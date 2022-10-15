УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Женский гороскоп на неделю 17-23 октября: Ракам - выигрыш, Девам - неприятности, Водолеям - ссора

15 октября 2022, 05:30

Кому стоит контролировать свой гнев, а кто потратит слишком много денег на бесполезные вещи, рассказал гороскоп на неделю для всех знаков зодиака.

Гороскоп
Женский гороскоп на неделю 17-23 октября - что ждет все знаки зодиака / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Гороскоп на неделю для женщин расскажет, кто из знаков зодиака получит прибыль, кому придется потратить слишком много энергии на работе, а кто рискует испортить отношения с любимым.

Для кого из представителей зодиакального круга средина осени будет наполнена счастливыми поворотами судьбы, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп на неделю – Овен

Вполне возможно, что в начале недели у вас будет больше расходов, чем обычно. На работе поставят новые задачи. Придется работать усерднее.

В середине недели вы скорее всего получите какие-то позитивные новости и прибыль.

Гороскоп на неделю – Телец

В начале недели женщины-Тельцы получат неожиданный финансовый доход. Если вы планируете поездку, то она может сорваться.

Отношения с мужем будут очень хорошими, но стоит контролировать свои негативные эмоции.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Если вы давно ждали повышения, то на этой неделе вы его получите. Кроме того, Близнецам вернут вам долг.

К концу недели может появиться источник стресса. Вы можете потратить больше денег, чем ожидали. Придется мириться с некоторым дискомфортом дома.

Гороскоп на неделю – Рак

Женщин-Раков ждет удачная неделя. Скорее всего, вы завершите все дела, которые долго откладывали в долгий ящик. Есть шанс найти новую работу. Возможен выигрыш в делах.

Гороскоп на неделю – Лев

У Львов неожиданно могут возникнуть проблемы со здоровьем. Звезды советуют контролировать свой гнев и высокомерие, потому что вы рискуете потерять контроль над ситуацией.

Следите за тем, чтобы откровенность не вызывала у вас никаких проблем. Появится возможность сделать ваш дом более комфортным.

Гороскоп на неделю – Дева

На работе могут возникнуть неприятности, но благодаря удачному стечению обстоятельств получится избежать кризиса. Финансовые сделки принесут значительную прибыль.

В романтических отношениях будет царить полная гармония. Вы и ваш спутник станете еще ближе друг к другу. Единственное, что может испортить хорошую неделю - ваш собственный пессимизм.

Гороскоп на неделю – Весы

Ждите прибыли от предыдущей работы или проекта. На рабочем фронте все продолжится в обычном режиме.

Ваша супружеская и семейная жизнь будет приносить удовольствие и даже блаженство. Увеличатся расходы. Не принимайте решений, когда вас переполняют негативные эмоции, советуют звезды.

Гороскоп на неделю – Скорпион

У Скорпионов - очень хорошая финансовая неделя. Прибыль будет поступать от банковской и писательской деятельности.

Избегайте бессмысленных разговоров о проблемах со своим спутником жизни. Также возможно вы потратите деньги на ненужные и бесполезные вещи.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцов ждет значительный прогресс в работе. Вы должны продвигаться в своей карьере или бизнесе. Тем, кто работает в сфере образования, скорее всего, повезет.

Позаботьтесь о своем здоровье и воздержитесь от советов по межличностным вопросам. Удача будет не на вашей стороне на этой неделе.

Гороскоп на неделю – Козерог

Козероги услышат отличные новости. Скорее всего они будут касаться финансов и прибыли.

Разговор с семьей, особенно с детьми, требует сдержанности. Позаботьтесь о своем здоровье. Если вы будете слишком сильно себя изматывать, потом это обернется проблемами.

Гороскоп на неделю – Водолей

Водолеи получат признание и уважение на работе. Ваши родственники или друзья помогут в трудной ситуации.

Контролируйте свои эмоции и слова, чтобы не обидеть окружающих людей. Влюбленные должны избегать разговоров на неприятные темы, иначе отношения могут серьезно ухудшиться.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Отношения с семьей и супругом будут прекрасными. Ваш спутник жизни продвинется по карьерной лестнице. Ваши собственные усилия в профессиональном и финансовом плане также увенчаются успехом.

Успех будет сопутствовать Рыбам, если они смогут держать свою лень под контролем.

Вам также может быть интересно:

Близнецы Рак гороскоп Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей гороскоп на неделю Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы гороскоп на октябрь гороскоп 2022
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:22

Украине нужно поддержать протесты в Иране

05:30

Женский гороскоп на неделю 17-23 октября: Ракам - выигрыш, Девам - неприятности, Водолеям - ссораВидео

05:20

Почему веник нельзя ставить за дверями: 3 запрета, которые устроят ад в домеВидео

03:35

Врежет -3°: украинцев предупредили об аномалии и назвали самый холодный деньВидео

03:20

Самая бюджетная закуска за 5 минут: вкуснее рецепта не найтиВидео

Реклама
03:03

"Мужчины, отвернитесь": Волочкова едва не сломалась, показывая новый шпагат

02:36

Оливия Уайлд выронила из блузы грудь с пикантной наклейкой на интимном месте

02:01

Кайли Дженнер обтянула латексом шикарную фигуру

01:35

Нынешняя война не последняя: военный эксперт спрогнозировал поведение РФ в будущемВидео

00:51

Приметы на 15 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы счастье в дом привлечьВидео

00:22

Вслед за Пугачевой: российскую звезду 90-х проверяет прокуратура за осуждение войны

14 октября, пятница
23:58

"Россия уже в атмосфере поражения": Зеленский предупредил об освобождении территорий УкраиныВидео

23:21

Буданов назвал армию, которая самая опытная в миреВидео

23:06

"Это маленькое сокровище": вышла утерянная песня легендарной Queen с вокалом Фредди МеркьюриВидео

22:51

Убивали украинцев в Запорожье: ВСУ уничтожили три комплекса С-300 оккупантовВидео

22:39

Деньги не пахнут: Королева назвала свою музыку "терапией" и решила разбрызгать свои чувства на людей

22:30

"Нужно учиться вести себя": звездный украинский футболист назвал проблему главного тренера сборнойВидео

22:12

Воду после варки картофеля люди зря сливают в раковину: как применять чудо-отвар

22:00

У Зеленского ответили Путину на его новый бред о начале войны в УкраинеВидео

21:40

Типичная французская стрижка неземной красоты, о которой мечтают все женщины

Реклама
21:09

Хватит устраивать панику: в Украине сделали заявление о работе StarlinkВидео

21:08

Олег Жданов. Грядет эвакуация из Херсона?Видеоблоги

20:55

"Забрать всю территорию Украины": в ОП назвали вероятные сроки окончания войныВидео

20:51

Король Великобритании оконфузился: новая выходка Чарльза опозорила всю семьюВидео

20:23

Умер Хагрид - звезда фильмов о Гарри Поттере скончался в 72 годаВидео

20:20

Шойгу "щелкнут по носу": в РФ назвали имя нового министра обороныВидео

20:10

Приметы на 16 октября: какие 4 вещи запрещено делать, чтобы не попасть в бедуВидео

20:07

Гороскоп Таро на неделю 17-23 октября: Овнам - разочарование в любви, Львам - неожиданные переменыВидео

20:02

"Люди начнут меня жалеть": Настя Приходько заговорила о домогательствах Константина Меладзе

19:59

Летели на Харьков: над Белгородом "самоликвидировались" ракеты, пылает ТЭЦВидео

19:38

Пугачеву обвинили в убийстве

19:38

"Украинцам не страшно": Сеть "порвало" видео с 9-летним Аскольдом о бомбежке РФ детской площадкиВидео

19:35

Что делать, если нет газа: причины и точный порядок действийВидео

19:23

Налетит неожиданное потепление: синоптики предупредили о мощной атаке жарыВидео

19:20

Путин готов выбраться из бункерамнение

19:19

Отказался воевать: певец Игорь Тальков получил повестку

19:05

Красный Крест оправдывается, что его не пустили к пленным в Еленовке

19:01

Срочно запасаемся к зиме: в Украине резко взлетели цены на овощиВидео

19:01

63-летняя Джейми Ли Кертис похвасталась шикарным телом в сетке и купальнике

18:57

Доллар "лопнет" в трех случаях: эксперт спрогнозировал удешевление валюты

Реклама
18:56

На войну гребут сумасшедших со справкой: в РФ массовые облавы из-за мобилизацииВидео

18:26

Считают ее никем: дети королевской семьи придумали унизительное прозвище для КамиллыВидео

18:26

Сгоревшие кровати и техника: жуткие кадры базы РФ под Белгородом после "бавовны"Видео

17:56

68-летняя Успенская в полупрозрачном платье засветила лишнего и стала посмешищем

17:52

Бунт на Луганщине: десятки оккупантов бросили оружие и сбежали с поля бояВидео

17:40

Гордячка Кэтти: что доводит Кейт Миддлтон до бешенства

17:30

Арестовали или пустили в расход: в МВД рассказали о разборках Гиркина с "поваром Путина"Видео

17:27

Пилота мобилизировали прямо в аэропорту: в РФ не смог улететь в Турцию пассажирский самолетВидео

17:05

Скоро кадыровцы начнут убивать россиян: Данилов уверен, что в РФ вскоре будет раскол

17:00

В невероятной пользе чеснока есть подвох: кому его есть опасно

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять