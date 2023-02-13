Женский гороскоп на неделю 13-19 февраля: Козерогам – неоднозначные события, Девам - выгода

Гороскоп для женщин на неделю расскажет о планах звезд на новую неделю.

Женский гороскоп на неделю 13-19 февраля 2023 / pixabay.com

Астрологический прогноз для женщин на неделю проявит важные астрологические моменты и подскажет, от чего стоит воздержаться прекрасной половине зодиакального круга.

Женский гороскоп на неделю – Овен

Несмотря на то, что начало недели будет довольно суетливым – представительницы этого знака легко справятся со всеми задачами. Где-то до середины недели будет хотеться драматизировать, однако астрологи не советуют ко второй половине недели все проблемы растворятся.

Женский гороскоп на неделю – Телец

Все женщины этого знака, которые к чему-то приступили и что-то начали – могут быть спокойны. Их начинания обвенчаются успехом. В центре недели, возможно, настигнут мелкие неурядицы, однако это совершенно не страшно – все уладится довольно быстро.

Женский гороскоп на неделю – Близнецы

Звезды советуют женщинам-Близнецам заканчивать все начатые дела до начала весны. В новый сезон лучше входить с новыми планами, поэтому уже сейчас нужно начать завершать то, что должно быть завершено этой зимой.

Женский гороскоп на неделю – Рак

Венера всё еще сильная, но несмотря на то, что неделя обещает быть благоприятной – самым главным заданием женщин-Раков является честность с собой. Также в новой неделе Ракам стоит воздержаться от споров, ссор и конфликтов – они отбирают женскую энергию.

Женский гороскоп на неделю – Лев

Среда и четверг новой недели для Львов могут оказаться тяжелыми и будут выбивать из колеи привычной жизни. Однако стоит как можно сильнее стараться не впадать в панику и сохранять спокойствие. Неделя проявит женщинам-Львам и жизненное предназначение.

Женский гороскоп на неделю – Дева

Вся неделя для женщины-Девы будет выгодной и благоприятной, но только при условии особой внимательности к знакам судьбы. Крайне важно не забывать, что каждое слово имеет силу и не говорить лишнего, чтобы продолжить жить счастливо.

Женский гороскоп на неделю – Весы

Новая неделя станет неделей поисков для Весов. Пришло время отыскать новые увлечения, хобби имидж. Вместе с переменами начнется новая жизнь, которая вдохновит на новые свершения и грандиозные планы.

Женский гороскоп на неделю – Скорпион

Сейчас все звезды будут запускать период изменений для Скорпионов. Случатся они даже у тех женщин, кто этого не хочет. Важно принимать все подарки судьбы и учиться жить счастливо в любых обстоятельствах.

Женский гороскоп на неделю – Стрелец

Женщины-Стрельцы очень много работают, однако в новой неделе необходимо хотя бы попытаться сбалансировать количество работы и отдыха, иначе выгорание и хроническая усталость не за горами.

Женский гороскоп на неделю – Козерог

Козерогов ожидает неоднозначная неделя. Очень важно сейчас не принимать решения не подумав. Также необходимо прислушиваться к советам близких и не сжигать мосты. Внутренний голос подскажет, как поступить в любой ситуации.

Женский гороскоп на неделю - Водолей

Водолеев ожидают неожиданные повороты судьбы, однако они не порадуют. Главным заданием Водолеев на неделю является умение позитивно мыслить и силой мысли притягивать хороший исход событий, а также реализацию мечт.

Женский гороскоп на неделю – Рыбы

Для женщин-Рыб звезды приготовили много событий в новой неделе. Это и неожиданные встречи, и спонтанные решения, и рабочие процессы. Важно вовремя отдыхать, чтобы оставаться энергичной и радостной всю неделю.

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