Женский гороскоп на неделю 13-19 июня: Овнам – дурные предчувствия, Львам – успех, Водолеям – обман

Гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп на неделю для женщин расскажет, кому из знаков стоит остерегаться новых знакомств, кому посчастливится встретить свою любовь, а кто сможет поймать удачу за хвост.

О том, кому из знаков мощно подфартит в первом месяце лета, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам не стоит слишком уж прислушиваться к подсказкам внутреннего голоса и во всем видеть дурные предзнаменования. С помощью логики можно объяснить практически все, поэтому почаще руководствуйтесь критическим мышлением и проверяйте информацию. Ваш дом – ваше место силы. Он поможет вернуть утраченную энергию и гармонизировать отношения с близкими.

Гороскоп на неделю – Телец

Тельцов на этой неделе чаще может посещать необъяснимые тревога и волнение. Приступы раздражения усложняют общение с окружающими. Не стоит срываться на близких, если чувствуете, что контролировать эмоции сложно, отвлекитесь на любимое занятие. Остерегайтесь новых знакомств. На этой неделе рискуете попасть на крючок манипуляторов и лжецов.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Представительницы знака стихии воздуха на этой неделе почувствуют творческий подъем. Самое время раскрывать в себе скрытые таланты и возможности. Даже в любую рутинную работу вы сможете привнести элементы креатива. Появится возможность заняться интересным делом, которое придется вам по душе. Ваша притягательность для противоположного пола возрастает. Это отличное время для свиданий и флирта. Не исключено, что вы сможете встретить свою вторую половинку.

Читайте такжеГороскоп на неделю 13-19 июня: Девам – расставание, Весам – враги, Водолеям – личное счастье

Гороскоп на неделю – Рак

Внимание женщин-Раков будет сосредоточено на карьерных вопросах. В погоне за успехом и профессиональным признанием вы можете забыть о полноценном отдыхе. Перед вами открываются невероятные возможности и нужно приложить максимум усилий, чтобы поймать удачу за хвост. Однако позволяйте себе расслабляться и оставлять всю работу за порогом, выгорание еще никому не пошло на пользу.

Гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе Львицам стоит приготовиться к смене жизненного курса. Это станет для вас началом нового периода, в котором необходимо правильно расставить приоритеты и взять ситуацию под контроль. Не стоит плыть по течению и надеяться на удачу, проявленная инициатива приведет вас к большим успехам.

Гороскоп на неделю – Дева

Девам на этой неделе придется сосредоточиться на рутинной монотонной работе. Это может навевать скуку, но стоит помнить, что ваш усердный труд будет хорошо вознагражден. Вы сможете добиться поставленных целей, если будут рассчитывать на собственные силы. Ваши маленькие достижения придадут уверенности в себе и зарядят мотивацией для новых свершений.

Читайте такжеГороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть

Гороскоп на неделю – Весы

В этом периоде Весам необходимо сохранять оптимистичный настрой и бодрость духа. Это поможет привлечь в жизнь удачу и приятные перемены. Не стоит зацикливаться на мыслях о прошлом, ошибках и просчетах. Оставьте это позади и двигайтесь вперед. Не стоит делиться с окружающими своими планами и секретами. Чем бережнее вы обращаетесь с ценной информацией, тем больше пользы она сможет принести в будущем. По возможности избегайте общения с неприятными людьми.

Гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе женщины-Скорпионы будут подвержены ностальгическим настроениям. Мысли о прошлом могут занимать все ваши мысли. Перебирая в голове ошибки и старые обиды и сожаления, можно привлечь негатив в свою жизнь. Любые кардинальные изменения лучше перенести на следующую неделю. Полнолуние 14 июня 2022 – опасный день, который может затронуть любую сферу.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Женщины-Стрельцы на этой неделе должны обязательно запланировать поход в салон красоты. Преображение во внешности и смена прически будут крайне удачными. Можно также побаловать себя покупками – новый наряд к лету будет как нельзя кстати. Неплохо будет очистить пространство и в доме. Избавление от ненужных вещей поможет привлечь энергию позитивных перемен.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на июль 2022: фартовые дни для новой прически

Гороскоп на неделю – Козерог

В начале недели Козерогов может посещать чувство тревоги и волнения. Это беспокойство не имеет никакого основания и пройдет уже к средине недели. Вы почувствуете прилив оптимизма и бодрости. Это поможет разобраться с давними проблемами и найти ответы на важные вопросы.

Гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе женщинам-Водолеям не следует доверять всему сказанному. Важно тщательно проверять полученную информацию, иначе рискуете стать жертвой обмана и манипуляций. Помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации, и благотворительность станет плюсиком в карму и вернется сторицей. Возможно, вам придется поступиться своим комфортом, ради счастья близких людей.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам нужно контролировать свои эмоции и не давать чувству раздражения и гнева испортить отношения с окружающими. Этот период благоприятный для профессиональной деятельности, вы можете совершить карьерный рывок и занять желаемую должность. Также пробуждается и ваша женственность, вы становитесь притягательными для противоположного пола, и ваши шансы встретить любовь повышаются.

Читайте также: