УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Женский гороскоп на неделю 16-22 мая: что поможет привлечь удачу знакам зодиака

15 мая 2022, 03:07

Для кого эта неделя будет не из легких, а кому удастся достичь желаемого.

гороскоп на следующую неделю
Гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Для некоторых представительниц прекрасной половины легкой назвать эту неделю не получится. Однако многое будет зависеть от случайностей и удачного стечения обстоятельств.

Гороскоп на июнь 2022 расскажет, кому из представителей зодиакального круга посчастливится укрепить финансовое положение, а кому стоит опасаться зависти недоброжелателей.

Гороскоп на неделю - Овен

Чтобы неприятности и разочарования обходили вас стороной необходимо избавиться от напрасных иллюзий и реально оценивать ситуацию. Строить воздушные замки сейчас не самая лучшая идея. А вот поиски новых увлечений и занятий по душе могут увенчаться успехом. Вы сможете стать лучшей версией себя – эта неделя идеальна для самосовершенствования. Ваши родные и близкие друзья готовы оказать вам поддержку.

Гороскоп на неделю -Телец

Женщин-Тельцов на этой неделе ожидают приятные перемены в личной жизни. Не исключены признания в любви или неожиданные сюрпризы от второй половинки. Неделя пройдет спокойно, поэтому вы можете заскучать. Чтобы зря не тратить время, займитесь саморазвитием. Не стоит сидеть сложа руки, инициатива и движение вперед приведет вас к наилучшим результатам.

Гороскоп на неделю - Близнецы

Четкое планирование поможет избежать Близнецам серьезных проблем в профессиональной деятельности. Переизбыток ненужной информации может застопорить ваш успех, поэтому пришло время очистить свое информационное пространство от спама и ненужных контактов. В понедельник – лунное затмение 16 мая – может стать опасным днем. Вы будете склонны к необдуманным поступкам и риску, которые могут дорогого стоить.

Читайте такжеСудьбоносные перемены и обновление человечества: три мощных астрологических события 5 лет

Гороскоп на неделю - Рак

Расположение планет на этой неделе поможет Ракам решить свои кармические задачи. Особое внимание нужно уделять снам и предчувствиям и доверять подсказкам своего внутреннего голоса. Будьте предельно осторожны и проявляйте рассудительность. На первый план выходят вопросы карьеры и финансов. Благоприятное время, чтобы определиться с целями на будущее. На выходных любые начинания увенчаются успехом.

Гороскоп на неделю - Лев

Львицам необходимо подготовиться к полнолунию и лунному затмению 16 мая основательно наведя порядок дома. Это поможет избавиться от негативной энергии и привлечь приятные изменения. Все ваши предыдущие деяния начнут приносить свои плоды будь то щедрые подарки судьбы или испытания за грехи. Настойчивость и целеустремленность поможет вам достичь желаемого.

Гороскоп на неделю - Дева

Если в течение недавнего времени вы испытывали трудности, то на этой неделе сможете понять причину жизненных неурядиц. Вам улыбнется удача в любви. Одинокие представительницы знака смогут повстречать того самого человека, а семейные пары достигнут взаимопонимания. В профессиональной деятельности обязанностей прибавится, но не стоит бояться ответственности, вы сможете добиться блестящих результатов.

Читайте такжеСказочное везение, денежный успех и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны на ближайшие годы

Гороскоп на неделю - Весы

Самые опасные дни для Весов – понедельник, среда и суббота. Стоит проявить максимальную осторожность и внимательность. Не упускайте из виду ни одной мелочи., она может иметь решающее значение. Важно сохранять спокойствие и оставаться хладнокровными в любой ситуации. Не исключено, что в эти дни вас будут посещать предчувствия и сниться неприятные сны.

Гороскоп на неделю - Скорпион

Текущие обязанности на этой недели могут измотать настолько, что вы забудете о своих собственных желаниях. Стоит уделять себе больше времени. Побалуйте себя шопингом или проведите выходной день как хочется именно вам, а не окружающим. Сохраняйте оптимизм и настраивайтесь на позитив, так вы сможете добиться желаемого.

Гороскоп на неделю - Стрелец

В профессиональной деятельности Стрельцы на этой неделе могут испытывать не самые приятные моменты. Однако ваша сообразительность и смекалка поможет избежать серьезных проблем. Прислушивайтесь к подсказкам интуиции, ваш внутренний голос поможет решить наболевшие проблемы и найти ответ на интересующий вас вопрос.

Читайте такжеГороскоп на неделю 16-22 мая: Львам – подсказки судьбы, Девам – долги, Рыбам – интриги

Гороскоп на неделю - Козерог

На этой неделе Козерогам необходимо правильно расставить приоритеты и сконцентрироваться на главной цели. Без четкого плана не обойтись, так как вы можете быть склонны к импульсивным решениям, которые обернутся против вас. Вам нужно научиться не позволять эмоциям брать над собой верх. Приятные сюрпризы могут ожидать в делах любовных.

Гороскоп на неделю - Водолей

На этой неделе Водолеям лучше не проявлять активности и быть сторонним наблюдателем. Не стоит пытаться вносить в жизнь кардинальные перемены, эти попытки могут закончиться полным фиаско. Однако и лентяйничать тоже не стоит, умеренная активность поможет обиться хороших результатов и сберечь силы для новых свершений. Завышенные ожидания повышают возможность провала. И он будет весьма болезненным.

Гороскоп на неделю - Рыбы

Неожиданный поворот событий может стать толчком к изменениям в вашей жизни. Будьте внимательны к деталям, ничего не упускайте из виду. Подсказки вселенной могут скрываться в мелочах, важно не упустить момент невероятных возможностей. Найти общий язык с окружающими на этой неделе может быть нелегко, однако важно сохранять Спокойствие и не провоцировать конфликтов.

Читайте также:

viber
Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп 2022
Реклама
Популярное
Приметы на пятницу 13 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на пятницу 13 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду Гороскоп на неделю 16-22 мая: Львам – подсказки судьбы, Девам – долги, Рыбам – интригиГороскоп на неделю 16-22 мая: Львам – подсказки судьбы, Девам – долги, Рыбам – интриги 57-летняя неузнаваемая Маша Распутина снялась без штанов57-летняя неузнаваемая Маша Распутина снялась без штанов Победа не за горами? Появился неожиданный прогноз по исходу войны с РФПобеда не за горами? Появился неожиданный прогноз по исходу войны с РФ "Мы погорячились, давайте Минск-3": Путин хочет сторговаться с Западом по Украине – Арестович"Мы погорячились, давайте Минск-3": Путин хочет сторговаться с Западом по Украине – Арестович
Поддержите Главред

Последние новости

03:51

Kalush Orchestra: что известно о победителе Евровидения-2022

03:37

"Нелюди хотят переписать историю": Лариса Долина оскорбила Украину в интервью о Донбассе

03:24

Украина установила абсолютный рекорд на Евровидении 2022Видео

03:07

Женский гороскоп на неделю 16-22 мая: что поможет привлечь удачу знакам зодиака

03:00

"Следующих победим оккупантов": первое заявление Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022Видео

Реклама
02:35

Когда закончится война и что будет с Путиным: астролог поделилась пророчествомВидео

02:27

"Евровидение будет принимать украинский Мариуполь": Зеленский о победе Kalush OrchestraВидео

02:02

Евровидение 2022: как голосовали за Украину другие страныВидео

02:01

Украина победила в Евровидении-2022 - триумф Kalush Orchestra

02:01

Будет как новая и прослужит дольше: как чистить и что готовить в эмалированной посуде

01:31

Капитуляции РФ не будет: аналитики рассказали, каким будет крах Кремля в войне в Украине

00:52

Евровидение 2022 финал: онлайн-трансляция конкурса и все подробностиВидео

00:48

40-летняя Бритни Спирс потеряла ребенка - у певицы случился выкидыш

00:29

"Распаковали третью сотню": военные сбили 201-й истребитель оккупантовВидео

00:22

Шаг за шагом заставим оккупантов уйти с украинского моря - Зеленский

14 мая, суббота
23:55

Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвали спасти защитников Мариуполя из АзовсталиВидео

23:52

"Замученный старик": Путину ночью вызывали скорую помощь прямо в постель – АрестовичВидео

23:51

Армия Украины атакует войска России под Изюмом: наметились признаки перелома – АрестовичВидео

23:37

ВСУ разгромили пункт управления рашистов на Херсонщине - Арестович

23:11

Люди плакали: Kalush Orchestra сорвали шквал оваций выступлением в финале Евровидения 2022Видео

Реклама
22:56

Войска РФ готовятся к наступлению на Донбассе: атаковать собираются на двух направлениях – ГайдайВидео

22:54

"Это выглядит безумно": Россия пытается показать хоть какую-то "победу" - Зеленский

22:53

У Зеленского спрогнозировали сроки окончания войны с РоссиейВидео

22:44

Король ужасов Стивен Кинг "подколол" Путина смешной аналогией

21:59

Военный эксперт предупредил: РФ может возобновить массированный ракетный обстрел УкраиныВидео

21:55

Фейгин назвал условие прекращения войны России против УкраиныВидео

21:47

На Злату Огневич набросились из-за украинского языка в США

21:39

Евровидение 2022: Зеленский сделал мощное заявление перед финалом конкурсаВидео

21:34

ЧП у Змеиного: в Севастополе засекли судно ЧФ Всеволод БобровВидео

21:18

Бойцы ВСУ на Николаевщине уничтожили военный самолет ВВС России за 50 миллионов долларовВидео

21:12

Финляндия хочет сохранить мир на границе с Россией - МИД

20:58

Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий в Украине

20:41

Рашисты хотят мобилизировать мужчин из Крыма в Запорожскую область - разведка

20:31

Зачистка на границе с РФ: ВСУ выбили рашистов из еще одного поселкаВидео

20:29

Евровидение 2022: Украина побила невероятный рекорд за несколько часов до финала конкурсаВидео

20:25

Победа Kalush Orchestra: каким будет Евровидение-2023, если выиграет УкраинаВидео

20:23

Армия Украины бьет войска РФ у Харькова и Херсона: приближается переломный момент в войне – экспертВидео

20:01

"Не суйте свой нос": в МИД Украины высказались об упреках России по поводу вступления в ЕСВидео

19:56

Враг пошел в атаку под Авдеевкой и готовит штурм СеверодонецкаВидео

19:43

"Выжженная земля" для рашистов: в МВД объяснили, почему ВСУ не спешат контратаковатьВидео

Реклама
19:33

Новоизбранная президент Венгрии осудила Путина и поддержала вступление Украины в ЕСВидео

19:12

"Мне страшно, что у меня есть красная метка дьявола": певица из РФ мечтает стать гражданкой Украины

19:10

"Белогоровка – круче Чернобаевки": ВСУ устроили войскам РФ одновременно Сталинград и Курскую дугуВидео

18:58

Контрудар ВСУ под Изюмом: оккупанты отходят к границе РФВидео

18:45

Солидный доход и карьерные перспективы: 4 знака поменяют работу до конца мая

18:34

"Мне Украина не интересна": "боевые буряты" Путина отказываются воевать и бегут с фронтаВидео

18:33

Наступление РФ сдувается: почему оккупанты на Донбассе обреченымнение

17:58

"Границы НАТО дойдут до пригорода Петербурга": у Зеленского потроллили ПутинаВидео

17:46

Новые санкции и статус спонсора терроризма: Зеленский призвал США наносить новые удары по РоссииВидео

17:39

Ад в Мариуполе: раненые защитники Азовстали умирают в антисанитарииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять