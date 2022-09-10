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7 женских имен, которые говорят о склочном и тяжелом характере дамы

10 сентября 2022, 14:52

Женщины с определенными именами не отличаются легким нравом - Главред сделал специальную подборку таких имен для своих читателей.

женские имена
Женские имена / https://ua.depositphotos.com/

Какие женские имена отличаются скверным характером

Виктория

Привыкла прикрывать грубость и резкость громкими словами о своем доброй сердце и щедрости. Виктория год за годом проводит жизнь на сцене перед многотысячной толпой. Самое важное ‒ ее собственное мнение. А если кто-то не согласен с ним, то его ожидает огромный скандал.

Кристина

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Кристина всегда себе на уме, а потому не терпит советов. А вот свои может раздавать на все стороны ‒ даже если ее об этом не просят. Когда ей ставишь это на вид, то обижается. Кристины вообще очень обидчивы. А беда в том, что свои оскорбленные чувства они могут пестовать день за днем, месяц за месяцем.

Светлана

Светы ‒ очень злопамятны. И им крайне сложно прощать других людей. Света способна мстить за маленькую обиду. И хочет постоянно внимания. И побольше. Потому-то она часто флиртует с парнями и мужчинами. Что, понятное дело, вызывает проблемы, если она в отношениях/браке.

Юлия

Эти девушки очень резкие и грубы с окружающими. Они не могут сдерживать эмоции и поэтому близкие очень страдают от ее слов. Извиняться после ссоры, виновником которой была она, не считает нужным делом.

Женские имена

Женские имена со сложным характером

Варвара. Это имя сколь редкое, сколь и эгоистичное. Она крайне расчетлива. И все делает только для своей выгоды. Ей ничего не стоит обмануть человека. Она ничуть из-за этого не совестится. Варвары, обычно, крайне самоуверенны. И сражаются до конца ради своих интересов.

Александра. Она всегда соревнуется. Постоянно стремится обогнать остальных во всем. В семье она одновременно то ласковая, то колючая. Любит активно действовать, на раздумья времени не тратит. Сначала она влипает в авантюру. А потом начинает разбираться ‒ что же случилось не так.

Алла. Всегда очень напориста и самоуверенна. Очень любит себя. Это часто вызывает конфликты с окружающими. Она так сильно себя любит и ценит, что частенько отдаляется от людей. И излучает высокомерие. Кроме того, Алла не просто задавака, но и модница. И всегда уделяет много времени внешности и одежде.

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