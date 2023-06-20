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Женщина натерла лицо яйцом и показала, какую проблему это помогло решить

Елизавета Бельмас
20 июня 2023, 15:05 обновлено 20 июня, 15:08
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Главред расскажет, чем полезно яйцо для лица и какой эффект оно может подарить.
Женщина натерла лицо яйцом
Женщина натерла лицо яйцом / коллаж: Главред, фото: скрин

У многих людей есть угри: маленькие темные пятна, которые появляются, когда ваши поры забиваются. Они в основном появляются на вашем лице, что очень жаль, потому что это делает их заметными для всех. Часто люди покупают дорогие кремы и средства, чтобы избавиться от них, но также можно попробовать другие средства. Главред расскажет, чем полезно яйцо для лица.

На сайте Tips and Tricks появилось видео, в котором женщина показала свой опыт того, как яйцо влияет на кожу.

Как использовать яйцо для лица - проверенный способ

Вот удобное средство, которое поможет вам избавиться от угрей.

Ингредиенты этой мощной маски для лица делают ее очень полезной, когда дело доходит до избавления от прыщей и угрей. Лимон оказывает вяжущее действие, очищает кожу и убивает бактерии. И еще есть яйцо, которое помогает удалить излишки кожного сала с кожи и разгладить ее.

Ингредиенты:

  • 1 яичный белок
  • несколько капель лимонного сока

Инструкция:

Смешайте два ингредиента и нанесите смесь на лицо. Оставьте на 20 минут, а затем смойте теплой водой. Используйте эту маску для лица два раза в неделю для лучшего эффекта.

Смотрите видео о том, как можно использовать яйцо для кожи лица:

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