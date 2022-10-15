Женский гороскоп на неделю 17-23 октября: Ракам - выигрыш, Девам - неприятности, Водолеям - ссора

Женский гороскоп на неделю 17-23 октября - что ждет все знаки зодиака / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Гороскоп на неделю для женщин расскажет, кто из знаков зодиака получит прибыль, кому придется потратить слишком много энергии на работе, а кто рискует испортить отношения с любимым.

Для кого из представителей зодиакального круга средина осени будет наполнена счастливыми поворотами судьбы, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп на неделю – Овен

Вполне возможно, что в начале недели у вас будет больше расходов, чем обычно. На работе поставят новые задачи. Придется работать усерднее.

В середине недели вы скорее всего получите какие-то позитивные новости и прибыль.

Гороскоп на неделю – Телец

В начале недели женщины-Тельцы получат неожиданный финансовый доход. Если вы планируете поездку, то она может сорваться.

Отношения с мужем будут очень хорошими, но стоит контролировать свои негативные эмоции.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Если вы давно ждали повышения, то на этой неделе вы его получите. Кроме того, Близнецам вернут вам долг.

К концу недели может появиться источник стресса. Вы можете потратить больше денег, чем ожидали. Придется мириться с некоторым дискомфортом дома.

Гороскоп на неделю – Рак

Женщин-Раков ждет удачная неделя. Скорее всего, вы завершите все дела, которые долго откладывали в долгий ящик. Есть шанс найти новую работу. Возможен выигрыш в делах.

Гороскоп на неделю – Лев

У Львов неожиданно могут возникнуть проблемы со здоровьем. Звезды советуют контролировать свой гнев и высокомерие, потому что вы рискуете потерять контроль над ситуацией.

Следите за тем, чтобы откровенность не вызывала у вас никаких проблем. Появится возможность сделать ваш дом более комфортным.

Гороскоп на неделю – Дева

На работе могут возникнуть неприятности, но благодаря удачному стечению обстоятельств получится избежать кризиса. Финансовые сделки принесут значительную прибыль.

В романтических отношениях будет царить полная гармония. Вы и ваш спутник станете еще ближе друг к другу. Единственное, что может испортить хорошую неделю - ваш собственный пессимизм.

Гороскоп на неделю – Весы

Ждите прибыли от предыдущей работы или проекта. На рабочем фронте все продолжится в обычном режиме.

Ваша супружеская и семейная жизнь будет приносить удовольствие и даже блаженство. Увеличатся расходы. Не принимайте решений, когда вас переполняют негативные эмоции, советуют звезды.

Гороскоп на неделю – Скорпион

У Скорпионов - очень хорошая финансовая неделя. Прибыль будет поступать от банковской и писательской деятельности.

Избегайте бессмысленных разговоров о проблемах со своим спутником жизни. Также возможно вы потратите деньги на ненужные и бесполезные вещи.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцов ждет значительный прогресс в работе. Вы должны продвигаться в своей карьере или бизнесе. Тем, кто работает в сфере образования, скорее всего, повезет.

Позаботьтесь о своем здоровье и воздержитесь от советов по межличностным вопросам. Удача будет не на вашей стороне на этой неделе.

Гороскоп на неделю – Козерог

Козероги услышат отличные новости. Скорее всего они будут касаться финансов и прибыли.

Разговор с семьей, особенно с детьми, требует сдержанности. Позаботьтесь о своем здоровье. Если вы будете слишком сильно себя изматывать, потом это обернется проблемами.

Гороскоп на неделю – Водолей

Водолеи получат признание и уважение на работе. Ваши родственники или друзья помогут в трудной ситуации.

Контролируйте свои эмоции и слова, чтобы не обидеть окружающих людей. Влюбленные должны избегать разговоров на неприятные темы, иначе отношения могут серьезно ухудшиться.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Отношения с семьей и супругом будут прекрасными. Ваш спутник жизни продвинется по карьерной лестнице. Ваши собственные усилия в профессиональном и финансовом плане также увенчаются успехом.

Успех будет сопутствовать Рыбам, если они смогут держать свою лень под контролем.

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