Женский гороскоп на неделю 10-16 октября: Ракам - выяснение отношений, а Рыбам - исполнение мечты

Женский гороскоп на неделю 10-16 октября - что ждет все знаки зодиака / Фото ua.depositphotos.com

Гороскоп на неделю для женщин расскажет, кому из знаков зодиака стоит попросить повышение на работе, кого ждет ждет жесткий разговор с партнером, а у кого исполнятся мечты.

Для кого из представителей зодиакального круга средина осени будет наполнена счастливыми поворотами судьбы, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Гороскоп на неделю – Овен

Откройте свое сердце для исцеления, говорит гороскоп. В начале недели к вам вернутся люди из прошлого. Пришло время выразить то, что вы действительно чувствуете, не беспокоясь о последствиях.

Уже долгое время вы занимаетесь поиском своей свободы и мятежной природы. Этот процесс продлится и на этой неделе.

Гороскоп на неделю – Телец

Вселенная пошлет сообщения, которые будут иметь ключевое значение для вашего будущего роста. Информация, которую вы получаете сейчас, может иметь решающее значение для работы в конце октября и начале ноября, так что примите ее к сведению.

Вас ждет хорошая неделя для любых финансовых шагов, которые вы обдумывали. Действуйте сейчас, потому что как только Марс станет ретроградным 30 октября, ваши финансовые перспективы станут более мрачными.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Вам нужно сосредоточиться на своих целях. Меркурий поможет наверстать упущенное на работе, решить любые проблемы в отношениях и заявить о себе.

Эта неделя будет очень удачной, так как вам благоволят сразу четыре планеты. Также пришло время посвятить себя духовной практике.

Гороскоп на неделю – Рак

У вас есть свобода действий, когда дело доходит до жестких разговоров и действий в ваших романтических отношениях.

На этой неделе наступит удачное время, чтобы сосредоточиться на ремонте всего, что сломано в вашем доме.

Звезды также советуют потратить больше времени и энергии на тех, кого вы любите.

Гороскоп на неделю – Лев

Львов ждет напряженная неделя в сфере общения. Вы выскажете все, что думаете, брату, сестре, соседям или близким друзьям.

Если вы работали над статьей, презентацией или книгой — появится прекрасная возможность просто дать волю словам. Вы обязательно почувствуете вдохновение, поскольку четыре планеты побуждают к творческому самовыражению.

Гороскоп на неделю – Дева

Дев будут беспокоить финансовые вопросы. Если вы стремитесь получить повышение, кредит или большую зарплату - на этой неделе вы должны действовать.

Теперь вы ясно мыслите — все, что вам нужно сделать, это очень хорошо просчитать свой каждый шаг.

Гороскоп на неделю – Весы

Ждите приглашения на торжества и встречи. Но в перерывах между празднованиями оставьте место для карьерных амбиций.

Вы можете открыть в себе новый талант, получить проект или придумать новую цель, к которой вы будете стремиться.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Скорпионам стоит заняться самопознанием, погрузиться в практику медитаций. Вы можете просто смотреть на свечи или включить медитацию на приложении в телефоне. Что бы вы не выбрали, это настроит вас на успех до конца 2022 года и начало 2023 года.

Гороскоп на неделю – Стрелец

Стрельцы будут развлекаться всю неделю и порхать, как бабочка, с одной вечеринки на другую. Если вы получите приглашение на мероприятие - не отказывайтесь. Там вы можете встретить кого-то, кто будет иметь решающее значение для вашего успеха не только в карьере, но и в достижении очень личной и важной для вас цели.

Гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе вы способны выдвигать новые революционные идеи. Пришло удачное время, чтобы попросить о повышении на работе или закрыть важную сделку. Наберитесь терпения, если повышение не произойдет сейчас. Вы получите новую должность либо 23 октября, либо даже 23 ноября.

Гороскоп на неделю – Водолей

У представителей знака будет жажда сделать этот мир лучше. Приверженность делу сейчас поможет вам расти и поможет направить свою энергию в нужное русло осенью и зимой. Более того, это даст вам плюс к карме.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Чего вы хотите больше всего? Если бы у вас была одна вещь, которую вы могли бы иметь в своей жизни, что бы это было? Звезды советуют заняться самоанализом, так как вскоре у вас появится возможность получить желаемое.

Когда начнете размышлять о своих мечтах, не составляйте длинный список маленьких желаний — Вселенная хочет, чтобы вы мыслили масштабно.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно: