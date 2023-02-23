Женские имена с плохой судьбой: они будут знать, что такое беды и ненастья

Астрологи и эксперты давно утверждают, что имя, данное при рождении - влияет на жизнь человека.

Женские имена с плохой судьбой / pexels.com

Некоторые из женских имен запрограммированы на нелегкий путь к ощущению счастья и успеху, люди, имеющие эти имена, будут притягивать неудачи и ненастья. О них мы и напишем далее.

Женские имена с плохой судьбой - пошатнется личная жизнь

Для женщин с именем Ада трудной будет личная жизнь. Как правило, обладательниц этого имени воспринимают как друзей и не видят в них возможную женщину своей жизни. По этой причине Ады чаще одни и редко состоят в отношениях. Но имя - не приговор. Всё решит судьба.

Несчастливые женские имена - тернистый путь к успеху

Несмотря на то, что Диане удается достигать целей, женщина с этим именем терпит много неудач и проигрышей, пока дойдет к ним. Это именно тот человек, за чьим успехом скрывается большой и тернистый путь.

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Женские имена с плохой судьбой - магнит для печали

Те, кто обладает именем Кира - кажутся окружающим стервозными, самовлюбленными и надменными, однако чаще всего такое мнение является ошибочным и женщины с этим именем - добродушные и ранимые. Именно по этому в их жизни часто случаются недопонимание и печаль.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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