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Женский гороскоп на неделю 20-26 июня: Весам – счастливое событие, Скорпионам – любовный треугольник

18 июня 2022, 03:11

Счастливое событие, успех во всех делах и кардинальные перемены - кому ожидать.

гороскоп на следующую неделю
Гороскоп на неделю / коллаж pixabay.com

Гороскоп на неделю для представительниц прекрасного пола расскажет, кому из знаков пришло время распрощаться с прошлым, кому нужно правильно оценивать свои силы, а кто испытает счастье в любви.

О том, какие сюрпризы стоит ожидать представителям зодиакального круга с средине лета, читайте в материале: Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе в жизни Овнов могут наступить кардинальные изменения. Ваши ожидания будут идти вразрез со сложившейся ситуацией и поэтому нельзя ни на минуту ослаблять контроль. Будьте рассудительными и не ожидайте слишком многого, иначе разочарований не избежать. Не стоит идти на поводу у своих эмоций. Уравновешенность и спокойствие – ваши ключи успеха.

Гороскоп на неделю – Телец

Тельцам на этой неделе нужно чаще прислушиваться к подсказкам интуиции. Они не только смогут помочь принять правильное решение, но и предсказать, что важные изменения не за горами. В финансовых вопросах нужно проявить осторожность, лучше копить, чем тратить. Важно соблюдать баланс работа-отдых, чтобы избежать нервного перенапряжения и стресса, которые могут спровоцировать проблемы со здоровьем.

Гороскоп на неделю – Близнецы

В этом периоде перед представительницам воздушного знака открывается масса возможностей и перспектив. Это будет успешная неделя как и в профессиональном, так и в личном плане. Удачу и везение обеспечивает Венера, которая покровительствует знаку. Вы привлекательны и словно магнитом притягиваете в свою жизнь новых людей. Одно из знакомств может перерасти в красивую романтическую историю.

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Гороскоп на неделю – Рак

На этой недели Раки могут чаще обычного поддаваться негативным эмоциям и переживаниям. Это может спровоцировать разногласия и ссоры с людьми из ближайшего окружения. Очень важно не срываться на них и не провоцировать конфликты, восстановить мир будет очень сложно. В профессиональной деятельности перед вами открываются новые возможности, главное оказаться в нужное время в нужном месте.

Гороскоп на неделю – Лев

Львицам стоит задуматься о более рациональном использовании своих энергетических ресурсов. Задумайтесь, а не тратите ли вы свою жизненную энергию попусту на совершенно неважные пустяки. Вы можете все силы бросить на достижение одной цели, но так и не достичь желаемого результата, почувствовав опустошение. И в большей мере это касается личной жизни. Помимо любовных историй на вас еще работа и домашние обязанности.

Гороскоп на неделю – Дева

Вы уверенны в собственных силах и с энтузиазмом беретесь за самые сложные задачи. Однако есть риск переоценить свои возможности и взвалить на плечи тяжелый груз обязательств. Четверг принесет Девам удачу в профессиональной деятельности и любовных отношениях. Вас ждет успех во всех делах. На работе нужно проявить чуть больше внимания, чтобы не допустить досадных ошибок и просчетов.

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Гороскоп на неделю – Весы

Звезды сулят Весам удачу в личной жизни. Свободные представительницы знака смогут встретить человека со схожими интересами, который заставит сердце биться чаще. Однако не спешите терять голову и торопить события, узнайте своего избранника получше. Весов ждет хорошая неделя, наполненная приятными моментами и счастливыми событиями.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионам следует довести до конца начатые дела и разобраться с теми, которые откладывались в долгий ящик. Расставив все по полочкам, вы почувствуете прилив сил и гордость за свои достижения. Любые новые начинания лучше отложить на более благоприятные период и не торопить события. Избегайте любовных треугольников и не пытайтесь украсть чужое счастье.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцам на этой неделе выпадет шанс начать новую главу своей жизни. Она будет наполнена позитивными событиями и переменами во всех сферах жизни. Проводите больше времени с любимым человеком, отправляйтесь в небольшое путешествие, которое поможет укрепить ваш союз. День летнего солнцестояния побудит Стрельцов отказаться от привычных методов и искать новые пути решения проблем.

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Гороскоп на неделю – Козерог

Всю неделю Козерогам придется бороться с негативной энергией. Вы чаще обычного склонный прокручивать в голове события прошлого и плохие воспоминания. Этот период прекрасное время, чтобы распрощаться с прошлым и сделать первый шаг навстречу судьбоносным изменениям. Вам нужно под другим углом взглянуть на свою жизнь, расставить приоритеты и определиться со своими истинными желаниями.

Гороскоп на неделю – Водолей

Водолеи будут полны энергии и жизненных сил. Вы с энтузиазмом беретесь за решение сложных вопросов и достигаете наилучших результатов. Ваш творческий потенциал возрастает и позволяет вам использовать нестандартные решения в текущих делах. Эта неделя полна невероятных возможностей. Не стоит растрачивать энергию впустую.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам нужно всеми силами беречь свое душевное спокойствие и комфорт. Если вам удастся прочувствовать себя в гармонии с окружающим миром, звезды сулят вам большие успехи. Вы сможете достичь желаемого в любой сфере. Однако не стоит терять бдительности. Хоть расположение планет благоприятное, существует вероятность допустить ошибку.

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