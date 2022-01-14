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Жена известного украинского футболиста разбилась в ужасном ДТП

14 января 2022, 21:46
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ДТП произошло на подъезде к Одессе. Водитель Mercedes'а врезался в серебристую KIA, после чего ударил эвакуатор, отчего последний влетел в фуру.

Супруга футболиста Данченко погибла в ДТП под Одессой / фото Instagram

В смертельном ДТП на трассе Киев – Одесса погибла Виктория Данченко – жена известного футболиста Олега Данченко, который сегодня подписал контракт с луганской "Зарей", сообщает Depo.

ДТП произошло на подъезде к Одессе. Водитель Mercedes'а врезался в серебристую KIA, после чего ударил эвакуатор, отчего последний влетел в фуру. Но и на этом ДТП не закончилось: после серии столкновений Мерседес отбросило в отбойник. Без жертв не обошлось – погибла девушка. Ее тело спасатели вытаскивали из автомобиля с помощью специнструментов.

Как оказалось за рулем Мерседеса, была Виктория Данченко – жена украинского футболиста Олега Данченко. В своем Инстагарме она часто выставляла видео за рулем авто, нередко с нарушением правил дорожного движения.

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В своем Instagram одесситка называла себя "девушкой-бунтаркой", при этом признавалась, что желала стать "успешной женщиной и хорошей мамой".

Виктория Данченко также активно публиковала нежные семейные снимки со знаменитым супругом-футболистом и рассказывала о крепкой любви и счастье.

Вот так рассказывала девушка о любимом, поздравляя Олега Данченко с Днем рождения 1 августа:

"Все слова и пожелания уже были сказаны лично, но ты просто знай, что я всегда рядом, всегда поддержу тебя, всегда буду на твоей стороне! Ты моя гордость! Моя жизнь! Я тебя очень сильно люблю, самый лучший муж на свете".

Виктория Фролова имела диплом психолога, училась в Киевском университете (КНЭТУ). Со своим будущим мужем Данченко познакомилась в Instagram, а встречаться пара начала в 2017 году.

Одесситке было только 27 лет. Ранее, 1 июля 2021-го, в свой День рождения Виктория в сети отметила, что становится "с каждым годом все моложе и все краше)) Дальше - больше".

Ранее Главред писал о том, что утром 12 января на кольцевой дороге Харькова произошло смертельное ДТП - погибли трое взрослых, а два маленьких ребенка получили тяжелые травмы. Спасателям пришлось вырезать тела троих погибших из искореженных автомобилей.

Столкнулись два автомобиля Kia Optima и Toyota Camry. Автомобиль такси был из службы такси 30-40. Toyota двигалась по своей полосе движения. За рулем авто находился 31-летний мужчина, который вез женщину с двумя детьми. После столкновения авто влетело в отбойник и повисло.

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