Желание кипяченого напитка: можно ли пить чай со старой заваркой

В рубрике "Для чего, а главное - зачем" "Главред" решил ответить на вопрос, беспокоящий многих чаеманов ‒ "Можно ли пить чай со старой заваркой".
Можно ли пить чай на следующий день
Если напиток оставить на несколько часов на открытом воздухе, то на него тут же начнет воздействовать кислород в составе воздухе. И, естественно, в нем начинают образовываться бактерии и вредные соединения.
На поверхности чая тут же образуется очень плотная темная пленка. Если все же попытаться выпить холодный чай, то вышеуказанные бактерии сильно ударят по органам ЖКТ, в первую очередь ‒ печени.
Тем, кто не любит пить горячий чай, можно посоветовать употреблять его в теплом виде ‒ через 10-15 минут после заварки.
Сразу, кстати, ответим утвердительно на вопрос "Можно ли пить вчерашний каркаде". В холодном виде можно также пить травяные чаи. А вот давно остывший черный чай принесет организму только вред.
Если же с момента заваривания прошло несколько часов или даже дней, такой напиток становится очень токсичным для человеческого тела.
Как долго можно пить заваренный чай
Этот срок довольно недолгий. И на него влияют много факторов ‒ в первую очередь, его сорт и условия приготовления:
- Черный чай. Заваренный нужно выпивать в течение максимум получаса. Если после употребления остается заварка, то ее лучше поставить в холодильник. Это поможет сохранить свежесть чая на половину дня. Если заварка простоит дольше, то лучше не рисковать и попросту выкинуть ее.
- Зеленый чай. Такие сорта чая можно заваривать несколько раз, однако чай, который стоял в комнатных условиях, для повторной заварки не подходит. Как и в случае с черным собратом, заварку зеленого можно держать в холодильнике не более 12-13 часов.
- Чай с лимоном. Эксперты говорят, что такой напиток с лимоном хранится не более получаса. После этого срока продукт нужно вылить в раковину или унитаз, а отнюдь не отправлять на хранение в холодильник.
Можно ли пить остывший зеленый чай
Несколько слов нужно сказать и про такой способ. Эксперты говорят, что чайный лист, который подвергается минимальной обработке, обязан хранится специальным способом. Сухая заварка сохраняет полезные и вкусовые свойства в охлажденном виде, поэтому брикеты с чаем хранят в морозильной камере при температуре минус 18 градусов по шкале Цельсия.
По употреблению рекомендации примерно те же, что и для черных сортов ‒ чем раньше выпьешь, тем больше пользы. Итак, заваренный зеленый чай можно хранить максимум 15–20 минут. Лучше всего делать, как делают прародители чая ‒ китайцы. То бишь заваривать чай небольшими порциями по 20–50 миллиметров на человека, зато по три-пять раз заливать водой одну и ту же заварку.
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