надолго. Не самый лучший период для новых начинаний и романтических знакомств. Принимая важные решения, доверяйте голосу разума, а не подсказкам интуиции.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе прекрасным Рыбам стоит сбавить обороты и просто плыть по течению и решать проблемы по мере их поступления. Любые эксперименты и нестандартные подходы к решению вопросов лучше отложить на следующую неделю. Хорошее время для отдыха. Уединение поможет вам расставить по полочкам все мысли и чувства и определиться со своими истинными желаниями.

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