Женщина натерла лицо яйцом и показала, какую проблему это помогло решить

У многих людей есть угри: маленькие темные пятна, которые появляются, когда ваши поры забиваются. Они в основном появляются на вашем лице, что очень жаль, потому что это делает их заметными для всех. Часто люди покупают дорогие кремы и средства, чтобы избавиться от них, но также можно попробовать другие средства. Главред расскажет, чем полезно яйцо для лица.
На сайте Tips and Tricks появилось видео, в котором женщина показала свой опыт того, как яйцо влияет на кожу.
Как использовать яйцо для лица - проверенный способ
Вот удобное средство, которое поможет вам избавиться от угрей.
Ингредиенты этой мощной маски для лица делают ее очень полезной, когда дело доходит до избавления от прыщей и угрей. Лимон оказывает вяжущее действие, очищает кожу и убивает бактерии. И еще есть яйцо, которое помогает удалить излишки кожного сала с кожи и разгладить ее.
Ингредиенты:
- 1 яичный белок
- несколько капель лимонного сока
Инструкция:
Смешайте два ингредиента и нанесите смесь на лицо. Оставьте на 20 минут, а затем смойте теплой водой. Используйте эту маску для лица два раза в неделю для лучшего эффекта.
Смотрите видео о том, как можно использовать яйцо для кожи лица:
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