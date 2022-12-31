Женский гороскоп на неделю 2-8 января: начинания, покой и неудачи

Недельный прогноз для женщин поможет всем знакам Зодиака правильно начать все дела и спокойно встретить новый 2023 год.

Женский гороскоп на неделю 2-8 января 2023 / ua.depositphotos.com

Астрологический прогноз для женщин на неделю 2-8 января расскажет, каким будет начало года у представительниц всех знаков Зодиакального круга. Кто-то из них будет снова много работать, а кто-то - наслаждаться подарками судьбы.

Гороскоп на неделю для Овна

Первая неделя нового года для Овнов пройдет гладко. Это будет хорошее время для внимание к себе и изменений во внешнем виде. Сейчас будет приветствоваться любая работа над собой. Главное – оставаться рассудительным, иначе проблем не миновать.

Гороскоп на неделю для Тельцов

Неделя общения и любви для Тельцов. Со 2 по 8 января очень удачными будут новые знакомства, однако также неплохо восстановить общение со старыми знакомыми. Романтические отношения будут развиваться стремительно, в этом поможет привлекательность Тельцов.

Гороскоп не неделю Близнецы

Близнецы как всегда в работе, и первая неделя нового года удержит представителей знака на лидирующих позициях. Однако важным условием для этого является умение справляться со своей тревожностью, которая мешает в достижении целей.

Гороскоп не неделю Рак

Тяжелые для организма праздники могут сказаться на самочувствии Раков. Для того чтобы помочь себе, важно не терять режим сна и правильно питаться. Представителям знака в эти дни важно стараться избегать конфликтов и скандалов, фокусируясь на свои личных делах.

Гороскоп на неделю для Львов

Женщины-Львы в первую неделю января будут наполнены энергией и хорошим настроением. Внутренняя и внешняя привлекательность будут притягивать к женщинам этого знака мужчин, их внимание обязательно нужно принимать и наслаждаться.

Гороскоп на неделю для Дев

7 января всех знаков ждет Полнолуние, однако негативно сказаться оно может именно на представительницах знака Девы. Главное – полагаться только на себя и не ждать ни от кого помощи. Сдвинуть дела с мертвой точки поможет позитивное мышление и вера в лучшее.

Гороскоп на неделю для Весов

Весы не умеют уважать тех, кто им неприятен, это и станет главным заданием первой недели 2023 года. Воспитание в себе уважения к другим избавит жизнь Весов от ссор и лишних конфликтов. В остальном – неделя будет благоприятной для решения финансовых проблем.

Гороскоп на неделю для Скорпионов

Женщины-Скорпионы могут думать, что неудачи в личной жизни обусловлены судьбой, однако это не так. Первая неделя нового года поможет понять в чем причина одиночества и устранить её. Скорпионы могут стать счастливыми, стоит приложить немного усилий к улучшению себя.

Гороскоп на неделю для Стрельцов

Внутренний голос Стрельцов приведёт их к кардинальным изменениям во всех сферах жизни. Новые возможности нужно принимать с благодарностью и не бояться начать жить по-новому. Также с 2-8 января женщины-Стрельцы будут во внимании мужчин.

Гороскоп на неделю для Козерогов

Козероги в рабочих успехах могут начать забывать о своих близких и любимых. Такое поведение может повлечь за собой обиды и ссоры. Нужно учиться планировать свою жизнь сбалансировано: времени в ней должно хватать и на работу, и на любовь, и на отдых, и на друзей.

Гороскоп не неделю для Водолея

Венера будет помогать Водолеям правильно поступать и решать давние судьбоносные вопросы. Неделя, в которой будет необходимо стать ответственной за изменения в своей жизни, ведь приходить они будут стремительно один за одним.

Гороскоп не неделю для Рыб

Самоощущение Рыб в этот день будет приближено к счастью. Абсолютно все дни будут удачными и полными сюрпризов, кроме 7 января. Звезды советуют проводить больше времени с семьей. Главным заданием недели будет умение балансировать отдых и работу.