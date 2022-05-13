Женские джинсы 2022: шесть моделей, без которых лето будет немыслимо

Летом 2022 в моде свободные джинсы / Instagram

Джинсы обожают многие, ведь они позволяют быстро создать стильный современный образ. Они никогда не выходят из моды, и это одно из их главных достоинств.

В то же время женские джинсы постоянно меняются, и то, что было на пике популярности еще вчера, сегодня может стать антитрендом. Поэтому несмотря на свою универсальность, важно следить за тем, какие джинсы в моде, чтобы всегда быть на высоте.

Сегодня мы расскажем вам о том, какие джинсы женские в моде прямо сейчас – на пороге лета 2022. Любые джинсы из 6 вариантов, которые представлены ниже, позволят вам выглядеть летом неотразимо.

Модные джинсы на лето 2022 – на что обратить внимание

Джинсы "бананы" 2022

Индустрия моды в последние годы отошла от обтягивающих силуэтов, и сейчас самое лучшее – это джинсы слоучи, или "бананы" в свободном непринужденном стиле. "Дутые" модели лучше всего сочетаются с кроссовками и футболкой или топом.

Джинсы "бананы" 2022 / Instagram

Женские джинсы с рисунками

Если вы хотите быть центром вселенной и ловить на себе взгляды окружающих, то уже сегодня ищите эффектные джинсы с узорами. Этот тот случай, когда силуэт не имеет значения, главное – чтобы рисунок вам нравился, а модель джинсов идеально подходила вашему стилю.

Женские джинсы с рисунками / Instagram

Винтажные джинсы лето 2022

В этом году в моду вернулись джинсы карго с накладными карманами. Они немного небрежные и грубые, и очень напоминают эпоху лихих 90-х, которая сейчас многих вдохновляет.

Винтажные джинсы лето 2022 / Instagram

Прямые джинсы

Это еще один "привет" из далеких 90-х. Такие джинсы станут находкой для тех, кто отдает предпочтение деловому стилю: они должны быть прямыми в ногах и не сильно растягиваться, и их можно смело носить даже с туфлями на каблуках.

Прямые джинсы / Instagram

Джинсы с низкой талией

В 2022 году в тренды вернулась низкая талия. Поэтому модные джинсы 2022 в идеале должны начинаться на бедрах, а не на линии талии. А если вы не хотите показывать свой животик, то можете сочетать такие джинсы с удлиненными блузками.

Джинсы с низкой талией / Instagram

Белые джинсы на лето 2022

Лето и белые женские джинсы всегда идут рядом, и этот год – не исключение. Модные белые джинсы 2022 – это классические модели с высокой линией талии, модели клеш и варианты с недавно вернувшейся в тренды низкой талией.

Белые джинсы на лето 2022 / Instagram

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