Женщина путешествует по странам с бесплатным роскошным жильем: как это удается

Блогерша Эм путешествовала по девяти странам с абсолютно бесплатным роскошным жильем, останавливаясь в роскошных апартаментах.

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Женщина рассказала об уникальном сайте для тех, кто любит путешествовать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Нарисуйте в своем воображении: путешествуя, вы проводите потрясающий отдых в роскошной квартире в Дубае с эксклюзивным бассейном на крыше и балконом, с которого открывается потрясающий вид на сад. И самое главное - это все бесплатно.

Нет, это не райская жизнь, это обычный день блогера Эм (@emsbudgettravel). Эта королева путешествий настаивает, что такой план вполне достижим, пишет Mirror.

"Эм", которая делится в TikTok новинками по бюджетному отпуску, путешествует, не тратя деньги на жилье, и утверждает, что вы можете сделать то же самое.

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"Привет, меня зовут Эм, и я путешествовала по девяти странам, не платя за проживание, ухаживая за домашними животными и домами по всему миру, и я решила показать вам, как это", - пишет девушка в своем блоге.

Эм делится сайтом Trusted Housesitters, с помощью сайта, вы можете ухаживать за чужими животными за рубежом. Или, если вам нужен кто-то, кто будет заботиться о вашем любимце, вы тоже можете воспользоваться этим сервисом.

Как работает сайт "TrustedHousesitters"? TrustedHousesitters - это глобальная служба, которая соединяет владельцев с проверенными смотрителями за домами и домашними животными. Компания была основана в Брайтоне в 2010 году и уже обеспечила более 10 миллионов шансов успешного ухода за домашними животными по всему миру. Владельцы и смотрители платят ежегодное членство-гонорар, чтобы организовать неограниченное количество взаимовыгодных договоренностей, где деньги больше не переходят из рук в руки - няни просто обменивают свой дом и услуги по уходу за домашними животными на место для проживания, пока владельца нет.

Надо ли платить TrustedHousesitters?

Проживание полностью бесплатное, однако необходимо приобрести годовую подписку на веб-сайт, которая колеблется от £99 до £199. Однако это копейки, по сравнению с тем, сколько бы на самом деле вы заплатили за потрясающее жилье за границей. Веб-сайт предлагает апартаменты в разных частях мира, включая Объединенные Арабские Эмираты, Южную Африку и даже Гонконг.

Кроме Trusted Housesitters существуют и другие многочисленные сайты ухода за домашними животными, которые предлагают подобные предложения, например, Pawshake, Meowtel, Wag! и Rover.

Также Эм приводит некоторые примеры:

"Так вот, этот дом в Финляндии сразу привлек мое внимание, потому что я люблю корги, а вы будете здесь ухаживать за корги и цыплятами. Только посмотрите, какие прекрасные апартаменты!"

"Это также было бы идеально для людей, которым посчастливилось иметь возможность работать удаленно из-за границы, если вы хотите немного солнца. Далее - этот оранжевый кот в Гонконге".

"Опять же, отели в Гонконге могут быть очень дорогими, поэтому вы потенциально можете сэкономить себе сотни фунтов на стоимости проживания".

Какие документы необходимы, чтобы заключить договоренность с TrustedHousesitters?

Вам не нужна какая-то специальная квалификация, чтобы воспользоваться своим шансом. Однако опыт ухода за животными или, если вы сами являетесь владельцем домашних животных, является хорошим бонусом для начала. Как владельцы домов, так и смотрители за домашними животными, могут использовать функции проверки сайта, чтобы подтвердить, что они являются надежными.

Неудивительно, что блог о путешествиях Эм привлек много внимания на TikTok, и различные пользователи задавали собственные вопросы о сайте.

Можно ли путешествовать на TrustedHousesittersс детьми?

Один человек спросил: "Можно ли путешествовать с пятилетним ребенком? Или просто для путешествия один-на-один?"

На что Эм ответила: "Да, я знаю, что многие люди берут детей, вы также можете иметь общий профиль, просто убедитесь, что это понятно владельцам, когда вы подаете заявку".

Другие также добавили: "Мне интересно" и: "Спасибо за информацию! Я думаю, что это отличная идея".

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