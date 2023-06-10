Женщина налила уксус на полотенца и показала, что из этого получилось

Главред расскажет, как смягчить жесткое полотенце на примере женщины из ТикТока.

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Как смягчить жесткое полотенце / коллаж: Главред, фото: pexels/instagram fenix_antik

Почему гостиничные полотенца всегда намного мягче, чем те, что стоят на полке дома? Как отели это делают, остается загадкой. К счастью, мы знаем, как предотвратить превращение ваших полотенец в наждачную бумагу.

Женщина поделилась своим опытом в социальных сетях и показала, как смягчить жесткое полотенце.

Когда вы выходите из душа и снова чувствуете себя свежим, довольно неприятно, если вам приходится вытираться полотенцем, которое со временем стало очень жестким. Вы могли бы почти вытереть себя этим, однако это не совсем то, чего хотелось бы. Когда ваше полотенце уже жесткое, иногда бывает трудно сделать его снова мягким. Поэтому профилактика все же лучше, чем лечение. К счастью, с помощью удобного трюка вы можете предотвратить затвердевание полотенец. Поверьте, это требует совсем немного усилий.

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Как сделать полотенца мягкими - добавить уксус

В социальной сети TikTok пользователь Mama_Mila поделилась удобным трюком, чтобы полотенца не становились жесткими. В своем видео в TikTok она объясняет, что полотенца следует стирать при температуре от 40 до 60°C., а также добавить жидкое моющее средство и 120 миллилитров белого уксуса вместо кондиционера для белья. Согласно опыту хозяйки, уксус растворяет остатки моющего средства, делая полотенца мягкими и свежими.

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