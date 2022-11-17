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Фортуна, но не лотерея: 7 женских имен, владелицам которых сопутствует удача

17 ноября 2022, 18:10

Давно астрологи подметили - имя человека отражается на его судьбе. И оно способно приносить удачу. Главред детально разбирался в вопросе.

Женские имена
Женские имена, владелицам которых сопутствует удача / https://ua.depositphotos.com

Специалисты говорят, что тщательно выбранное женское имя вполне способно, в большинстве случаев, принести удачу своей владелице.

София. Сонечки, как правило, очень задумчивы, молчаливы, рассудительны и холодно-спокойны. Спокойствие. Потому-то редко делают опрометчивые поступки. Соответственно, ее ледяное спокойствие внушает уверенность в светлое будущее и ей, и окружающим. И очень часто фортуна сама является в дом Софиям.

Мария. Хоть и это имя переводится с греческого "госпожа", но Машеньки, как правило, добры и веселы. И уже поэтом часто приманивают удачу и счастье, которым потом легко делится с семьей и любимым человеком.

Анастасия. У Настенек довольно буйный нрав, но они отлично сходятся с людьми и крайне хорошо приспосабливаются к любой жизненной ситуации (причем не теряя ни грамма оптимизма). Соответственно, такая вера в лучшее очень часто делают жилище Насть любимым местом Фортуны (из которого да уходит очень редко).

Дарья. Эти девушки очень стойки духом. И отвагу проявляют практически в любых жизненных обстоятельствах. А ведь, как говорили древние римляне, фортуна обожает смелых! Однако очень часто за удачу Дашам приходится побороться ‒ без боя она им редко дается.

Анна. В характере Анечек обычно хватает настойчивости, трудолюбия, вдумчивости и кропотливости. Им свойственен постоянный труд над собой, чутье и постоянный путь к свету. И это все, пусть и не в один момент, но приносит результаты. Во взрослой жизни над семейной жизнью Анечек чаще всего будет распростерто крыло Фортуны.

Женские имена

Елизавета. Это упоительное имя часто дают девушкам, которые могут словить удачу и в один момент способны перевернуть судьбу ‒ свою и своих близких. Обычно все окружающие хорошо чувствуют это (потому-то не зря люди обычно так и тянутся к Лизонькам).

Виктория. Для девушек с таким именем ("победным") довольно часто все в жизни получается. А неудачи, если они и бывают, Виками преодолеваются легко и с улыбкой. Вот и получается, что их жизненный настрой не только привлекает удачу, но и отлично удерживает ее возле девушки всю жизнь.

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