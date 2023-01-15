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Женский гороскоп на неделю 16-22 января: Рыбы – всех удивят, Скорпионы – не справятся со страстью

15 января 2023, 20:59
Гороскоп для женщин на неделю расскажет, что принесет судьба представительницам всех знаков Зодиака на новой неделе.
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Женский гороскоп на неделю 16-22 января 2023 / pixabay.com, kruto.online

Астрологический прогноз для женщин на неделю раскрывает планы судьбы на каждый знак зодиака и поможет быть готовой ко всему, что случится на грядущей неделе.

Женский гороскоп на неделю – Овен

Представительницы этого знака могут постепенно возвращаться к нормальной жизни после праздников и входить в рабочий режим. Достаточно важно сделать это как можно быстрее, чтобы не упустить важные события в рабочей деятельности.

Женский гороскоп на неделю – Телец

На грядущей неделе судьба будет благосклонна к вам и подарит множество приятных условий, но при одном условии – нужно уделить много времени семьи. Сейчас самый подходящий момент, чтобы дарить заботу, слова любви и свое внимание самым близким.

Женский гороскоп на неделю – Близнецы

Меркурий в новой неделе принесет женщинам-Близнецам большое количество задач, которые нужно будет выполнить. Для того, чтобы правильно их выполнить, необходимо позаботиться о своем расслабленном состоянии, которое поможет вам правильно расставить приоритеты.

Женский гороскоп не неделю – Рак

Для Раков наступило время везения – на этой неделе успешными будут все новые начинания. Сейчас самое время пробовать новый образ жизни, новые занятия, внешний вид и формы общения. Любое обучение новому будет вознаграждено свыше.

Женский гороскоп на неделю – Лев

Астрологический прогноз на неделю сулит женщинам под этим знакам силу на то, чтобы справиться со всеми препятствиями и преградами на пути. Также ожидается поступление хороших вестей, ими, в свою очередь, не стоит сразу делиться с друзьями.

Женский гороскоп на неделю – Дева

К сожалению, новая неделя предвещает девам некоторые трудности. Для того, чтобы их решить – придется принять довольно непростые решения. Приступить к этому лучше после среды – тогда Меркурий перестанет быть ретроградным.

Женский гороскоп на неделю – Весы

Весам стоит постоянно подпитывать свою мотивацию и как можно скорее научиться концентрироваться на цели. Это всё нужно для того, чтобы работа, которой заняты представительницы этого знака – была качественной.

Женский гороскоп на неделю – Скорпион

Для Скорпионов новая неделя будет эмоционально непростой – она принесет много страсти, которая помешает общению. Единственное задание на неделе – стараться сдерживать эмоции и продолжать работать, концентрация, конечно, будет минимальной.

Женский гороскоп на неделю – Стрелец

Для Стрельцов неделя обещает быть сказочной. В ней будет и романтика, и мягкость сердца и гармония в душе. Все изменения, которые вы хотите совершить – пройдут легко и ненавязчиво, как игра. Верьте в свою силу, здоровье и ум.

Женский гороскоп на неделю – Козерог

Весь прошлый год и сейчас Козероги много работали и не успели отдохнуть во время новогодних праздников. Сейчас – благоприятное время для того, чтобы прийти в себя и перестать нести всё на своих хрупких плечах. Сделайте что-то для себя и своего комфорта.

Женский гороскоп на неделю- Водолей

Вдохновение, наполненность и энергия – всё это ждет Водолеев в новой неделе. Пора раскрываться в творчестве и новых занятиях, также можно не бояться заводить новые знакомства и хобби.

Женский гороскоп на неделю – Рыбы

Женщины-Рыбы так долго работали над собой, что пришло время наконец удивить всех своим новым "я" и решениями, которое оно принимает. Все усилия, которые Рыбы приложили для своего развития – наконец станут обретать практическую форму, которую никто не ожидал увидеть

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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