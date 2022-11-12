Женский гороскоп на неделю 14-20 ноября 2022: Овнам – ожидание, а Рыбам – тревоги

Женский гороскоп на неделю 14-20 ноября 2022 / ua.depositphotos.com

Гороскоп на неделю для женщин поможет представительницам прекрасного пола сориентироваться и планировать знаковые события на определенные дни, чтобы получить максимальный результат. Зная, что готовят звезды, можно приумножить сбережения, наладить личную жизнь и даже устроиться на новую работу.

Женский гороскоп на неделю – Овен

Представительниц этого знака Зодиакального круга смогут менять планы в зависимости от своего настроения. Однако неделю не будет легкой. Овнам придется принимать важные и сложные решения, а работа будет больше интеллектуальной. Ответственной за такие изменения станет Венера, которая войдет в знак Стрельца. После этого гороскоп на неделю 14-20 ноября для женщин Овнов рекомендует затаиться и выждать, пока Венера не сменит свое положение. В этот период будет мало ясности в происходящем.

Женский гороскоп на неделю – Телец

Женщинам-Тельцам на этой неделе можно все и даже больше. Небесные светила простят им все. Гороскоп на неделю для женщин Тельцов обещает изменений к лучшему отношений в семье. За этот процесс ответственен Меркурий. Он поможет найти компромисс, что поможет получить ещё больше поддержки от близких. Благодаря поддержке семьи вы сможете удержаться на плаву в ближайшем будущем. Также будет много приятных и не очень событий, которые помогут посмотреть на происходящее и оценить ситуацию по-другому.

Женский гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе Близнецам позволено уйти в себя и уединиться, чтобы вспомнить прошлое. Однако слишком длительное уединение приведет к неприятностям на работе и дома. Опыт таких исканий у Близнецов есть, а в совокупности с интуицией они помогут найти верные решения. Гороскоп на неделю для женщин Близнецов предостерегает от участия в "мутных" делах и авантюрах. Над любым предложением нужно хорошенько подумать.

Женский гороскоп на неделю 14-20 ноября – Рак

Звезды пророчат для представительниц этого знака неприятности в личной жизни. Возможны ссоры и конфликты. В данном случае понадобиться умение мыслить позитивно. В конце недели ситуация изменится к лучшему и баланс в доме восстановится. Кроме того, гороскоп на неделю для Раков просто требует от женщин быть разборчивее в выборе мужчин. Наилучшими днями для знакомства будут понедельник и вторник.

Женский гороскоп на неделю – Лев

Звезды расположись таким образом, что на грядущей неделе вы станете победительницами в любовной сфере. Причиной тому сильный Меркурий в Стрельце. Такое положение планет подарит женщинам успех в поисках второй половинке. Замужним представительницам прекрасного пола такое положение планет принесет свои выгоды. Гороскоп на неделю 14-20 ноября 2022 для Львов рекомендует флиртовать. Это поможет поднять свою самооценку.

Женский гороскоп на неделю 14-20 ноября – Дева

Прекрасные представительницы этого созвездия должны обратить пристальное внимание на свое здоровье. Эффективными будут все омолаживающие процедуры, можно начать курс похудения. Гороскоп на неделю для женщин Дев рекомендует больше улыбаться и общаться с добрыми людьми. Также стоит отложить рутинные и скучные дела. В конце недели придет удачное время для творчества и работы. Меркурий поможет Девам в любых начинаниях.

Гороскоп для женщин на неделю – Весы

Эта неделю пройдет под знаком ослабевающей Венеры, поэтому женщинам-Весам придется несладко. В первую очередь гороскоп на неделю 14-20 ноября 2022 для женщин Весов рекомендует держать в узде эмоции. Для этого можно заняться йогой, спортом, дыхательной гимнастикой или в конце концов отправиться на прогулку. На этой неделе женщинам-Весам не удастся изменить финансовое положение или улучшить ситуацию в личной жизни. Неделя благоприятна для саморазвития, проведения духовных практик.

Гороскоп для женщин на неделю – Скорпион

Венера будет слабой, поэтому представительницам этого знака придется повременить с важными делами на работе и рутиной. Гороскоп на неделю 14-20 ноября рекомендует посвятить это время себе. Два любых дня лучше выделить для уединения, чтобы услышать себя, правильно расставить приоритеты и подойти к следующей неделе полными сил. В эти дни можно погадать на судьбу. Также на следующей неделе можно будет исправить ошибки прошлого.

Гороскоп на неделю для женщин – Стрелец

Слабая Венера станет причиной сложностей и в этом случае. Она ослабит веру в себя прекрасных представительниц Стрельцов. В такие дни не стоит закрываться и отказываться от общения с людьми. Также повышается риск ощутить беспричинную тревогу. Женский гороскоп на неделю для Стрельцов сулит изменения к концу периода. Одинокие встретят свою вторую половинку и заведут новые знакомства.

Гороскоп на неделю для женщин – Козерог

Прекрасные представительницы этого земного знака проведут большую часть времени в задумчивости. Этому будет способствовать все та же слабая Венера. Женский гороскоп на неделю 14-20 ноября для Козерогов обещает проблемы, возникающие из-за движения небесных светил. Козерогам следует носить амулеты. Важные дела лучше отложить на четверг или пятницу.

Гороскоп на неделю для женщин – Водолей

В период с 14 по 20 ноября представительницам этого знака Зодиака лучше обратить внимание на семью и домашние дела. Также эффективными будут обучающие курсы и любая учеба. Меркурий для этого даст импульс. Этот момент важно не пропустить, чтобы прийти к успеху в будущем.

Женский гороскоп на неделю – Рыбы

Прекрасным Рыбам придется примерить роль миротворца в спорах близких. Венера войдет в Стрельца и принесет Рыбам еще больше беспокойства и тревоги. Ситуация начнет меняться с четверга, поэтому гороскоп на неделю для женщин-Рыб рекомендует взять себя в руки и пройти этот период. Благодаря этому вы сохраните прекрасные отношения с близкими.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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