Желание кипяченого напитка: можно ли пить чай со старой заваркой / https://ua.depositphotos.com/

Можно ли пить чай на следующий день

Если напиток оставить на несколько часов на открытом воздухе, то на него тут же начнет воздействовать кислород в составе воздухе. И, естественно, в нем начинают образовываться бактерии и вредные соединения.

На поверхности чая тут же образуется очень плотная темная пленка. Если все же попытаться выпить холодный чай, то вышеуказанные бактерии сильно ударят по органам ЖКТ, в первую очередь ‒ печени.

Тем, кто не любит пить горячий чай, можно посоветовать употреблять его в теплом виде ‒ через 10-15 минут после заварки.

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Сразу, кстати, ответим утвердительно на вопрос "Можно ли пить вчерашний каркаде". В холодном виде можно также пить травяные чаи. А вот давно остывший черный чай принесет организму только вред.

Если же с момента заваривания прошло несколько часов или даже дней, такой напиток становится очень токсичным для человеческого тела.

Как долго можно пить заваренный чай

Этот срок довольно недолгий. И на него влияют много факторов ‒ в первую очередь, его сорт и условия приготовления:

Черный чай. Заваренный нужно выпивать в течение максимум получаса. Если после употребления остается заварка, то ее лучше поставить в холодильник. Это поможет сохранить свежесть чая на половину дня. Если заварка простоит дольше, то лучше не рисковать и попросту выкинуть ее.

Зеленый чай. Такие сорта чая можно заваривать несколько раз, однако чай, который стоял в комнатных условиях, для повторной заварки не подходит. Как и в случае с черным собратом, заварку зеленого можно держать в холодильнике не более 12-13 часов.

Чай с лимоном. Эксперты говорят, что такой напиток с лимоном хранится не более получаса. После этого срока продукт нужно вылить в раковину или унитаз, а отнюдь не отправлять на хранение в холодильник.

Зеленый чай / https://ua.depositphotos.com

Можно ли пить остывший зеленый чай

Несколько слов нужно сказать и про такой способ. Эксперты говорят, что чайный лист, который подвергается минимальной обработке, обязан хранится специальным способом. Сухая заварка сохраняет полезные и вкусовые свойства в охлажденном виде, поэтому брикеты с чаем хранят в морозильной камере при температуре минус 18 градусов по шкале Цельсия.

По употреблению рекомендации примерно те же, что и для черных сортов ‒ чем раньше выпьешь, тем больше пользы. Итак, заваренный зеленый чай можно хранить максимум 15–20 минут. Лучше всего делать, как делают прародители чая ‒ китайцы. То бишь заваривать чай небольшими порциями по 20–50 миллиметров на человека, зато по три-пять раз заливать водой одну и ту же заварку.

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