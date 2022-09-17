Женский гороскоп на неделю 19-25 сентября: Тельцам – осторожность, Ракам – перемены, Козерогам – знаки удачи

Гороскоп на неделю для женщин / ua.depositphotos.com/

Гороскоп на неделю для женщин расскажет, кому из знаков это период принесет судьбоносные перемены, кто должен проявить больше инициативы в отношениях, а кому стоит задуматься о смене имиджа.

О том, какими сюрпризами и щедрыми подарками судьбы порадует знаки второй месяц осени, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам стоит избегать конфликтов с близкими людьми. Не нужно провоцировать ссоры, проявите терпимость и гибкость в общении. Уделите больше внимания своему партнеру и детям. В профессиональной и личной жизни могут произойти перемены, которые порадуют представительниц знака. Вам потребуются выдержка и энергия. Благоприятная неделя для начала диеты.

Гороскоп на неделю – Телец

В этом периоде все темные и светлые стороны личности женщин-Тельцов выходят на поверхность. Скрыть что-либо будет сложно, однако, именно такое положение вещей поможет вам лучше разобраться в своих истинных чувствах и понять, на что обратить внимание, чтобы достичь успеха. В начале недели эмоциональный фон будет нестабильным, вам нужно проявить осторожность. Неделя принесет судьбоносные перемены.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам на этой неделе нужно обратить больше внимания на свои отношения с партнером. Возможно, ваши чувства охладели, однако не стоит тревожиться, искру в брак поможет вернуть совместный досуг. Проводите больше времени со своей второй половинкой, проявляйте больше инициативы в отношениях. В профессиональной сфере вам выпадет возможность довести до конца важные проекты и задачи.

Гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе представительницы водного знака должны больше времени уделить здоровью. Причем как физическому, так и ментальному, что поможет вам обрести баланс и восстановить жизненную энергию. В пятницу, субботу могут произойти перемены, которые порадуют Раков. Будут удачными эксперименты с прической и стилем, отправляйтесь в парикмахерскую и на шопинг.

Гороскоп на неделю – Лев

Для Львиц на этой неделе приоритетом будет профессиональная сфера и карьерные достижения. Большое внимание вы уделяете саморазвитию и быстро усваиваете новую важную информацию. В конце недели вам стоит быть осторожными с деньгами, контролируйте траты и не поддавайтесь на провокации на работе.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Девы чаще могут чувствовать приливы энергии. Вы можете ощущать жажду действовать, однако стоит помнить, что направлять эту жизненную силу нужно в правильное русло. Запишитесь в спортзал или займитесь домашними хлопотами, это поможет избавиться от накопившейся агрессии и успокоить мысли.

Гороскоп на неделю – Весы

Весам в этом периоде стоит чаще говорить по душам с близкими и родными людьми. Важно избегать недосказанности в разговоре, искренность и честность помогут укрепить отношения как с партнером, так с родителями или подругами. Не спешите принимать важные решения, прежде чем делать выводы, обдумайте все последствия.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионам стоит больше прислушиваться к подсказкам внутреннего голоса. Ваша интуиция поможет найти верное решение и уберечь от неприятностей. Прислушивайтесь к подсказкам внутреннего голоса и в делах любовных. В любом случае направляйте внутреннюю энергию на созидание как и в личной так и в профессиональной сфере.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Внимание Стрельцов на этой неделе будет больше сосредоточено на личной жизни и отношениях. Не стоит замыкаться в четырех стенах, вас ждут новые знакомства и интересные встречи. Тем, кто в отношениях, стоит ослабить хватку и дать своей второй половинке больше свободы. Окружите любимых вниманием и заботой, чаще делайте комплименты.

Гороскоп на неделю – Козерог

Козерожкам на этой неделе стоит задуматься о смене имиджа. Эти изменения помогут повысить вашу привлекательность и усилить женскую энергетику. Стоит быть внимательными к любой мелочи, чтобы не упустить знаки удачи, которые может посылать вселенная. В первой половине дня расположение планет может стать причиной перепадов настроения.

Гороскоп на неделю – Водолей

Водолеям на этой неделе нужно направить энергию на любые дела, которые помогут избежать стресса и нервного напряжения. Проявите себя в творчестве или разберите завалы в шкафу. Звезды помогут приоткрыть вам тайну будущего. Благоприятный период для постановки долгосрочных целей.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Эта неделя открывает перед Рыбами новые возможности и перспективы. Это время, когда нужно поставить перед собой новые цели. Ваши целеустремленность и активность помогут добиться высоких результатов в профессии. Появится возможность наладить отношения с близкими людьми и забыть старые обиды.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также: