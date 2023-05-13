Женский гороскоп на неделю 15-21 мая: Рыбам – задание, Овнам - отдых

Гороскоп для женщин на неделю расскажет о планах звезд на новую неделю.

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Женский гороскоп на неделю 15-21 мая / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Астрологический прогноз для женщин на неделю покажет, кому стоит отдохнуть, а кому воздержаться от принятия участия в конфликтах.

Женский гороскоп на неделю – Овен

Вы редко сидите на месте, поэтому не часто бездельничаете. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы постоянно быть в пути (секрет вашего успеха — быть занятым), иногда приятно отдохнуть. Это идеальная неделя для этого, оставайтесь дома и наслаждайтесь домашним уютом.

Женский гороскоп на неделю – Телец

В вашем знаке много небесной активности. С таким количеством задач, которые нужно отметить, поручениями, которые нужно выполнить, и всеми этими мыслями, роющимися в вашей голове, вы будете прощены за то, что чувствуете себя немного измотанным! Ключом к тому, чтобы вернуться на правильный путь, является гибкое мышление: что будет, то будет. Плывите по течению на этой неделе, и все волшебным образом встанет на свои места без ваших усилий.

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Женский гороскоп на неделю – Близнецы

Переход Венеры в ваш денежный дом принесет финансовую удачу, бонус или прекрасную возможность увеличить ваши доходы. Возможно, вы получите повышение по службе или найдете лучшую работу на этой неделе. Если это не денежная выгода, ваш приз — это помощь подруги или милый, продуманный подарок.

Женский гороскоп на неделю – Рак

Венера входит в ваш знак в понедельник, зажигая зеленый свет! Пришло время побаловать себя всем, что заставляет вас чувствовать себя великолепной, избалованной и, самое главное, ценной (но помните, никаких радикальных изменений, потому что Меркурий все еще ретроградный). Когда вы хорошо выглядите снаружи, вы излучаете энергию, которая кричит: "Я этого заслуживаю!" - вот чего хочет для вас планета красоты.

Женский гороскоп на неделю – Лев

В воздухе витает предвкушение; вы можете чувствовать это, но не можете потрогать или увидеть это… пока. Наберись терпения. Вы можете вести более здоровый образ жизни, который заставит вас светиться изнутри, или построить полезные отношения с кем-то, кто близок вашему сердцу.

Женский гороскоп на неделю – Дева

Когда Венера входит в зону вашей дружбы, на ум приходит лучшая подружка женского пола. Что вы можете сделать, чтобы помочь ей? Как вы можете поддержать этого человека, который был рядом с вами, несмотря ни на что?. С ней все будет хорошо, особенно с тобой рядом. Используйте свои значительные аналитические способности, чтобы найти решение проблемы вашего друга.

Женский гороскоп на неделю – Весы

Планета любви призывает вас любить себя немного сильнее. Вы можете сделать это? В последнее время вы все о том, чтобы помочь другим обрести опору и душевное спокойствие. А как насчет себя? На этой неделе ваша родная планета предоставит вам ценную возможность обратить внимание и заботу внутрь себя.

Женский гороскоп на неделю – Скорпион

Если вы женаты, ссора между родственниками может вызвать раздражение в семье - не вмешивайтесь! Во что бы то ни стало, будьте там на заднем плане, чтобы собрать осколки. Одинокие Скорпионы могут столкнуться с той же проблемой в дружбе. Вы можете разозлиться во время дебатов о теме или о человеке, которым вы увлечены, поэтому на этот раз лучше не вносить свой вклад.

Женский гороскоп на неделю – Стрелец

Одинокие Стрельцы имеют глубокую связь с кем-то особенным. Это, скорее всего, носит романтический характер, но также может иметь платонический характер. Главное, чтобы вы чувствовали себя увиденным, услышанным и понятым. Даже пары могут чувствовать себя одинокими, несмотря на то, что у них есть замечательный, заботливый партнер. Если это вы, выделите время, чтобы воссоединиться со своим человеком.

Женский гороскоп на неделю – Козерог

Венера врывается в зону ваших отношений, вновь зажигая искру любви. Если вы и ваш партнер сбились с пути или в последнее время вы были похожи на проходящие мимо корабли в ночи, Венера не может прийти достаточно скоро и помочь. Тем не менее, повышение вашей связи требует обязательств с обеих сторон, и если этого не произойдет, вы сосредоточитесь на том, почему это так. Проблема решаема, если вы этого хотите.

Женский гороскоп на неделю - Водолей

Вы испытываете духовный опыт в человеческом теле. Уважайте это, заботясь о своем физическом я. Как вы можете улучшить свой режим здоровья, чтобы получить максимум от своего тела? Ваши потребности уникальны для вас, а это означает, что, чтобы понять, как максимально использовать свой потенциал, вы должны обращать внимание на сигналы, которые посылает вам ваше тело

Женский гороскоп на неделю – Рыбы

Вы несете ответственность за свое собственное счастье. Понятно, что вы разочарованы правительством, вашим партнером, родственником или начальником. Но сосредоточение внимания на внешних источниках вашего недовольства только отдает вашу силу, а вы этого не хотите. Вместо этого заявите о своей власти над своими обстоятельствами и приготовьтесь сделать все возможное, чтобы создать жизнь своей мечты.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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