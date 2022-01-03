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Жена известного украинского футболиста соблазнила эротичными фото без белья

3 января 2022, 19:36

В прошлом году Анна и Артем объявили о разводе, однако карантин повлиял на отношения пары.

Анна Кравец
Анна Кравец / Instagram

Жена бывшего форварда сборной Украины Артем Кравца, ныне выступающего за турецкий Коньяспор, Анна Кравец поделилась с поклонниками фото в откровенном платье без лифчика.

Кадры избранница 32-летнего футболиста опубликовала в Instagram.

На снимках Анна в соблазнительных позах продемонстрировала черное платье, которое эффектно подчеркивало ее шикарный бюст.

"Роскошная", - отреагировал на фото один из пользователей социальной сети.

Отметим, в прошлом году Анна и Артем объявили о разводе, однако карантин повлиял на отношения пары.

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"Еще несколько месяцев назад мы с Аней решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаемся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга! Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины. Все банально, без ссор и грязи... Просто пришло время пойти разными путями", - написал Артем в Instagram.

Аналогичное сообщение опубликовала Аня.

"У нас была своя история, на которую повлияли расстояние и карантин. Где-то недопонимали друг друга на расстоянии. На данном этапе у нас хорошие отношения. У нас семья, дети. Мы не думаем о разводе. Все выяснили и сейчас думаем только о том, чтобы сохранить отношения, развивать их. Сейчас все отлично, слава Богу! Мы не успели развестись из-за карантина, но после него все наладилось", - сказал Артем.

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Ранее писали, что жена вратаря Динамо Дениса Бойко Валерия постоянно публикует в соцсетях откровенные фото в купальнике - девушка часто путешествует и отдыхает в "теплых краях", а не сидит дома. Также опубликовала откровенные фото в купальнике.

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