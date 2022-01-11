Жара в мире продолжит бить рекорды: ученые назвали причину

Жара станет еще аномальнее / ua.depositphotos.com

В Европейском центре по вопросам изменения климата Copernicus Climate Change Service заявили, что последние семь лет стали самыми жаркими в истории существования планеты.

А 2021 год, по данным исследователей, стал пятым самым теплым годом с рекордной жарой в некоторых странах, пишет ВВС.

"Эти события являются суровым напоминанием о необходимости изменить наш образ жизни, сделать решительные и эффективные шаги на пути к устойчивому обществу и работать над сокращением чистых выбросов углерода", - говорится в сообщении.

В прошлом году европейские страны пережили самое теплое лето. Также на несколько градусов свои рекорды побила температура на западе США и в Канаде.

Исследователи утверждают, что аномальная жара была вызвана масштабными лесными пожарами в июле и августе прошлого года, которые уничтожили дотла целые города и унесли сотни жизней.

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Самый сильный зной на планете

Наиболее жаркие годы на планете начались в 2015 году, тогда средняя температура на один градус превысила доиндустриальные показатели. Синоптики составили прогноз на следующий год, отталкиваясь от глобальных моделей и тенденций, однако не учитывают такие непредсказуемые события, как извержение вулканов, что может привести к краткосрочному похолоданию.

Напомним, в 2022 году синоптики прогнозируют сильную жару на планете. Как пишет метеослужба Великобритании, средняя температура на 0,97-1,21 °C будет превышать доиндустриальный уровень.

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