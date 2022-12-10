Женский гороскоп на неделю 12-18 декабря: Рыбам – нервотрепка, Овнам - неадекватность

Астрологический прогноз на неделю для женщин расскажет, как изменить жизнь к лучшему.

Женский гороскоп на неделю 12-18 декабря 2022 / ua.depositphotos.com

Правильно расставить приоритеты, узнать о том, как сложится личная жизнь или бизнес, заручится поддержкой светил, планет и звезд поможет женский гороскоп на неделю 12-18 декабря 2022 для всех знаков Зодиака. Прекрасные представительницы Зодиакального круга найдут полезные советы.

Звезды приготовили сложную неделю, в течение которой нужно будет говорить "нет" себе и окружающим, отстаивать свои границы. Венера в Козероге – это время для собранности и осторожности. Удача ждет тех, кто проявит целеустремленность и даже жесткость. Расслабленность и мечтательность – путь к неприятностям и потерям.

Женский гороскоп на неделю – Овен

Представительницам этого знака придется снизить количество часов, проводимых у компьютера и телефона. Гороскоп на неделю для женщин Овнам советует оградить себя любимых от гаджетов. Их нужно заменить домашними делами, отдыхом на природе, чтобы не допустить истощения нервной системы и эмоциональной сферы. Ослабленная Венера окажет влияние на прекрасных Овнов, и они могут неправильно оценить окружающую обстановку. Поддержать себя можно только с помощью близких. Не стесняйтесь просить помощи.

Женский гороскоп на неделю – Телец

Представительниц этого знака ждет интересный период, когда стоит углубиться в изучение иностранных языков и пообщаться с иностранцами. Как ни странно, но это поможет выйти на новый энергетический уровень. С родными и близкими, гороскоп на неделю для женщин-Тельцов советует минимизировать общение. Это позволит остудить обиды и раздражение, а также не обострять итак натянутые отношения. Лучше воздержаться от фантазий, продумывать каждый шаг и отказаться от эмоциональности. Построенные планы могут провалиться.

Женский гороскоп на неделю – Близнецы

Представительниц этого знака могут подвести завышенные требования и запросы, которые они выдвигают по отношению к мужчинам. Гороскоп на неделю 12-18 декабря для женщин советует умерить свой пыл, так как Меркурий ослаблен. Сейчас важно трезво оценивать свои финансовые и любовные возможности. Недостижимые цели приведут к потери уверенности и отчаянию. Поэтому заниматься нужно очень важными делами, которые нельзя отложить на потом.

Гороскоп на неделю для женщин – Рак

Период будет неблагоприятным для работы и личной сферы, но это будет самое лучшее время для укрепления здоровья. Гороскоп для женщин на неделю 12-18 декабря 2022 Ракам советует поставить на паузу рабочие вопросы, личную жизнь и уделить время себе. Придется обговорить с близкими накопившиеся проблемы. Влияние планет поможет обрести мир в семье и найти точки соприкосновения.

Гороскоп на неделю для женщин – Лев

Прекрасным представительницам этого знака стоит ждать судьбоносных изменений. Представительницы огненного знака преодолеют препятствия, которые сейчас стоят перед ними. Однако женский гороскоп на неделю Львам советует внимательно следить за своими расходами. Есть вероятность потратить больше, чем планировалось и приобрести некачественную вещь. Изменить свое сознание женщины смогут с помощью медитаций, а Юпитер поможет выявить скрытый потенциал.

Женский гороскоп на неделю – Дева

Прекрасным Девам стоит смотреть только вперед и не оглядываться в прошлое. Гороскоп на неделю для женщин-Дев рекомендует открыться новым возможностям и снизить общение с людьми, от которых исходит негатив. На работе и в личной жизни будет наблюдаться застой из-за ослабленной Венеры. Поэтому стоит контролировать все сферы жизни, чтобы не ошибиться и не попасть в неприятности.

Женский гороскоп на неделю – Весы

Прекрасным представительницам этого знака рекомендуется провести время наедине с собой, в умиротворении и покое, создать вокруг себя позитивную обстановку, располагающей к счастью, любви и свободе. Гороскоп на неделю для женщин-Весов советует изменить свой взгляд на проблемы. Это поможет найти решение в сложных ситуациях. Внимательно нужно относиться к различным предложениям. Любые туманные, странные, непонятные предложения нужно категорически отвергать. Нельзя давать волю эмоциям.

Женский гороскоп на неделю – Скорпион

Венера будет препятствовать любым начинаниям представительниц этого знака. Положительных сдвигов удастся добиться только с помощью открытости и искренности к окружающим и к себе. Гороскоп для женщин на неделю советует Скорпионам говорить о своих проблемах прямо, чтобы получить помощь. Подспорьем на этой неделе будут Юпитер и Нептун. Они помогут забыть прошлое и исправить ошибки. Будет полезным общение с опытными и мудрыми людьми.

Женский гороскоп на неделю – Стрелец

Представительницам этого знака звезды приготовили несколько небольших и приятных подарков. Однако за них придется расплатиться. Гороскоп на неделю 12-18 декабря 2022 для женщин-Стрельцов советует расходовать женскую энергетику только на поддержание успеха и налаживать такие сферы, как бизнес, работа над собой, любовь, быт. В течение недели стоит сдерживать желание дать советы и не вступать в конфликты.

Гороскоп для женщин на неделю – Козерог

Представительницы земного знака на этой неделе выжмут из своего одиночества максимум. Их ждет продуктивная работа, решение домашних вопросов и дел. Также женщин-Козерогов ждет период, когда можно вырваться из рутины серых дней и порадовать себя яркими впечатлениями. Гороскоп на неделю для женщин-Козерогов советует не фокусироваться на негативе и идти вперед. Придется особенно тщательно контролировать поток мыслей и деньги, чтобы не остаться без копейки до зарплаты.

Гороскоп на неделю для женщин – Водолей

На этой неделе прекрасными представительницами этого знака будет управлять Венера. Она принесет переменчивое настроение и желание быстро закончить со всеми делами. В результате спешки можно получить мелкие ошибки, за которые потом придется отвечать. Звезды обещают потерю уверенности в себе, чтобы вернуться в прежнее русло придется искать положительные моменты. Также гороскоп на неделю для женщин-Водолеев советует сменить обстановку и выспаться.

Женский гороскоп на неделю 12-18 декабря 2022 – Рыбы

Дамы, рожденные под этим знаком, получат ворох проблем и мелких дел. Все смешается – ворох старых проблем, невыполненные обещания, горящие дедлайны. Это приведет к нервному напряжению. Чтобы выйти из этого состояния и навести порядок везде женский гороскоп на неделю Рыбам советует найти баланс внутри себя, избавиться от всего, что может разрушать энергитику. При решении проблем нужно определить, где была допущена ошибка. Также смена угла взгляда на проблемы поможет их решить.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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