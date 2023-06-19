Женщина нанесла ополаскиватель для рта на волосы и рассказала зачем

Многие знают, когда нужно использовать ополаскиватель для рта, однако не все знают, что это можно делать не по назначению.

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Женщина нанесла ополаскиватель для рта на волосы / коллаж: Главред, фото: скрин

Мало кто знает, когда можно использовать ополаскиватель для рта, кроме как во время чистки зубов. Узнайте, как ещё его можно применить.

У большинства из нас когда-то была перхоть, от которой бывает трудно избавиться. Перхоть — это состояние кожи, представляющее собой легкую форму экземы. Обычно кожа на голове избавляется от омертвевших клеток невидимым образом. Возможно, ваши мертвые клетки кожи удаляются слишком быстро, когда они становятся видимыми и у вас появляется перхоть. Мы расскажем, чем можно ополаскивать волосы в домашних условиях.

Как еще можно использовать ополаскиватель для полости рта - Listerine придет на помощь в борьбе с перхотью

Итак, как вы можете избавиться от перхоти? Все, что вам нужно, это немного Listerine. Эта многофункциональная жидкость для полоскания рта поможет вам избавиться от белых хлопьев на голове. Все знают Listerine, как средство для чистки рта, но на самом деле его можно использовать для других целей.

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Наполните пульверизатор наполовину листерином и наполовину водой, затем хорошенько встряхните. Затем, когда ваши волосы влажные, распылите смесь на кожу головы и оставьте на несколько минут, прежде чем смыть теплой водой. Кожа головы станет свежей и ухоженной, и вы заметите, что перхоть исчезла.

Знаете ли вы, что в 1950-х годах Listerine фактически продавался как продукт против перхоти, прежде чем люди поняли, что он работает и как жидкость для рта? Содержащиеся в нем ментол и эвкалипт обладают противогрибковым действием, что делает его очень эффективным против перхоти.

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