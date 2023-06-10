'Желаю счастья, здоровья' – звучит банально: Авраменко научил красиво поздравлять с праздником

Александр Авраменко рассказал, как наши предки издавна желали друг другу здоровья, радости и достатка.

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Авраменко научил красиво поздравлять с праздником / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как красиво поздравить с праздником родных, друзей и коллег.

"Как по большей части сегодня поздравляют с каким-то праздником? "Желаю здоровья, достатка, радости..." Правда же звучит тривиально? А как выражали эти пожелания издавна?", - спросил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как рассказал языковед, когда желали здоровья, успеха, удачи, то говорили: "З роси та з води Вам!". А желая достатка, говорили: "Хай дім буде повна чаша!"

Авраменко предложил сравнить два варианта: "Бажаю здоров'я, достатку і радості" и "З роси та з води Вам! Хай дім буде повна чаша! Нехай радість живе у Вашому серці!".

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"Если эти поздравления выражаете в письменной форме, то местоимение "Вам", "Вашему" пишем с большой буквы лишь тогда, когда пожелание касается одного человека. А если двух или больше, то пишем только со строчной буквы", - пояснил языковед.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как еще несколько десятилетий назад Украина могла потерять навсегда некоторые слова из своего языка, поскольку работала советская политика сближения языков. Так, языковед рассказал о колоритном слове "дармовис", о котором мало кто знает.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016). Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Также Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, каким вкусным-превкусным украинским словом можно назвать бутерброд.

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