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Женский гороскоп на неделю 12-18 сентября 2022: Овнам - враги, Тельцам – знаки судьбы, Скорпионам – деньги

10 сентября 2022, 01:05

Кому из знаков стоит проявить терпимость к недостаткам других, а для кого выходной день принесет счастливые события.

Гороскоп на следующую неделю
Гороскоп на неделю для женщин / ua.depositphotos.com/

Гороскоп на неделю для женщин расскажет, кому из знаков удастся помириться с дорогими сердцу людьми, кто должен быть внимательным к мелочам, а кому поменьше слушать советы окружающих.

О том, что ожидает знаки в первом месяце осени, читайте на Главреде: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе у Овнов могут обостриться отношения с близкими людьми. Родственники не будут разделять ваши идеи и взгляды и это может привести к разногласиям. Даже ваши единомышленники окажутся по ту сторону. Со всех сторон могут сыпаться непрошеные советы. Однако если вы попробуете посоветовать что-то, рискуете нажить злейшего врага и окончательно испортить отношения. Сохраняйте спокойствие и не позволяйте втягивать себя в интриги.

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Гороскоп на неделю – Телец

Неделя с 12 по 18 сентября благоприятное время для налаживания отношений с дорогими сердцу людьми. Проявив смекалку, можно решить сложную проблему или найти ответ на важный вопрос. Возникает неоднозначная ситуация, то что обычно вам вредит, на этой неделе пойдет на пользу. Будьте внимательными к мелочам, в них могут скрываться знаки судьбы, которые помогут изменить жизнь к лучшему.

Читайте такжеГороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги

Гороскоп на неделю – Близнецы

На этой неделе влияние ретроградного Меркурия на Близнецов может быть непредсказуемым. В трудных ситуациях не стоит торопиться принимать решения, дайте себе время на размышления. Не стоит паниковать и поддаваться волнению, подумайте, как можно извлечь пользу из сложившейся ситуации. В пятницу и воскресенье можно ожидать приятных новостей и счастливых моментов.

Гороскоп на неделю – Рак

Ракам на этой неделе придется действовать решительно, сроки поджимают и дела, которые откладывали в долгий ящик, сами не разрешатся. Не бойтесь сделать первый шаг навстречу изменениям, улучшить все, что вас не устраивает. В конце недели представителям знака представители знака могут ожидать приятных событий.

Гороскоп на неделю – Лев

Удачная неделя для представительниц знака огненной стихии. Вы сможете достичь успеха как в профессиональной деятельности, так и продвинутся вперед в личных отношениях. В этом периоде не стоит ждать у моря погоды, а нужно приложить все усилия, чтобы добавить в свою жизнь ярких красок. На этой неделе все будет зависеть от вас.

Гороскоп на неделю – Дева

Начало недели Девам могут подпортить проделки ретроградного Меркурия, зато потом вас ждет успех в любых новых начинаниях, будь то новое место работы или хобби. Свободные Девы могут встретить человека, который заставит их сердце биться чаще. Ваше бездействие и лень могут обернуться семейными разногласиями и вызвать негативные мысли.

Гороскоп на неделю – Весы

Весам на этой неделе предстоит отстаивать свою точку зрения и защищать интересы. Научившись ценить собственное время, вы сможете избегать нагрузки и не подставлять плечи для непосильных обязанностей. Поменьше прислушивайтесь к советам окружающих, и почаще – к собственной интуиции.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Эта неделя для Скорпионов становится благоприятным временем для перемен. Самые амбициозные представительницы знака смогут покорить желаемые карьерные высоты и получить новую должность. В конце недели не исключены денежные поступления. Вы получите солидную прибыль откуда совсем не ожидали.

Гороскоп на неделю – Стрелец

На этой недели Стрельцы могут рассчитывать на щедрые подарки судьбы, но только если приложили все усилия, чтобы воплотить желаемое в реальность. Тем, кто привык плыть по течению не стоит надеяться на удачу, лень и бездействие приведут к малым результатам. В общении с окружающими сохраняйте спокойствие. Проявляйте терпимость к недостаткам других. Проблемы можно решить только проявив дипломатичность.

Гороскоп на неделю – Козерог

Козероги на этой неделе смогут наладить отношения с родственниками и забыть старые обиды. Во всех вопросах, кроме связанных с общением и отношениями, стоит полагаться на подсказки внутреннего голоса. Благоприятный период, чтобы побаловать себя приятными покупками. Не исключены неожиданные повороты судьбы.

Гороскоп на неделю – Водолей

Звезды приготовили Водолеям приятный сюрприз или важную подсказку, которая поможет изменить жизнь. Важно правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на важном. Это поможет найти выход из затруднительной ситуации и решить проблемы. Вам стоит научиться не пропускать через себя негативные чувства после общения с неприятными вам людьми, которые вас недолюбливают.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Фокус внимания лучше сместить на сферу семьи и личных отношений. Ночные покровители помогут прекрасным Рыбам посмотреть на многие проблемы с нового ракурса. При отсутствии всякого желания менять свою жизнь можно просто отдохнуть и расслабиться. Не стоит доводить себя до нервного истощения, выгорание еще никому не пошло на пользу.


Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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