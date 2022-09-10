7 женских имен, которые говорят о склочном и тяжелом характере дамы

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Какие женские имена отличаются скверным характером

Виктория

Привыкла прикрывать грубость и резкость громкими словами о своем доброй сердце и щедрости. Виктория год за годом проводит жизнь на сцене перед многотысячной толпой. Самое важное ‒ ее собственное мнение. А если кто-то не согласен с ним, то его ожидает огромный скандал.

Кристина

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Кристина всегда себе на уме, а потому не терпит советов. А вот свои может раздавать на все стороны ‒ даже если ее об этом не просят. Когда ей ставишь это на вид, то обижается. Кристины вообще очень обидчивы. А беда в том, что свои оскорбленные чувства они могут пестовать день за днем, месяц за месяцем.

Светлана

Светы ‒ очень злопамятны. И им крайне сложно прощать других людей. Света способна мстить за маленькую обиду. И хочет постоянно внимания. И побольше. Потому-то она часто флиртует с парнями и мужчинами. Что, понятное дело, вызывает проблемы, если она в отношениях/браке.

Юлия

Эти девушки очень резкие и грубы с окружающими. Они не могут сдерживать эмоции и поэтому близкие очень страдают от ее слов. Извиняться после ссоры, виновником которой была она, не считает нужным делом.

Женские имена со сложным характером

Варвара. Это имя сколь редкое, сколь и эгоистичное. Она крайне расчетлива. И все делает только для своей выгоды. Ей ничего не стоит обмануть человека. Она ничуть из-за этого не совестится. Варвары, обычно, крайне самоуверенны. И сражаются до конца ради своих интересов.

Александра. Она всегда соревнуется. Постоянно стремится обогнать остальных во всем. В семье она одновременно то ласковая, то колючая. Любит активно действовать, на раздумья времени не тратит. Сначала она влипает в авантюру. А потом начинает разбираться ‒ что же случилось не так.

Алла. Всегда очень напориста и самоуверенна. Очень любит себя. Это часто вызывает конфликты с окружающими. Она так сильно себя любит и ценит, что частенько отдаляется от людей. И излучает высокомерие. Кроме того, Алла не просто задавака, но и модница. И всегда уделяет много времени внешности и одежде.

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