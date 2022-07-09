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Женский гороскоп на неделю 11-17 июля: Девам – сплетни, Весам – тревожные сны, Козерогам – удача

9 июля 2022, 05:01

Кому из знаков посчастливится влюбиться, а кому не стоит плыть по течению, чтобы не спугнуть удачу.

Гороскоп на следующую неделю
Гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Гороскоп на неделю для женщин расскажет, кому из знаков стоит следить за своими поступками, кто сможет испытать счастье в любви, а кому стоит держаться подальше от интриг.

О том, кто из представителей гороскопа сможет укрепить свое финансовое положение и неплохо заработать в средине лета, а кому стоит ожидать приятных перемен в личной жизни, читайте в материале: Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть.

Гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе Овнам не стоит рассчитывать на легкие успехи. Чтобы добиться желаемого стоит приложить максимум усилий. Не стоит обсуждать свои проблемы и планы с окружающими, чем меньше они знают, тем быстрее вы сможете найти решение. Вам выпадет возможность заняться интересным делом., которое придется вам по душе. Свидания этой недели – необычные и запоминающиеся.

Гороскоп на неделю – Телец

На этой неделе нестандартный подход к решению вопросов сможет поднять Тельцов на вершину успеха. Однако для этого необходимо рационально использовать время. Не стоит тратить его на пустые разговоры и бессмысленные споры. Появится возможность сменить обстановку, отправиться в небольшое путешествие, которое принесет массу положительных впечатлений.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам эту неделю нужно провести в спокойствии. По возможности стоит перенести деловые переговоры, поездки и отложить на потом любые перемены. Уделяйте больше времени своим родным и близким, наведите порядок в доме и займитесь обустройством уюта. Не стоит принимать решение в спешке. Прежде чем что-то предпринять посоветуйтесь с людьми, которым доверяете.

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Гороскоп на неделю – Рак

События на этой неделе могут развиваться стремительно, и это может выбить Раков из колеи. Этот период может отметиться переменами, и не все они будут радовать. Не стоит идти на поводу у эмоций, это может сыграть с вами плохую шутку. Руководствуясь логическими суждениями можно достичь лучших результатов. Эта неделя будет непредсказуемой, стоит держать ухо востро.

Гороскоп на неделю – Лев

Природное любопытство и тяга к приключениям на этой неделе помогут Львам не упустить прекрасные возможности, которые станут толчком к изменениям в будущем. Ваш фокус внимания сосредоточен на финансовых вопросах и профессиональной деятельности. События могут подстегивать к быстрым решениям и стремительным действиям. Важно полагаться на голос здравого смысла больше, чем на интуицию.

Гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе Девы, которые привыкли плыть по течению, рискуют оказаться аутсайдерами и растерять удачу. Вам нужно взять все в свои руки и рационально рассчитывать возможности и силы. Вам может показаться, что в борьбе с трудностями, вы зашли в тупик, однако нужно не опускать руки и верить в себя. Тщательно проверяйте всю полученную информацию и не позволяйте ввязывать себя в сплетни и интриги.

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Гороскоп на неделю – Весы

Весам на этой неделе будет непросто активизировать все свои внутренние силы, однако это необходимо, чтобы привлечь удачу. Апатия и безделье могут сыграть против вас. Не стоит рисковать и ввязываться в сомнительные авантюры. В дни суперлуния и соединения Солнца с Меркурием вас могут охватывать тревога и волнение, появляться дурные сны. Не стоит отказываться от свиданий. Флиртуйте, привлекая в жизнь романтику и любовь.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Удачная неделя для представительниц знака стихии воды. Вы сможете правильно расставить приоритеты и определиться со своими истинными желаниями. Заряд жизненной энергии поможет воплотить в жизнь задуманное, не исключено, что ваше заветное желание сбудется. Хороший период ля новых начинаний, смены работы и даже рода деятельности.

Гороскоп на неделю – Стрелец

На этой неделе в жизни Стрельцов может появиться новое романтическое увлечение. Вы можете влюбиться, однако стоит помнить, чтобы отношения развивались в нужном вам русле стоит проявлять больше инициативы. Бояться перемен, которые могут прийти в жизнь не стоит, вы сможете быстро адаптироваться к обстоятельствам. Возможно, всю неделю вам придется решать неожиданно возникающие дела.

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Гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе Козерогам стоит от размышлений переходить к активным действиям. Первый шаг может повлечь за собой приятные жизненные изменения. Звезды сулят удачу в любых новых начинаниях. Единственным недостатком недели может стать отсутствие свободного времени. Но даже в плотном графике не стоит забывать о важности отдыха. Эмоциональное выгорание еще никому не пошло на пользу. Не стоит обращать внимание на критику завистников, вы знаете в каком направлении двигаться.

Гороскоп на неделю – Водолей

Водолеям на этой неделе решительность и напористость в достижении желаемого может только помешать. Стоит проявить мягкость и деликатность, так с большей долей вероятности можно достичь успеха. Удачное стечение обстоятельств поможет решить давнюю проблему. Вы окажетесь в нужное время в нужном месте.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Эта неделя станет для Рыб временем избавления от иллюзий. Вы сможете посмотреть на привычные вещи под другим углом и осознать истинное положение вещей. В этот период нужно следить за своими поступками. Помните о законе бумеранга – все возвращается назад и хорошее и плохое. Не бойтесь впускать в свою жизнь перемены, сначала может быть трудно, но оно того стоит.

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