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Женские брюки на лето 2022 с нежным принтом, в который легко влюбиться с первого взгляда

Яна Аккерман

Фэшн-эксперт, журналист

4 мая 2022, 05:12

Этим летом мы будем носить очень красивые женские брюки, которые щедро усыпаны мелкими цветами.

Женские брюки на лето 2022 с нежным принтом / Instagram

Лето потихоньку приближается к нам, и самое время немного обновить гардероб, чтобы в теплую пору чувствовать себя уверенно и комфортно. Модные тенденции весна-лето 2022 – это, в первую очередь, однотонные образы, но есть там место и невероятным ансамблям, мимо которых пройти будет сложно. Готовьтесь впустить в свою жизнь яркие женские брюки с фантастическими цветочными принтами.

Эти брюки женские широкие и узкие, иногда их дополняет ремешок, и их очень приятно носить. В них вам точно будет казаться, будто вы неспешно погружаетесь в цветочное поле, и ваше настроение от этого подымется ввысь.

Дизайнеры одежды особое внимание уделили маленьким необыкновенным цветочкам, поэтому именно они чаще всего украшают летние женские брюки 2022.

Этот принт очень нежный, поэтому влюбиться в него можно с первого взгляда. Не удивляйтесь, но даже джинсы летом будут усыпаны цветами.

Женские брюки на лето 2022 с нежным принтом / Instagram

Учитывая то, что в тренде монохромные образы, можете смело себе подбирать под такие брюки топы и блузки с цветочными принтами – в этом году такие цветочные дуэты будут чрезвычайно популярными.

Женские брюки на лето 2022 с нежным принтом / Instagram

А в те дни, когда будет прохладно, можете дополнить образ кожаной курткой или эффектным пиджаком.

Красивые брюки с цветочными принтами представлены в показе коллекции Missoni весна-лето 2022:

Если ищете что-то более неординарное, то специально для вас в моду входит принт с бабочками, который тоже будет разливаться и на брюках. Бабочки на одежде подарят вам ощущение легкости и возрождения – для лета это то, что нужно.

Женские брюки на лето 2022 с нежным принтом / Instagram

Также в летнем сезоне актуальными будут камуфляжные брюки женские лето 2022. Они свободного кроя, но выполнены не только в классических серо-зеленых оттенках. Такие варианты станут находкой для тех, кто хочет выглядеть не только стильно, но и сильной и мужественной.

В показе коллекции одежды Celine весна-лето 2022 увидите потрясающие камуфляжне брюки:

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