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Женщина регулярно натирает лицо банановой кожурой и показала удивительный эффект

Елизавета Бельмас
24 июня 2023, 14:52 обновлено 24 июня, 15:16
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Главред расскажет, как банановая кожура влияет на кожу лица и какой эффект может обеспечить.
как банановая кожура влияет на кожу лица
как банановая кожура влияет на кожу лица / коллаж: Главред, фото: pexels, скрин

Бананы очень полезны. Желтый фрукт полон витаминов и минералов, таких как витамин С, калий и магний. Мы едим их в качестве закуски, в составе смузи или с хлопьями для завтрака. Но знаете ли вы, что есть еще много вещей, которые вы можете сделать с бананом? Отныне не выбрасывайте банановую кожуру, а узнайте как использовать кожуру банана для лица.

На сайте Tips and Tricks появилось видео, в котором женщина показала свой опыт того, как банан влияет на кожу.

Как банановая кожура влияет на кожу лица

Один банан содержит примерно 100 калорий, которые в основном состоят из углеводов, а именно 20-25 граммов. Банан также содержит 1,2 грамма белка, 0,2 грамма жира и 0,4 грамма клетчатки. Кроме того, бананы богаты калием, витамином С, триптофаном, магнием и селеном. Все это делает бананы отличным дополнением к здоровому питанию. Помимо всех витаминов и минералов, полезных для организма, бананы также содержат вещества, полезные для кожи. Банановая кожура содержит нечто, называемое лютеином, антиоксидантом, связанным с витамином А, который, среди прочего, отвечает за естественный УФ-фильтр. Это вещество также полезно, когда дело доходит до воспалений, а это значит, что оно может помочь против прыщей.

Что делает кожура от банана - как использовать

Ополосните лицо и убедитесь, что на нем нет жира. Нарежьте кожуру банана на кусочки и используйте один из кусочков, чтобы протереть лицо. Следует использовать внутреннюю часть кожуры и совершать ею круговые движения. Нужно делать это в течение 10 минут. Важно проверить, осталась ли кожура внутри белой. Когда она начнет чернеть, стоит взять новый кусок и продолжить тереть им.

Затем лучше всего подождать некоторое время, чтобы ваша кожа смогла впитать как можно больше витаминов. После этого ополосните лицо и нанесите дневной или ночной крем, в зависимости от времени суток. Повторяйте эту процедуру каждый день, и вы увидите, как ваша кожа начнет очищаться.

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Смотрите видео-лайфхак о том, как протирать кожу бананом:

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