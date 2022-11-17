Фортуна, но не лотерея: 7 женских имен, владелицам которых сопутствует удача

Женские имена, владелицам которых сопутствует удача / https://ua.depositphotos.com

Специалисты говорят, что тщательно выбранное женское имя вполне способно, в большинстве случаев, принести удачу своей владелице.

София. Сонечки, как правило, очень задумчивы, молчаливы, рассудительны и холодно-спокойны. Спокойствие. Потому-то редко делают опрометчивые поступки. Соответственно, ее ледяное спокойствие внушает уверенность в светлое будущее и ей, и окружающим. И очень часто фортуна сама является в дом Софиям.

Мария. Хоть и это имя переводится с греческого "госпожа", но Машеньки, как правило, добры и веселы. И уже поэтом часто приманивают удачу и счастье, которым потом легко делится с семьей и любимым человеком.

Анастасия. У Настенек довольно буйный нрав, но они отлично сходятся с людьми и крайне хорошо приспосабливаются к любой жизненной ситуации (причем не теряя ни грамма оптимизма). Соответственно, такая вера в лучшее очень часто делают жилище Насть любимым местом Фортуны (из которого да уходит очень редко).

Дарья. Эти девушки очень стойки духом. И отвагу проявляют практически в любых жизненных обстоятельствах. А ведь, как говорили древние римляне, фортуна обожает смелых! Однако очень часто за удачу Дашам приходится побороться ‒ без боя она им редко дается.

Анна. В характере Анечек обычно хватает настойчивости, трудолюбия, вдумчивости и кропотливости. Им свойственен постоянный труд над собой, чутье и постоянный путь к свету. И это все, пусть и не в один момент, но приносит результаты. Во взрослой жизни над семейной жизнью Анечек чаще всего будет распростерто крыло Фортуны.

Елизавета. Это упоительное имя часто дают девушкам, которые могут словить удачу и в один момент способны перевернуть судьбу ‒ свою и своих близких. Обычно все окружающие хорошо чувствуют это (потому-то не зря люди обычно так и тянутся к Лизонькам).

Виктория. Для девушек с таким именем ("победным") довольно часто все в жизни получается. А неудачи, если они и бывают, Виками преодолеваются легко и с улыбкой. Вот и получается, что их жизненный настрой не только привлекает удачу, но и отлично удерживает ее возле девушки всю жизнь.

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