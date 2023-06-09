'Ждати' или 'очікувати': Авраменко рассказал, как правильно

Языковед Александр Авраменко рассказал, есть ли в украинском языке слово "ждати".

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"Ждати" или "очікувати" / коллаж: Главред, фото: pexels, скрин

В Украине довольно часто звучит слово "ждати" и также довольно часто его называют ошибкой, однако это неправильно.

Языковед Авраменко рассказал, существует ли в украинском языке слово "ждати".

Согласно словам эксперта, несмотря на то, что данное слово достаточно часто считают ошибкой - оно таковым не является.

"Не стоит дарить наши слова нашим соседям. О давности этого слова в нашем языке свидетельствует цепочка слов с одинаковым коренем - "зажди", "неждано-негадано", "довгожданий", - объяснил Авраменко.

Также эксперт призвал уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

Смотрите видео, в котором языковед Александр Авраменко рассказал, есть ли слово "ждати" в украинском языке:

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