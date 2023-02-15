Женский гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023 года: Рыбам – успех, Ракам – уверенность

Астропрогноз расскажет, как лучше построить планы на следующую неделю, чтобы обойти неприятности.

Женский гороскоп на неделю 20-26 февраля / pixabay.com

Неделя начнется с новолуния, поэтому в жизни прекрасных представительниц знаков зодиака ожидаются перемены к лучшему. Растущая Луна будет пребывать преимущественно в знаках зодиака водной и земляной стихий: Рыб, Водолея, Тельца, поэтому особенно удачным период обещает быть для этих знаков. Женский гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023 года расскажет, как изменится жизнь людей под влиянием положительной энергетики светила.

Женский гороскоп на неделю - Овен

Представительницам огненного знака на следующей неделе повезет улучшить свою карму и энергетику. Женский гороскоп на неделю 20-26 февраля Овнам обещает рутинную работу с понедельника. Понедельник будет тянуться долго, сложно будет втянуться в ритм, но в середине недели ситуация изменится. Вам нужно оказать помощь тому, кто будет в этом нуждаться. Тактичность и доброта помогут решить множество проблем. В конце недели можно получить помощь близких и поддержку со стороны, а в выходных вы сможете погрузиться в дела семейные.

Женский гороскоп на неделю - Телец

Представительницы земного знака начнут неделю с неожиданной встречи, которая может получить продолжение. Не стоит пренебрегать возможностью получить друга и союзника во всех делах. Гороскоп на неделю для женщин Тельцам советует не тратить средства и не делать крупных покупок, вам может попасться брак. Не стоит вступать в споры, вы можете испортить отношения с важными людьми. Энергию лучше направить в налаживание быта. В конце периода можно расслабиться и встретиться с друзьями.

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Женский гороскоп на неделю - Близнецы

Представительницы воздушного знака получат на этой неделе внимание и поддержку. Вам несказанно повезет встретить именно того, человека, который поможет разрешить все неприятности, которые копились в последнее время. Женский гороскоп на неделю Близнецам советует расслабиться и даже найти время для приятных мелочей. В середине недели нужно уделить внимание здоровью, а при необходимости обратиться к врачу. Конец недели будет легким. Дела все удастся выполнить, но не без препятствий и волнений. Выходные можно провести дома или отправиться на встречу с друзьями.

Женский гороскоп на неделю - Рак

Прекрасные представительницы этого знака смогут начать неделю на гребне волны спокойствия и уверенности. Женский гороскоп на неделю Ракам советует воспользоваться этими эмоциями и решить, как можно больше дел. Работу и домашние дела нужно правильно распределить между членами семьи, чтобы сохранить энергию до конца периода. Середина и конец недели будут насыщены масштабными событиями. Вам нужно будет решить одновременно несколько задач. В выходные можно будет смело расслабиться.

Женский гороскоп на неделю - Лев

Начало недели будет достаточно странным, вам нужно будет слушать интуицию и принимать решения на основе советов Высших сил. Решить рабочие задачи удастся, но не сразу. Для этого гороскоп на неделю для женщин Львам советует задействовать креативное мышление и придумать неординарный метод решения проблемы. Если вы думали о смене имиджа, то середина недели – отличный период для этого. Конец недели пройдет в умиротворении и спокойствии. Четверг и пятница будут благоприятны для творчества.

Женский гороскоп на неделю - Дева

Прекрасные представительницы этого знака должны будут избавиться от иллюзий и оценить ситуации реально. Женский гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023 года советует разобраться в ситуации и сделать шаг на пути к преодолению всех препятствий. Также звезды приготовили для Дев приятные покупки. Нужную сумму нужно всегда иметь при себе. Также на грядущей неделе Девам откроются новые горизонты, которые позволят завязать новые отношения и укрепить новые.

Женский гороскоп на неделю - Весы

Неделя начнется спокойно, понедельник будет плодотворным и спокойным днем. Вам удастся решить все задачи. Однако не стоит уходить в нирвану, концентрация на работе понадобиться. Гороскоп на неделю для женщин Весам советует не отказывать в помощи тем, кто об этом попросит. При этом не стоит забывать о своих делах, поэтому сумейте вовремя сказать "нет". В конце недели нужно заняться чем-то интересным, лучше всего реализовать идеи, которые витали в вашей голове ранее.

Женский гороскоп на неделю - Скорпион

На грядущей неделе стоит уделить внимание не столько самим событиям, происходящим вокруг, как их обратной стороне. Это позволит посмотреть на проблемы с другой стороны и найти решение. Гороскоп на неделю для женщин Скорпионам советует принимать решения учитывая эмоции, но не руководствуясь ими. На этой неделе могут произойти изменения в личной жизнь. Скорпионам удастся найти человека, который станет их спутником.

Женский гороскоп на неделю - Стрелец

На грядущей неделе у вас будет масса дел, которые потребуют сосредоточенности и четкости. Также появится возможность исправить ошибки, допущенные ранее. Гороскоп на неделю для женщин Стрельцам рекомендует сосредоточиться на работе, чтобы получить материальное вознаграждение и обойти конкурентов на очередную карьерную ступеньку. Нервозность будет вас преследовать до конца недели. Однако в выходные ситуация изменится и проблемы будут решены.

Женский гороскоп на неделю - Козерог

Прекрасные представительницы земного знака начнут период с провокаций. Вас попытаются раскрутить на эмоции, но поддаваться на провокации не стоит. В данном случае все чувства нужно отодвинуть на второй план и руководствоваться разумом. Гороскоп на неделю для женщин Козерогам рекомендует уделить время и отправиться за покупками. Расходы будут оправданными, а купленное – полезным. Работа будет вознаграждена, поэтому следует приложить присущее Козерогам упорство.

Женский гороскоп на неделю - Водолей

Неделя обещает быть интересной и насыщенной событиями. Наступает благоприятный период, когда можно и нужно получать новые знания, которые помогут получить материальные выгоды в ближайшем будущем. Гороскоп на неделю для женщин Водолеям советует подготовиться к резким изменениям планов. Придется переиграть все и начать сначала. Также нужно соблюдать тактичность и быть милосердными к людям.

Женский гороскоп на неделю - Рыбы

У представительниц водного знака неделя начнется с прилива энергии. Это позволит справиться со сложными задачами, которые остались с прошлой недели. Женский гороскоп на неделю Рыбам советует поделиться опытом с тем, кто в этом нуждается. Также нужно дать волю желаниям и активно контактировать, и общаться с людьми. Новые связи помогут найти единомышленников. Нельзя забывать высказывать свои идеи и мысли. Это принесет успех.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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