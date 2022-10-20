Ждет полный переполох: почему нельзя ходить по мокрому полу в доме после уборки

Почему нельзя ходить по мокрому полу в доме / pixabay

Каждая хозяйка годами создает уют в доме. Чтобы в жилище всегда было комфортно, приятно и царила позитивная атмосфера, нужно знать несколько правил уборки.

Каждый из нас старается частенько убирать в доме. Мыть полы, это обязательный ритуал.

Эксперты говорят, что многие из нас не знают, как правильно убирать.

Почему в доме запрещено ходить по мокрому полу, узнайте в материале Главреда.

Старайтесь убирать в доме того, когда никого нет. Если вы или ваши близкие будут ходить по мокрому полу после уборки, можно навлечь неприятности, беды, проблемы в дом.

Эзотерики говорят, что следы на мокром полу притягивают всю нечистую силу. В семье будут частые ссоры, беды и нищета.

Приметы про уборку в доме

Никогда не оставляйте мокрый пол перед отъездом из дома.

Чтобы привлечь в дом удачу, достаток и здоровье пол нужно мыть правильно. Мойте пол только в сторону кухни.

Нельзя мыть пол в чужом доме. Окутают ссоры и проблемы.

Обязательно нужно вымыть пол в доме после похорон. Можно скорее отпустить утрату, и помочь усопшему найти свой путь.

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