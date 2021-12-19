Желток будет идеальным: как правильно варить яйца для салатов

От консистенции яиц очень часто зависит вкус блюда, поэтому важно их правильно сварить. Возможно, вы тоже допускаете ошибку и кладете яйцо в горячую воду?
Почти ни один новогодний салат не обходится без такого ингредиента как вареные яйца. И часто именно от консистенции этого продукта зависит вкус блюда. Например, если неправильно сварить яйцо, то желток может получиться жидким или, наоборот, слишком сухим. А если яйцо плохо чистится, то теряется его привлекательный вид.
Как правильно варить яйца вкрутую, рассказали блогеры страницы LifeTipSing в TikTok.
Если следовать этим простым правилам, то вареные яйца будут идеальной консистенции.
Как правильно варить яйца вкрутую
- положить яйца в холодную воду;
- засыпать ложку соли;
- варить 8 минут;
- выключить огонь и оставить продукт еще на 5 минут;
- поместить яйца в холодную воду.
В результате, желток получится оранжево-желтого цвета, консистенция будет очень нежной, а почистить яйцо будет очень просто.
Главред ранее писал, как лучше всего готовить и есть яйца.
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Автор: Анна Багрий