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Женский гороскоп на неделю 15-21 августа 2022: Ракам – зависть, Скорпионам – деньги, Козерогам – важные встречи

14 августа 2022, 01:06

Кому из знаков стоит избегать опасных соблазнов, а кто может рассчитывать на солидных доход.

Гороскоп на следующую неделю
Гороскоп на неделю /ua.depositphotos.com

Гороскоп на неделю для женщин расскажет, кому стоит быть быть внимательными к мелочам, кто сможет встретить того самого человека, а кто сможет осуществить заветное желание.

О том, кто станет любимчиком фортуны в первом месяце осени, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе под влиянием ретроградного Юпитера Овны смогут раскрыть свои возможности и проявить сильные стороны. Ваша уверенность в себе позволяет решительными шагами двигаться в направлении желаемого и достигать наивысших результатов. Не стоит торопиться с решениями и работать в субботу, результаты могут быть самыми непредсказуемыми.

Гороскоп на неделю – Телец

Тельцам на этой неделе стоит заниматься текущими обязанностями. Сосредоточившись на рутинной работе, вы сможете добиться результатов, которые вскоре позволят вам приступить к новому увлекательному делу. На этой неделе вы подготавливаете почву. Самым удачным днем для представительниц знака станет воскресенье, 21 августа. Он несет мощную энергетику, которая поможет в осуществлении желаний. Однако для того, чтобы реализовать задуманное, необходимо в деталях представить себе конечный результат. Позвольте себе немного помечтать.

Гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе Близнецы не должны торопиться с решениями. Вам могут поступать заманчивые предложения, однако повремените с ответами, васе хорошо обдумав. Звезды сулят знакомство с человеком, который заставит ваше сердце биться чаще. Однако не позволяйте чувствам взять над собой верх, присмотритесь к избраннику получше.

Гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе Ракам стоит свести к минимуму общение с завистниками, критиканами и манипуляторами. Избавляясь от такого окружения, вы открываете окно для позитивной энергии перемен. Это переходный период, который может сулить приятные жизненные перемены. Не исключено, что вам придется поменять планы, подстраиваясь под стремительные изменения. Вы сможете достичь хороших результатов в важных для вас сферах, если проявите активность.

Гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе проделки ретроградного Юпитера напрямую отразятся на Львицах. Вам придется встречать на своем пути людей, общества которых вы всеми силами избегали. Однако не все так плохо, действуя в одиночку можно добиться неплохих профессиональных результатов. Побольше прислушивайтесь к голосу интуиции и поменьше – к мнению окружающих.

Гороскоп на неделю – Дева

Этот период станет удачным для Дев. Расположение планет поможет добиться успехов в профессиональной деятельности и заключить выгодные сделки, которые принесут солидный доход. В отношениях с родственниками полное взаимопонимание. Каждая проведенная минута с любимыми подарит большое удовольствие.

Гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе Весам не стоит предпринимать ничего нового. Все начинания будут обречены на провал. Может появиться желание добиться своего, пойдя на хитрость. Однако это может обернуться серьезными неприятностями. В семейной жизни царит напряжение, вы сможете разобраться в собственных чувствах, прислушиваясь к подсказкам внутреннего голоса. Держитесь подальше от опасных соблазнов, они могут разрушить ваше счастье.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе перед прекрасными Скорпионшами открыты все двери. Нет такого дела, в котором вы бы не смогли добиться успеха, звезды на вашей стороне. Вам сопутствует удача в деньгах, этот период станет идеальным для решения финансовых вопросов. Ваше денежное чутье не подводит, и вы просто притягиваете деньги магнитом, укрепляя материальное положение. В субботу стоит проявить предельную осторожность.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Эта неделя будет не самой легкой для представительниц огненного знака. Под ударом могут оказаться отношения с родственниками, партнером или детьми. В субботу повышается вероятность конфликтных ситуаций и вам стоит держаться от них подальше. Поссорившись с окружающими, будет очень сложно восстановить отношения и вернуть доверие. Тем не менее, одиноким Стрельцам может улыбнуться удача в любви, вы встретите того самого человека.

Гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе Козероги смогут найти золотую середину между работой и личными отношениями. Вы добиваетесь профессиональных успехов, однако не забываете уделять внимание любимым людям. Звезды советуют составлять списки дел, чтобы не упустить ничего важного. Не исключено, что люди из прошлого напомнят о себе. Эти встречи помогут пролить свет на нечто важное.

Гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе Водолеям следует навести порядок как вокруг себя, так и разобраться со своими истинными желаниями и правильно расставить приоритеты. Сосредоточившись на важном, можно достичь как профессиональных успехов, так и обрести душевную гармонию. Нестандартный подход к решению ситуаций поможет быстрее разобраться с проблемой и получить нужные результаты. Повышаются ваши творческие способности, время для поиска скрытых талантов.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам не стоит ожидать головокружительных событий и перемен. Однако в воскресенье все может измениться в один момент. Расположение Солнца и Сатурна в позитивном аспекте может привлечь в вашу жизнь кардинальные перемены. Будьте внимательны к мелочам, чтобы не упустить подсказки судьбы.

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