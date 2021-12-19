Желток будет идеальным: как правильно варить яйца для салатов

Как правильно варить яйца вкрутую - простой способ / Фото pixaby

Почти ни один новогодний салат не обходится без такого ингредиента как вареные яйца. И часто именно от консистенции этого продукта зависит вкус блюда. Например, если неправильно сварить яйцо, то желток может получиться жидким или, наоборот, слишком сухим. А если яйцо плохо чистится, то теряется его привлекательный вид.

Как правильно варить яйца вкрутую, рассказали блогеры страницы LifeTipSing в TikTok.

Если следовать этим простым правилам, то вареные яйца будут идеальной консистенции.

Как правильно варить яйца вкрутую

положить яйца в холодную воду;

засыпать ложку соли;

варить 8 минут;

выключить огонь и оставить продукт еще на 5 минут;

поместить яйца в холодную воду.

В результате, желток получится оранжево-желтого цвета, консистенция будет очень нежной, а почистить яйцо будет очень просто.

Главред ранее писал, как лучше всего готовить и есть яйца.

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