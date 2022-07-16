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Женский гороскоп на неделю 18-24 июля: Овнам – ошибки прошлого, Львам – чужие тайны, Козерогам – сплетни

16 июля 2022, 03:01

Кому из знаков стоит избегать ссор с близкими людьми, а кому сделать новую прическу и отправляться на свидание.

Гороскоп на следующую неделю
Гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп на неделю расскажет, что поможет привлечь удачу Близнецам, почему Стрельцам нужно быть предельно внимательными и как Водолеям не навлечь на себя неприятности.

О том, кто из представителей зодиакального круга сможет укрепить материальное положение и достичь задуманного в конце лета, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам нужно сместить фокус внимания на вопросы здоровья. Позаботиться о хорошем самочувствии сейчас – это выгодные инвестиции в будущее. Под влиянием Венеры в созвездии Рака вы сможете лучше увидеть свои сильные и слабые стороны. Ваш эмоциональный фон стабилизируется, и вы почувствуете уверенность в собственных силах. Благоприятный период для исправления ошибок прошлого.

Гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе Тельцам не следует забывать об осторожности и внимательно следить за поведением окружающих людей. Также помните о чувстве меры. Вы можете притягивать к себе негативную энергетику, однако если вы будете сохранять оптимизм, вы привлечете в жизнь перемены к лучшему. Будьте внимательными к подсказкам судьбы, они помогут вам стать лучше.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам на этой неделе нужно разобраться в себе. Правильно расставить приоритеты и понять, чего вы действительно желаете. Выделив для себя главные цели, вы заметите, как вселенная подкинет вам массу новых возможностей для их реализации. Зарядить вашу внутреннюю батарейку поможет общение с близкими, уделите больше внимания детям и любимым людям. Особое значение на этой неделе будет играть внешний вид. Яркая одежда, новая прическа и стильный образ помогут привлечь удачу.

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Гороскоп на неделю – Рак

Ваш оптимизм и бодрость духа на этой неделе станет той самой силой, которая привлечет в жизнь перемены. Ракам на этой неделе стоит отбросить леность и всеми приложить все усилия к осуществлению задуманного. Этот период подарит много новых волнительных ощущений и знакомств, которые могут перерасти в серьезные отношения. Самые целеустремленные смогут добиться желаемого.

Гороскоп на неделю – Лев

Сохраняя эмоциональную легкость весь период, Львы могут добиться больших успехов в любой жизненной сфере. Принимая важные решения, стоит прислушиваться к подсказкам интуиции, она поможет выбрать правильный путь. Все тайны окружающих на этой неделе всплывут на поверхность. Обман всплывет на поверхность.

Гороскоп на неделю – Дева

Ваша уверенность в себе может иногда может создавать проблемы, но только не на этой неделе. В момент активности Меркурия и Венеры она приносит вам только пользу. Не исключено, что вам придется принимать быстрые решения, которые станут спусковым крючком изменений в жизни. В таком случае баланс логики и интуиции поможет уберечь вас от ошибок. Проявив больше наблюдательности можно узнать важную информацию.

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Гороскоп на неделю – Весы

Весам в начале недели необходимо определиться с приоритетами. Это поможет понять основные проблемы и найти выход из сложившейся ситуации в любой сфере. Венера и Меркурий могут принести вам удачу, однако при условии, что вы будете проявлять гибкость и не отстаивать свое мнение во что бы то ни стало.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе Скорпионам следует сосредоточиться на позитивных вещах и отгонять от себя то, что приносит негатив. Ваша энергетика усилится и это повысит привлекательность для противоположного пола. Этот период – время флирта и романтики, новые знакомства могут перерасти в красивую историю любви. Вы сможете достичь душевного равновесия и обрести гармонию.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцам на этой неделе нужно чаще обращаться к голосу разума, нежели прислушиваться к интуиции. Вас ждет удачный период, наполненный благоприятными событиями. Стоит быть внимательными, чтобы не упустить возможности, которые приведут вас к успеху. Уделите больше внимания любимому занятию. Это подарит заряд энергии для новых свершений.

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Гороскоп на неделю – Козерог

Наступает благоприятное время для покупок и домашних хлопот. Ваша жизненная энергия привлекает новых людей. Чаще общайтесь, так вы обзаведетесь не только полезными знакомствами, но и сможете встретить свою вторую половинку. Не стоит обращать внимания на сплетни и слухи, не давайте своим завистникам повода думать, что это может вас задеть. Старайтесь избегать споров и разногласий с самыми близкими людьми.

Гороскоп на неделю – Водолей

Водолеям на этой неделе стоит быть особо избирательными в общении. Старайтесь больше времени проводить в компании людей, которым вы доверяете. Не исключено, что вам доведется принимать важные решения, которые могут кардинально изменить жизнь. Не игнорируйте подсказки интуиции, они помогут избежать ошибок. В конце недели стоит быть осторожными, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Гороскоп на неделю – Рыбы

В этот период Рыбам не стоит опускать руки и поддаваться негативным мыслям, тревоге и волнению. Только сила духа и собранность помогут запрограммировать себя на успех. Если вы поставили перед собой цели в начале неделе их нужно довести до конца. В конце лета результаты ваших усилий принесут щедрые плоды.

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